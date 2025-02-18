Облигации ЕС: как они помогут усилить оборону Европы и Украины

Европе придется идти на компромиссы, расстаться с иллюзиями найти частные кредиты «на войну», и вместо этого выпускать облигации, чтобы профинансировать оборонные расходы. Как они могут работать, рассказал главный экономист Центра европейских реформ Сандер Тордуар. «Минфин» выбрал главное.

Дебаты об использовании общего долга для европейской обороны усиливаются, особенно в Центральной и Восточной Европе, где правительства опасаются, что им придется нести непомерную долю военных расходов.

Рост угроз уже заставил европейцев существенно увеличить свои оборонные бюджеты в последние годы. Некоторые государства-члены ЕС, в частности, Польша, стремительно наращивают свои оборонные расходы. Однако недостаточные инвестиции за последние три десятилетия означают, что потребуется много лет, чтобы заполнить пробелы в возможностях, с которыми сталкиваются европейцы в ряде областей — от боеприпасов до высокоточного оружия.

В то же время все больше внимания уделяется более скоординированным расходам, чтобы улучшить совместимость военной техники и решить проблему фрагментации оборонной промышленной базы Европы, которая по-прежнему в значительной степени организована на национальном уровне и, следовательно, препятствует масштабированию.

Европейские оборонные инновации также отсутствуют: как подчеркивается в недавнем докладе бывшего премьер-министра Италии и президента Европейского центрального банка Марио Драги, государства-члены ЕС потратили всего 4,5% своих оборонных бюджетов на исследования и разработку в 2023 году, что в общей сложности составило $11,8 млрд, в то время как Соединенные Штаты потратили $138,9 млрд в том же году, что составило 16% от бюджета в $847 млрд.

Плохой имидж

Финансирование европейской обороны является серьезной проблемой. Частное финансирование скудное в секторе, который долгое время страдал от плохого имиджа среди инвесторов, хотя ситуация может измениться.

Оценки публичных европейских оборонных компаний, измеряемые индексом акций аэрокосмической и оборонной промышленности, примерно удвоились с февраля 2022 года, намного опередив показатели более широкого европейского рынка. Но эти оценки и доступность частного кредитования для обороны в целом будут зависеть от спроса на оборонные возможности, который всегда будет оставаться движущей силой правительств. Так что государственное финансирование необходимо для повышения обороноспособности ЕС.

Но некоторые государства-члены ЕС уже и так несут высокое бремя государственного долга. И для многих из них пока неясно, сохранится ли в будущем политический консенсус по увеличению оборонных бюджетов с поправкой на инфляцию. Избиратели вряд ли поддержат более высокие расходы на оборону, если они будут восприниматься, как влекущие за собой более высокие налоги или за счет более низких расходов на другие приоритеты.

Занимайте и тратьте

Есть веские причины занимать, чтобы быстро увеличить расходы на оборону в Европе. Президент США Дональд Трамп угрожал отозвать гарантию безопасности Америки со стороны НАТО, если европейские страны не потратят 3 или даже 5% ВВП на оборону — сложная задача, поскольку, по оценкам альянса, только 23 из 32 государств-членов НАТО достигли или превысили целевой показатель расходов в 2% в 2024 году.

Тем временем ЕС и Великобритания изо всех сил пытаются поддержать Украину, которая теряет позиции. Быстрое повышение налогов помогло бы собрать деньги, но увеличение государственного долга могло бы сделать финансовую нагрузку менее ощутимой.

Совместное заимствование также имеет свои преимущества. Совокупный уровень долга ЕС ниже, чем у США, как и его расходы по заимствованиям. Наднациональные эмитенты Европы — ЕС, Европейский стабилизационный механизм и Европейский инвестиционный банк — все имеют рейтинг AAA. Фонд восстановления после пандемии ЕС впервые сделал масштабные общие заимствования ЕС реальностью. Последующий выпуск крупных облигаций ЕС для обороны кажется возможным. Фонд в размере 500 миллиардов евро с доходностью около 3 % означал бы ежегодные процентные выплаты в 15 миллиардов евро.

Общий долг мог бы предоставить другие преимущества. Если доступ к средствам станет частью взаимных обязательств, заставляющих европейцев координировать свои расходы, это может повысить эффективность военных затрат за счет уменьшения дублирования военной техники, объединения инвестиций и создания экономии за счет масштаба. Поскольку все страны будут обязаны погашать долг, это также может снизить склонность некоторых стран к бесплатному использованию оборонных возможностей быстро развивающихся стран, таких как Польша.

Столкновение с компромиссами

Однако европейцы должны прийти к реальным компромиссам.

