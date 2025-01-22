Кто выиграет от налога на заграничные посылки, и чем его заменить

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о налогообложении посылок из-за границы любой стоимостью. Для кого это создаст проблему, а кто, наоборот, выиграет, и что нужно сделать, чтобы решить проблему импорта, «Минфину» рассказал вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко.

Предложенные изменения больше всего ударят по тем, кто вынужден экономить на самом необходимом, ведь международные маркетплейсы стали для многих украинцев едва ли не единственной возможностью купить необходимые товары по доступным ценам.

В условиях, когда большинство потребительских товаров в Украине либо не производятся вообще, либо существенно уступают импортным аналогам по соотношению цена/качество, дополнительное обложение посылок по факту станет «налогом на бедность».

Для среднестатистической украинской семьи это означает возможность купить на одну-две детские игрушки меньше, отказаться от покупки необходимой одежды или обуви, или искать более дешевые, но менее качественные альтернативы.

Почему налог поддерживают крупные ритейлеры

Наиболее интересен тот факт, что крупные ритейлеры, лоббирующие введение этого налога, предлагают потребителю в основном тот же китайский импорт. Разница лишь в том, что они завозят товары большими партиями, пользуясь оптовыми ценами и оптимизированной логистикой.

При этом их наценка значительно превышает сумму НДС и затраты на труд. В итоге конечная стоимость товаров в крупных сетях может в несколько раз превышать цены на международных маркетплейсах, хотя речь идет об абсолютно идентичных товарах. Потребитель вынужден переплачивать не за добавленную стоимость или лучший сервис, а за монопольное положение продавцов на рынке.

Как это повлияет на нашу обороноспособность

В условиях полномасштабной вооруженной агрессии рф особую обеспокоенность вызывает возможное влияние новых правил на волонтерский сектор, который обеспечивает Силы обороны критически важными компонентами для производства дронов и другого технического оборудования.

Значительная часть этих компонентов заказывается именно через международные маркетплейсы, поскольку это самый дешевый способ их получения, особенно для тех, кто покупает их за донаты.

Дополнительное налогообложение таких закупок будет означать, что за те же пожертвования можно будет купить меньше необходимого оборудования.

Когда уместно ввести новый налог

Попытки оправдать новые ограничения отсылкой на опыт Европейского Союза выглядят особенно неубедительными.

Во-первых, в ЕС мощный и диверсифицированный внутренний рынок с широким ассортиментом товаров собственного производства. В этих условиях налогообложение импорта является понятной частью политики защиты внутреннего производителя, а не просто способом наполнения бюджета.

Во-вторых, внедрению новой системы налогообложения в ЕС предшествовала длительная подготовка инфраструктуры. С 2015 по 2021 год европейские страны создавали систему Import One Stop Shop (IOSS) для упрощенного декларирования и уплаты НДС, разрабатывали автоматизированные IT-системы для быстрой обработки посылок. Это позволило минимизировать негативное влияние новых правил на потребителей и бизнес.

Поэтому логично было бы вернуться к вопросу гармонизации налоговой системы с европейской уже перед приближением обретения Украиной полноправного членства в ЕС.

Зато сейчас, копируя отдельные элементы европейского регулирования без соответствующей инфраструктуры и экономических предпосылок, мы рискуем потерять конкурентные преимущества — как это уже происходит прямо сейчас с преждевременным повышением акцизов на топливо до европейского уровня.

Что изменит налогообложение посылок сейчас

Предложенные Гетманцевым (глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — «Минфин») изменения демонстрируют типичный «бухгалтерский» подход к решению экономических проблем, когда, вместо стратегического планирования и стимулирования развития, выбирается самый простой путь — увеличение налоговой нагрузки.

Такой подход свидетельствует об отсутствии понимания базовых экономических принципов и пренебрежении долгосрочными последствиями принятых решений. Увеличение налогового давления неизбежно приведет к росту инфляции из-за подорожания импортных товаров, дальнейшему снижению покупательной способности населения и торможению развития малого и среднего бизнеса.

Самым проблематичным аспектом новых инициатив является то, что они не сопровождаются никакими мерами по стимулированию развития внутреннего производства. Вместо создания условий для появления конкурентоспособных украинских товаров, которые могли бы заменить дешевый и часто некачественный китайский импорт, власти выбирают путь простого ограничения доступа к альтернативным источникам поставок в интересах даже не производителей, а именно ритейл-компаний. В итоге это приведет к росту цен, но не будет стимулировать развитие местного производства.

Украинский опыт, наоборот, доказывает, что чрезмерная налоговая нагрузка приводит к поиску новых схем уклонения от налогообложения. Уже сейчас можно спрогнозировать появление многочисленных посреднических схем, когда вместо прямых поставок товары будут завозиться через «серые» схемы. Это только увеличит коррупционные риски на таможне и создаст новые возможности для недобросовестных участников рынка.

Государственный аппарат также столкнется с серьезными вызовами. Увеличение нагрузки на таможню и почтовые службы, как налоговых агентов, потребует дополнительных ресурсов для обработки и контроля посылок. Эти логистические расходы могут свести на нет ожидаемые дополнительные поступления в бюджет.

Читайте также: Гетманцев: Мы не выйдем быстро на полностью «белые» зарплаты. Главное — позитивный тренд

Что делать

Для реального решения проблемы импорта нужно создать комплексную программу развития внутреннего производства. Такая программа должна базироваться не просто на ограничении доступа граждан к товарам через налоговые барьеры, но и на создании благоприятных условий для развития местного производства.

Первым шагом должно стать внедрение системы налоговых льгот для предприятий, инвестирующих в развитие производства. Это могут быть как прямые налоговые каникулы для новых производств, так и уменьшение налоговой нагрузки на реинвестированную прибыль. Особое внимание следует уделить предприятиям, которые производят продукцию с высокой добавленной стоимостью и ориентированы на импортозамещение.

Вторым важным элементом должно стать создание эффективного механизма льготного кредитования для модернизации и создания новых производственных мощностей. Государство могло бы выступить гарантом по кредитам для предприятий, которые берут на себя обязательство по созданию конкурентоспособной продукции.

Параллельно с поддержкой производства нужно усилить борьбу с реальными схемами уклонения от налогообложения. Особое внимание следует уделить борьбе с контрабандой крупных партий товаров, которая приносит значительно больший убыток государственному бюджету, нежели мелкие посылки физических лиц.

Важным элементом программы должно стать создание системы технической поддержки для производителей, желающих выйти на международные рынки. Это включает в себя помощь в получении необходимых сертификатов, консультации по выходу на внешние рынки, поддержку участия в международных выставках и торговых миссиях.

Отдельного внимания требует развитие инновационной инфраструктуры — технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий. Такие структуры должны стать площадками для сотрудничества науки и бизнеса, разработки и внедрения новых технологий, подготовки квалифицированных кадров.

В среднесрочной перспективе такая политика позволит:

Создать новые рабочие места с высокой добавленной стоимостью.

Увеличить налоговые поступления за счет расширения налогооблагаемой базы.

Уменьшить зависимость от импорта.

Улучшить торговый баланс.

Стимулировать инновации и технологическое развитие.

Только комплексный подход, ориентированный на развитие и создание добавленной стоимости в Украине, может решить вопрос засилья импорта, обеспечить долгосрочный экономический рост и повышение уровня жизни граждан.

Попытки же решить экономические проблемы через усиление фискального давления на население приведут лишь к дальнейшему ухудшению экономической ситуации и снижению уровня жизни.