Половина работающих украинцев планируют сменить работу в 2025 году: что их ждет на рынке труда

На украинском рынке труда сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, работодатели жалуются на нарастающий дефицит кадров, из-за чего им приходится постоянно повышать зарплаты. С другой — многие специалисты не могут найти хорошую работу, несмотря на обилие вакансий. «Минфин» разбирался, что происходит на рынке труда и каких изменений ждать.

Кризис кадров: работодатели ищут новых людей и нагружают дополнительной работой персонал

О том, что в Украине беспрецедентный кадровый дефицит, «Минфин» уже писал. Как говорит генеральный директор компании GRK.ua Марина Маковий, с нехваткой персонала, по итогам прошлого года, сталкивались 60% опрошенных работодателей (респондентами стали более 2,7 тыс. представителей бизнеса).

Также за прошедший год выросло количество компаний, которые проводили набор персонала (с 47% до 59% опрошенных).

«Проблема кадрового голода практически на все категории работников в 2024 году стала основным фокусом для работодателей, отодвинув на второй план такие вызовы, как отток людей за границу, трудоустройство военных и их интеграцию в профессиональную жизнь, и т.д», — говорит Маковий.

Кадровый вопрос сейчас настолько острый, что для компаний он стал более важным, чем такие стратегические задачи, как продажи и увеличение клиентской базы.

«В прошлом году стратегические цели большинства работодателей были сосредоточены именно на поиске новых рынков сбыта и клиентов. Это озвучивали 54% представителей бизнес-среды.

Свежий опрос показал, что данное направление теперь занимает только второе место. Больше половины компаний (52%) назвали приоритетом бизнеса на следующий год сохранение команды сотрудников в полном объеме", — отметила Маковий. Именно по этой причине бизнес становится все более «человечным» и старается по максимуму учитывать потребности работников.

Причины дефицита работников лежат на поверхности: часть специалистов уехали за границу, часть — ушли воевать, многие предпочитают неофициальную занятость, либо же вообще увольняются в надежде избежать мобилизации.

Работодатели, с которыми пообщался «Минфин», говорят, что «не хватает всех» — от грузчиков и водителей до инженеров и директоров.

«Конкретно нам не хватает дизайнеров, менеджеров, технологов, инженеров», — рассказывает «Минфину» руководитель концерна «Ярослав» Александр Барсук. Руководитель фармкомпании «Алкалоид Киев» Артем Матвеев говорит об «огромном дефиците „полевых“ сотрудников» (то есть медпредставителей, работающих на выезде) и менеджмента.

Руководитель отдела маркетинга компании Alliance Novobud Ирина Михалева считает кризисную ситуацию с персоналом на стройплощадках настоящим вызовом для отрасли.

«Специалистов на рынке становится все меньше из-за активных мобилизационных процессов. Мы начали сотрудничать с профтехучилищами, студенты которых проходят у нас практику, после чего мы предлагаем им постоянную работу», — говорит Михалева.

По словам первого вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко, хлебозаводы столкнулись с дефицитом представителей «мужских» профессий — пекарей, погрузчиков, водителей. Причем конкурировать за кадры им становится все сложнее, так как платить большие зарплаты предприятия не могут. Особенно сложно с водителями, которых могут мобилизировать просто с развозки хлеба.

По данным СЕО robota.ua Валерия Решетняка, количество вакансий, которое росло с 2022 года, сейчас закрепилось на уровне 105−110 тыс. В work.ua отмечают, что на конец лета прошлого года работодатели разместили на их площадке самое большое с начала войны количество вакансий — около 115,5 тыс. В целом на рынке труда большую часть прошлого года количество вакансий неизменно держалось на уровне от 100 тыс. и больше.

Кадровики зафиксировали рост спроса на медиков и фармацевтов, специалистов гостиничного и ресторанного сегментов, рабочих, специалистов по продажам, логистике, бухгалтеров, транспортников и т. д. К примеру, по итогам ноября 2024 года, на первом месте в топе поисков у работодателей были кадры в категории «Рабочие специалисты, производство» — таких вакансий разместили почти 19,5 тыс.

При этом даже в этой категории предложение работы уменьшилось, по сравнению с октябрем, на 7%. Стало меньше предложений и в категориях «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (на 15%), «Сфера обслуживания» (на 13%) и др. Что, с одной стороны, связано с сезонным фактором, а с другой — с повышением зарплатной планки. Многие работодатели, отчаявшись найти сотрудников на те деньги, которые они в состоянии платить, временно поставили поиск людей «на стоп» — пытаются переложить «лишнюю» работу на уже имеющийся персонал или же ищут «среди своих», по «сарафанному радио» и т. д.

Единственной категорией, где предложение по вакансиям к концу года увеличилось, в work.ua называют «Оборону и безопасность», что сказалось и на перечне самых востребованных специальностей: полицейские, операторы дронов, командиры отделений, номер обслуги взвода, связисты, минометчики.

Помимо этого, кадровики зафиксировали рост числа вакансий для ветеранов: если в октябре 2024 года их было меньше тысячи, то в ноябре — уже почти 3 тыс.