Во-первых, расходы на оборону рано или поздно придется финансировать за счет налогов. Независимо от того, будут ли они финансироваться путем андеррайтинга совместного долга или выпускаться на национальном уровне, деньги в конечном итоге будут поступать из той же налоговой базы, что и другие государственные расходы. Европа может облегчить дилемму «пушки или масло», но не избежать ее.

Кроме того, если ЕС захочет выпустить дополнительные облигации для обороны, государствам-членам придется предоставить новые национальные гарантии. В качестве альтернативы, им придется единогласно внести поправки в собственное решение ЕС о ресурсах — по сути, выделив больше ресурсов ЕС, чтобы гарантировать выпуск дополнительных долговых обязательств ЕС.

Перенаправление существующих программ расходов ЕС не является решением. Бюджет EC практически невозможно пересмотреть политически. Средства в других программах, таких как фонд восстановления после пандемии, не предназначены для этой цели. Более того, новый бюджет ЕС вступит в силу только в 2027 году, в том же году, когда, как ожидается, китайские военные будут готовы вторгнуться на Тайвань.

Во-вторых, если государства-члены будут предоставлять ЕС больше гарантий для предоставления кредитов, это создаст альтернативу, которая не требует налоговых поступлений, но в итоге окажется неэффективной. Расходы пойдут на увеличение запасов военной техники и личного состава, которые, в идеале, Европе никогда не понадобятся. Таким образом, не будут созданы активы, которые могли бы приносить доход для погашения долга. Это делает использование кредитов и привлечение частных инвестиций почти невозможным.

Одним из исключений является предоставление дешевых кредитов ЕС странам с высоким уровнем задолженности, которые могут недоинвестировать в оборону из-за более высоких расходов по займам, с которыми они сталкиваются. Но у этой ситуации есть лишь скромные преимущества. Например, часть кредита в размере €300 млрд из фонда восстановления ЕС снизила расходы по займам для государств-членов, которые им воспользовались, всего на €6 млрд.

Аналогично предоставление государственных гарантий оборонным компаниям ЕС может помочь снизить риски их инвестиций в новые производственные мощности, но лишь незначительно улучшит их финансовые результаты. Основные клиенты оборонных компаний — правительства. Без спроса, финансируемого реальными государственными расходами, они не смогут нарастить производство.

ЕС, несмотря на свои ограниченные финансовые ресурсы, в прошлом часто пытался убедить, что несколько государственных гарантий могут привести к значительным инвестициям. Однако на практике это не работает. В результате континенту будет только хуже от создания «воображаемых» танков и самолетов, основанных на ложном обещании привлечь частные инвестиции.

В-третьих, Европа сталкивается с дилеммой между созданием «коалиций желающих» и использованием уже существующих механизмов. Один из вариантов — начать выпуск оборонных облигаций с коалицией европейских военных держав. В идеале в эту коалицию должна войти Великобритания, но при этом следует исключить такие страны ЕС, как Венгрия, которые могут поддержать россию, а не защищать соседние с ней государства.

Этот подход может помочь в координации национальных расходов, но не подходит для выпуска совместных облигаций. Дело в том, что только уже существующие федерализованные структуры, как ЕС или Европейский стабилизационный механизм (ESM), могут выпускать долг от своего имени, и для использования этих структур для выпуска оборонных облигаций требуется единогласное одобрение всех стран-членов.

Новый фонд, созданный только несколькими странами, может обойти вето венгерского премьер-министра Виктора Орбана, но не гарантирует получение высшего кредитного рейтинга AAA.

Гарантии для капитализации фонда также могут быть учтены статистическими органами при расчете уровня долга стран-участниц, как это было с предшественником Европейского стабилизационного механизма — Европейским фондом финансовой стабильности. Это означает, что если страна-участник воспользуется фондом, ее долг будет учтен дважды: во-первых, за кредит, который она должна фонду, и во-вторых, за (ее долю) гарантии для капитализации специального целевого фонда.

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Жесткие дебаты

Самое главное, лидерам Европы нужно провести жесткие дебаты о том, на что они хотят потратить любые новые оборонные деньги, и как их потратить с толком.

Если Европа будет больше заниматься совместными оборонными закупками, ей следует избегать раздачи подачек более бедным регионам и сосредоточиться на закупке критически важного военного оборудования, которое принесет пользу более богатым западным государствам-членам, поскольку именно там находится большая часть отрасли.

Необходима также разработка системы управления расходами. В одной только Франции 10 500 человек занимаются военными закупками, в то время как Европейское оборонное агентство в настоящее время работает только с 200 такими специалистами.

Растущий акцент на координации оборонных расходов ЕС в сочетании с ограничениями национальных бюджетов вызвал поиск других форм финансирования. Оборонные облигации могут ускорить ремилитаризацию Европы, улучшить координацию и создать больше выгоды от военных расходов. Но они — не волшебная палочка. Европе нужны честные дебаты о компромиссах.