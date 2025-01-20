Уровень официальной безработицы упал до исторического минимума

Уровень официальной безработицы в Украине еще больше сократился за последний год и упал до исторического минимума. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы занятости, публикуемые НБУ .

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Что известно

По данным статистики, в декабре 2024 года количество зарегистрированных безработных упало до 94,2 тысячи, среди которых 75,8 тысячи — женщины. Год назад было 96,1 тысячи безработных.

Потребность работодателей в работниках составляет 46,7 тысячи, что выше, чем год назад (32,4 тысячи).

Прогнозы

По прогнозу НБУ, уровень безработицы в Украине в 2024 году составит 14,2% (то есть около 2 млн украинцев будут искать работу), в 2025 году — 11,6%, в 2026 году — 10,6%.

Уровень безработицы в экономике будет постепенно уменьшаться под влиянием роста спроса на рабочую силу, однако останется выше уровня в период до полномасштабного вторжения.

Он будет определяться длительным сохранением диспропорций на рынке труда, в первую очередь из-за ограниченного предложения квалифицированной рабочей силы, на котором будут сказываться последствия войны, в том числе и сложности с возвращением демобилизованных к работе, отметили в НБУ.