Почему сложно найти хорошую работу

Соискателей по большинству вакансий в прошлом году из месяца в месяц становилось все меньше. Так, по данным на ноябрь, на work.ua зафиксировали снижение числа кандидатов на 5%.

При этом, как рассказали «Минфину» представители бизнеса, с лета начала стабильно расти армия работников, желающих устроится «без оформления». Поэтому фирмы, которые практикуют теневую занятость, получили неожиданное подспорье, и таким образом смогли закрыть часть дефицитных вакансий.

Стало больше желающих устроиться и на должности, которые подпадают под бронирование. Но в целом, если, к примеру, в довоенном 2021 году на одну вакансию было в среднем до 70 откликов, то на конец 2024 года — всего до 20. Причем далеко не всегда люди в итоге устраивались на работу.

Самыми конкурентными (с максимальным количеством претендентов), по данным work.ua, были такие вакансии, как direct-менеджер и специалист чата. Эти должности подразумевают общение с клиентами в соцсетях или службах поддержки, а работать можно дистанционно, что и спровоцировало настоящий бум среди желающих их занять: их в 20−30 раз больше, чем средний показатель отклика на вакансии по рынку.

Впрочем, многие украинцы, которые находятся в активном поиске работы, утверждают, что, несмотря на обилие вакансий и разговоры о рекордном дефиците кадров, устроится на хорошую работу сейчас очень сложно.

«Все ищут людей, которые будут работать «за троих». В объявлениях все гладко, а на собеседовании нередко выясняется, что рабочий день ненормированный, возможен выход в выходные, а чтобы получать заявленную зарплату, нужно выполнить какие-то нереальные показатели.

Если же вакансия действительно хорошая, с высокой зарплатой и без скрытых нюансов, то получить ее не так просто. Работодатели, которые готовы хорошо платить, требуют очень много — и свободный английский, и большой опыт, и рекомендации. А при выборе нередко отдают предпочтение «своим» кандидатам, которые пришли «по знакомству», — рассказала «Минфину» киевлянка Ирина, которая уже несколько месяцев не может устроиться менеджером по продажам.

Маркетолог Полина, наоборот, несколько месяцев безуспешно бегала по работодателям, и не могла найти работу, так как, по ее словам, была «слишком звездной» для них. «Люди смотрели на мое резюме и открыто говорили, что им нужен „кто-то попроще“, несмотря на мои заверения, что я готова опускать зарплатную планку и в целом работы не боюсь», — говорит Полина.

Со сложностями в поиске работы столкнулся и молодой врач Егор. «Хирурги вроде всем нужны, но в государственные клиники я так и не смог устроится. Вакансии они размещают, но, как оказалось, „чужим“ не рады, так как „лишние“ ставки делят между уже работающими врачами. Мне в итоге удалось устроится только на подработки в частную клинику, а там есть большой минус — она не бронирует сотрудников», — описывает свою ситуацию Егор.

По данным Марины Маковий, средний срок поиска составляет 3−6 месяцев (то есть немало для дефицитного рынка). При этом соискатели, согласно опросам, сталкиваются с такими проблемами:

45% — не могут найти работу с достойной оплатой;

21% — отметили уменьшение вакансий по своей специальности;

20% — жалуются, что на их отклики на вакансии рекрутеры вообще не реагируют;

17% — отметили отсутствие обратной связи после собеседования;

12% — столкнулись с дискриминацией со стороны работодателей из-за возраста (хотя в целом возрастной ценз на рынке значительно смягчился, и многие работодатели уже рассматривают кандидатов в возрасте 50+, что раньше было большой редкостью).

Что происходит с зарплатами

Александр Барсук говорит, что на рынке труда сейчас полный дисбаланс: во многих объявлениях о трудоустройстве указывают «нереальные зарплаты» — до 70- 100 тыс. грн и даже больше. Это своего рода «ловушка» для соискателей — таким образом работодатели пытаются привлечь как можно больше кандидатов.

Но на деле «мало кто выполняет обещания». Либо выясняется, что на заявленную зарплату нужно выполнять большие объемы работ и достигать завышенных показателей (к примеру, по результатам продаж или привлечению новых клиентов), либо речь идет о премиях, которые тоже выписывают далеко не всегда (часто — по результатам выполнения тех же завышенных показателей).

Это подтверждает и киевлянка Ирина, которая сама столкнулась с таким подходом работодателей. «На собеседовании мне озвучили планы по продажам, и так как я в этой отрасли проработала уже много лет, то сразу поняла, что месячный показатель я и за три месяца вряд ли выполню», — говорит она.

Александр Барсук также отмечает, что некоторые работодатели платят заявленные высокие зарплаты, но недолго. «Часто дают деньги пару месяцев, а затем начинаются либо задержки, либо снижение окладов или прочие уловки. Складывается такое впечатление, что каждый старается прожить этот день, а завтра — как будет», — говорит руководитель концерна «Ярослав».

Тем не менее высокие зарплаты, которые мелькают в объявлениях о трудоустройстве, уже «разбаловали» украинцев, — считают предприниматели.

