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23 января 2025, 10:22 Читати українською

Уровень безработицы в Украине на историческом минимуме: сколько людей реально не работают

Работодатели твердят о дефиците кадров, украинцы жалуются, что не могут найти хорошую работу, согласно официальным данным, уровень безработицы упал до исторического минимума. Сколько в Украине на самом деле безработных, рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Работодатели твердят о дефиците кадров, украинцы жалуются, что не могут найти хорошую работу, согласно официальным данным, уровень безработицы упал до исторического минимума.

Как-то совсем незамеченной прошла новость, что количество зарегистрированных безработных на конец декабря 2024 достигло очередного исторического минимума — 94,2 тыс. лиц.

Из них 80% (75,8 тыс. человек) — женщины.

Напомним, зарегистрированные безработные — это люди, которые ищут работу и встали на учет в центрах занятости, чтобы получать выплаты по безработице.

Этот показатель и до войны отражал лишь примерно 1/5 реальной или фактической безработицы, измеряемой госстатом, по методологии Международной организации труда, путем опроса домохозяйств.

Прежде всего в силу низких стимулов для регистрации «на бирже труда» (небольших выплат, несоответствия предложенной работы квалификации безработного, бюрократической волокиты и т. п.).

С началом войны, выезда части граждан за границу и усиления военного учета — количество зарегистрированных безработных, в основном мужчин, начало резко сокращаться, обуславливая «женское лицо» зарегистрированной безработицы.

Конечно, все эти тенденции далеки от реальной жизни, где, по разным оценкам, (НБУ/правительство) фактический уровень безработицы составляет 14−18% (как процент от экономически активного населения).

А реальное количество безработных достигает 1,8−2,2 млн человек. То есть в 20 раз больше зарегистрированной безработицы.

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Парадокс в том, что высокая безработица сосуществует со значительным дефицитом профессиональных кадров, как следует из опросов бизнеса и темпов роста официальных зарплат.

Это свидетельствует о глубоких диспропорциях на рынке труда и высокой структурной безработице, обусловленной изменениями в структуре экономики и потоками миграции из-за войны.

Автор:
Гетманцев Даниил
председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев Даниил
Верховная Рада
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
23 января 2025, 10:31
#
Кількість населення «на історичному мінімумі»…
площа країни «на історичному мінімумі»…
народжуваність «на історичному мінімумі»…
рівень доходів «на історичному мінімумі»…

смертність і корупція «на історичному максимумі»…

дякуємо, дуже дякуємо…
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