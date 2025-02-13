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13 февраля 2025, 18:46 Читати українською

Нацбанк и правительство готовят стратегию развития ипотеки в Украине

Совет финансовой стабильности, в который входят НБУ, Минфин, Минэкономики и Нацкомиссия по ценным бумагам, должен создать отдельную стратегию для развития ипотеки в Украине, ведь только за счет субсидированного кредитования эта отрасль развиваться не может, заявил в интервью Forbes Ukraine глава НБУ Андрей Пышный.

Совет финансовой стабильности, в который входят НБУ, Минфин, Минэкономики и Нацкомиссия по ценным бумагам, должен создать отдельную стратегию для развития ипотеки в Украине, ведь только за счет субсидированного кредитования эта отрасль развиваться не может, заявил в интервью Forbes Ukraine глава НБУ Андрей Пышный.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноЛьготная программа «єОселя» поддержала рынок и заемщиков в критический момент, но развитие ипотеки должно быть комплексным, считает Пышный.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Льготная программа «єОселя» поддержала рынок и заемщиков в критический момент, но развитие ипотеки должно быть комплексным, считает Пышный.

Поэтому для этого он хочет разработать соответствующую стратегию, как это произошло со Стратегией развития кредитования.

Отдельно над этим уже приступили к работе профильные ассоциации НАБУ и АУБ, рассказал глава НБУ. Ощутимое влияние на этот рынок будет иметь принятие закона о страховании военных рисков, уверен Пышный. Также важны дерегуляция, сотрудничество с международными партнерами, новые инструменты финансирования.

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Общую рамку должны определить НБУ, правительство, партнеры и рынок недвижимости.

«Рассчитываю на дискуссию с МВФ в феврале и вовлеченность Всемирного банка, — говорит глава НБУ. — Ипотека должна работать как рыночный инструмент, а не только как субсидированное кредитование».

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Напомним

Программа «єОселя» является одной из составляющих политики «Сделано в Украине», направленной на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно на создание благоприятных условий для развития производства.

Программа началась в октябре 2022 года. Реализуется в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО «Укрфинжилло».

Банками-партнерами «єОсели» являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк, BISBANK, Радабанк.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
13 февраля 2025, 19:09
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Косяк на косяке и косяком поганяет…
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