Работодатели в беседе с «Минфином» жалуются, что даже самые посредственные специалисты выдвигают явно завышенные требования по зарплатам и условиям труда. «Хотят дистанционную работу, желательно еще и с бронированием, и зарплату 40 тыс. плюс. При этом оказывается, что их еще и доучивать нужно. За что я должен платить такие деньги — непонятно», — сетует один из столичных предпринимателей.

Марина Маковий говорит, что 26% работодателей при опросе отметили нарастающую проблему несоответствия их потребностей в навыках и умениях работников реальным способностям специалистов, которые есть на рынке труда.

По данным work.ua, средняя зарплата, которую предлагали работодатели на ноябрь 2024 года, составила 22 750 грн, что на 250 грн больше, чем в октябре, и почти на 20% больше, чем годом ранее. В некоторых регионах увеличение зарплат было более существенным. К примеру, в Днепропетровской области — плюс тысяча грн всего за месяц (до 22 тыс.), в Одесской — плюс 500 гривен (до 21,5 тыс.).

Больше всего зарплатные предложения выросли в категории «Оборона, безопасность» — на 17% за месяц — до 70 тыс. В категории «Недвижимость» зарплаты с октября по ноябрь выросли на 10% — до 44 тыс., а в продажах и закупках — на 9% — до 30 тыс. Но и в недвижимости, и в продажах оклады традиционно привязаны к реальным результатам, поэтому не факт, что именно такие суммы специалисты в итоге получают на руки.

При этом, скажем, у юристов зарплаты уменьшились на 2% — до 20 тыс.

Среди самых высокооплачиваемых специалистов кадровики называют военных, IT-шников, руководителей отделов. Также высокие зарплаты предлагают таким специалистам:

брокеры — 60 тыс. грн;

медиабайеры — 58,3 тыс.;

управляющие недвижимостью — 70 тыс. (за год их зарплаты выросли на 69%);

медицинский директор — 45 тыс. (за год — плюс 64%);

начальник транспортного отдела — 42,5 тыс. (за год — плюс 55%);

руководитель отдела продаж — 60 тыс. (плюс 33% к 2023 году);

программист — 65 тыс. (на 30% больше, чем годом ранее);

директор СТО — 55 тыс. (плюс 29% за год);

топ-менеджер — 60 тыс. (на 26% больше, чем в предыдущем году);

главный инженер — 40 тыс. (плюс 23% за год).

«Зарплаты растут, и будут расти. Хотя далеко не всегда бизнесу это по карману, учитывая, что увеличиваются и другие расходы», — считает Александр Барсук. По словам Марины Маковий, 70% опрошенных соискателей отметили, что не готовы снижать зарплатную планку даже при длительном поиске работы, это на 8% больше, чем в предыдущем опросе в 2023 году.

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Что будет дальше с работой и зарплатами

По словам Марины Маковий, в этом году большинство опрошенных компаний планируют активно нанимать персонал. 53% заявили, что будут искать сотрудников на все направления бизнеса, 26% — на отдельные направления, а 13% — на замену тем специалистам, которые уволились или ушли служить.

Но и рядовые украинцы в текущем году планируют выйти в активный поиск новой работы. По данным work.ua, о планах сменить работу в 2025 году заявили половина опрошенных граждан. Причем более 30% женщин заявили, что вообще планируют кардинально сменить профессию. То есть, судя по всему, в этом году на рынке может усилиться текучесть персонала.

При этом работодатели готовы и дальше повышать зарплаты — об этом заявили 75% опрошенных. Половина компаний собираются повысить оклады на 11−20%. А 4% — на 21−30%.

По словам Барсука, они собираются повысить зарплаты на 10−20%. Матвеев говорит о 10%-й прибавке. Но жизнь в Украине тоже дорожает. На первый квартал 2025 года эксперты прогнозируют инфляцию до 11%. То есть по факту рост зарплат в 10% лишь покроет рост ценников в магазинах. А у сотрудников компаний, которые повышать зарплаты в этом году не намерены (а таких 17%), в реальности доходы упадут.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что основной спрос на специалистов в этом году будет сосредоточен в сферах, связанных с обороной (техники, инженеры, операторы дронов и т.д), медициной (врачи, медсестры, парамедики), восстановлением страны (строители, ремонтники, энергетики и др.), а также с внедрением искусственного интеллекта. Соответственно, по этим направлениям ожидается и самый высокий прирост зарплат — до 15−20% и больше.

Также, по его словам, у украинцев появится больше возможностей для переквалификации — как с помощью государственных и спонсорских программ (к примеру, водительские курсы для женщин), так и за счет самих работодателей. Компании в целом готовы увеличивать затраты на обучение и переобучение сотрудников. Согласно опросу Европейской бизнес-ассоциации, увеличение бюджетов на учебу и развитие на этот год запланировали 33% компаний.

Еще один «бонус» от работодателей — разного рода нематериальные «плюшки» — от медицинского страхования до оплаты посещения спортзалов, языковых курсов, занятий у психологов и пр. Если в начале войны многие работодатели такие программы сворачивали, то с прошлого года, наоборот, начали активно их развивать, рассчитывая таким образом удержать людей и создать хорошую атмосферу в коллективе.