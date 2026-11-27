Полноценная пенсионная реформа в Украине потребует около 170 млрд грн дополнительных выплат ежегодно. Для государственного бюджета это слишком большая нагрузка, поэтому правительство рассматривает возможность постепенных изменений вместо реализации базового сценария. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

Пенсии хотят повысить, но денег не хватает: Корецкий рассказал о планах правительства. ФОТО: Wong Sze Fei

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По словам главы правительства, Кабинет Министров понимает необходимость изменений в пенсионной системе и уже рассчитал несколько вариантов ее реформирования. Базовый сценарий предусматривает около 170 млрд грн дополнительных выплат в год — почти 200 млрд грн.

«На данный момент это неподъемная цифра, поэтому ищем компромиссное решение, которое все же покажет шаг за шагом движение в этом направлении», — сказал Корецкий.

Он отметил, что правительство планирует в ближайшее время доработать базовый вариант реформы и определить, какие изменения можно реализовать с учетом финансовых возможностей государства. Речь идет не об отказе от пенсионной реформы, а о поиске модели, которую бюджет сможет постепенно профинансировать.

Какую пенсионную систему предлагает правительство

О своем видении будущей пенсионной системы ранее рассказал Министр социальной политики Денис Улютин в интервью Forbes Ukraine. Предложенная концепция предусматривает три основные составляющие: базовую выплату по достижении определенного возраста, страховую пенсию в зависимости от трудового стажа и уплаченных взносов, а также отдельные профессиональные пенсионные схемы для категорий работников, имеющих право на специальные условия выхода на пенсию.

Базовая выплата должна обеспечить минимальный уровень дохода людям постарше, которые в течение трудовой жизни получали невысокие зарплаты и поэтому имеют недостаточные пенсии. Страховая часть зависит от продолжительности работы и суммы взносов, уплаченных за человека.

Специальные пенсии, в частности выплаты за досрочный уход на пенсию, предлагают трансформировать в профессиональные пенсионные схемы. Их будут финансировать через отдельные механизмы, а не из общей солидарной системы.

Отдельный элемент концепции — накопительная система с автоматическим зачислением участников. Людей планируют приобщать к ней по умолчанию, но каждый сможет отказаться от участия. В таком случае человек будет получать пенсию только из солидарной системы.

В Минсоцполитики оценивают потребность в средствах на первый год работы обновленной системы примерно в 150 млрд. грн. Для сравнения расходы на действующую пенсионную модель составляют 120−140 млрд грн.

По словам Улютина, первые два года реформу можно будет финансировать в рамках бюджета Пенсионного фонда. В то же время, министерство готовит долгосрочные прогнозы на 15 лет, чтобы оценить финансовую устойчивость системы после 2027 года. Законопроект находится на финальной стадии подготовки, по завершении расчетов его планируют вынести на общественное обсуждение.

Минимальную пенсию хотят повысить до 6−7 тысяч гривен

Повышение минимальной пенсии до 6−7 тыс. грн. является одной из главных целей пенсионной реформы. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина.

По его словам, для этого необходимо изменить формулу начисления пенсий и ввести накопительный уровень. Гетманцев также считает, что размер выплат нужно привязать к росту средней зарплаты, а коэффициент замещения — то есть доля прежнего заработка, получаемая человеком в виде пенсии, — должна составлять не менее 40%.

Одной из проблем предыдущих попыток реформирования пенсионной системы депутат назвал несовершенную формулу расчета выплат и индексацию, связанную с устаревшей базой 2017 года.

Предлагаемая им модель накоплений предполагает софинансирование вкладов работника и государства. Если человек будет отчислять на пенсионный счет 1% зарплаты, государство будет прибавлять еще 1%. При взносе 2% государственная доплата также составит 2%.

Отдельно Гетманцев отметил необходимость гарантий защиты пенсионных сбережений от инфляции. По его словам, соответствующий законопроект уже подготовлен.

Таким образом правительство и депутаты говорят о комплексном обновлении пенсионной системы — от пересмотра принципов начисления выплат до введения накоплений. В то же время, ключевым вопросом остается стоимость перехода к новой модели: оценки потребности в финансировании, которые приводят представители правительства, существенно зависят от выбранного сценария реформы.