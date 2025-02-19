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19 февраля 2025, 10:58 Читати українською

Формулы окончания войны: «красные линии» для украинцев

Что нужно видеть за обертками разных предложений по поводу окончании войны, каких политических актеров они устраивают, и о каких интересах нужно помнить украинцам, рассказал политолог Вадим Денисенко. «Минфин» выбрал главное.

Что нужно видеть за обертками разных предложений по поводу окончании войны, каких политических актеров они устраивают, и о каких интересах нужно помнить украинцам, рассказал политолог Вадим Денисенко.

Формула «прекращения огня — выборы — соглашение». Что о ней нужно знать.
Это неокончательно утвержденная формула. Не относитесь к ней, как к единственно возможной и окончательной маршрутной карте. Это только один из проектов.

Я уже писал, что наша формула должна быть другой: «прекращение огня — рамочное соглашение — выборы — большое соглашение». Собственно, рамочное соглашение будет основой дальнейшего договора с зафиксированными нашими «красными линиями».

Наша главная цель в этих переговорах следующая: сохранить государство с максимальной территорией, выходом к морю и максимальным количеством людей. И при этом зацементировать себя частью периметра безопасности ЕС. Повторю в очередной раз, что это значит:

  • Мы не можем согласиться на нейтральный статус (речь не о НАТО, в которое нас никто не берет, а о других возможных военно-политических союзах).
  • Мы не можем согласиться на резкое уменьшение максимальной численности ВСУ.
  • Мы не можем согласиться на сокращение нашего ВПК.
  • У нас должен быть подписанный план на 5−7 лет о поставке нам определенной номенклатуры оружия.
  • Мы не признаем аннексированные территории русскими.

Вся наша дипломатия должна работать на это, а не на позицию «мы обиделись» (вчера я об этом уже писал, а кто хочет более подробно — просто прочтите в моей книге «Политики не врут», издательство Наш Формат, этому посвящена целая глава).

Россия, предложив США освоение Арктики и возвращение в российскую энергетику, не просто имитирует разрыв с Китаем.

Россия считает, что это позволит ей в экономическом плане частично вернуться на премиальный европейский рынок, и в политическом плане — вернуть довоенный статус-кво.

Важно понять: экономическая ситуация такова, что россия уже не говорит о третьем полюсе мира или вообще о полюсе мира. Россия ведет себя, как государство, желающее сохранить статус регионального государства. И это сейчас абсолютно устраивает США.

Еще раз хочу подчеркнуть: США нужно, чтобы рф уменьшила объемы ресурсной накачки Китая и прекратила предоставлять ракетные технологии в КНДР. И это путин сейчас с радостью может сделать в обмен на возвращение в 2021 год.

Жизнь внесет свои коррективы, конечно, но путину важно начать процесс перезагрузки. И за это он многое отдаст. Плюс, Трамп оставляет за ним пост главного пугала Европы, потому что Трампу нужна Европа. И формула здесь простая: европейцы боятся, передают технологии США, а американцы не выходят из НАТО и не выводят свои базы.

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Как бы это странно ни звучало, но такая ситуация частично может устроить и Китай, который понимает, что рф не сможет и не захочет полностью оторваться от Китая.

Наши дискуссии точатся в основном вокруг не содержательных принципов, а вокруг оберток. Все это до боли напоминает историю, как нам втюхали, что только выборы по открытым спискам изменят качество парламента. Хотя нужно было говорить о подкупе избирателей и программ. Поэтому, обращайте внимание на содержание, а не на обертки.

И последнее: Рубио четко сказал: сначала договоренности, потом снятие санкций.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
KValera
KValera
19 февраля 2025, 12:35
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«І це путін зараз із радістю може зробити в обмін на повернення у 2021 рік.»
После этого бреда, остальное можно не читать.
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SergValin
SergValin
19 февраля 2025, 12:54
#
Как, однако, все писатели рванули продвигать позицию «никаких выборов!».
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