Конец нефтяной империи Игоря Коломойского

У крупнейшей украинской сети автозаправочных станций, которая принадлежит группе «Приват» Игоря Коломойского с партнерами, нет топлива. Для любой сети исчезновение хоть одной позиции из ассортимента хотя бы на час — чрезвычайная ситуация. «Приват» же стоит «сухим» на отдельных позициях последние три месяца. Как некогда крупнейшая сеть АЗС Украины дошла до этого состояния, рассказал директор Консалтинговой группы А-95, эксперт по энергетике Сергей Куюн.

Падение с вершины

На пике своего могущества, где-то в конце «нулевых», приватовцы контролировали более 1 600 АЗС — 25% от их общего количества в Украине, и проливали каждый третий литр топлива на рынке. Влиятельность была настолько мощной, что позволяла шантажировать правительства, дергая цены или выключая ценовые стелы. Что уж говорить о геноциде конкурентов, с помощью которого было куплено достаточно много АЗС.

Но секрет того могущества оказался очень простым. Осенью 2022 года государство национализировало полугосударственные «Укрнафту» и «Укртатнафту», которые были под контролем «Привата» с 2003 и 2007 годов соответственно. Сам Игорь Коломойский оказался за решеткой. С этого времени сеть начала буквально «сыпаться».

Сначала свои 537 АЗС выдернула из консолидированной сети «Укрнафта» (когда-то эти заправки за «недорого» были проданы «Приватом» «Укрнафте», но они продолжили работать на бывшего владельца до последнего).

Затем 245 АЗС вернул себе «Приватбанк», где они были заложены под кредиты, но 8 лет они тоже использовались приватовцами. Ориентировочно до 200 станций осталось на оккупированных территориях.

Сейчас сеть насчитывает около 550 АЗС, из которых многие закрыты. Мобильное приложение на сегодняшний день содержит 430 адресов. Доля рынка в продажах — 5%.

Но главное, что начали загибаться собственные станции. Почти сразу опустели магазины — жизненно важный элемент современной АЗС. Летом 2024 года начали поступать сигналы о задержках зарплат персоналу и снижении окладов региональным менеджерам.

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Тогда же появились слухи о нехватке денег для расчетов с поставщиками топлива. А в октябре топливо начало исчезать. В начале января полностью исчез дизель, на сегодняшний день бензин марки А-92 в наличии на 28% станций оператора, А-95 — на 12%, сжиженный газ — на 5%. Продажа через приложение прекращена, сколько осталось на руках талонов и карт — неизвестно, но, думаю, много.

Какова причина упадка

Почему так случилось? Почему остальные станции работают и стремятся к развитию, а такая разветвленная сеть приходит в упадок?

Ибо в чистом виде на заправках «Приват» никогда не зарабатывал. Приват зарабатывал на «Укрнафте» и «Укртатнафте», превратив свои АЗС в банкоматы по выдаче наличных своим владельцам.

Ранее я неоднократно писал о расцвете схем по ограблению «Укрнафты», когда только путем продажи нефти «Укрнафты» по заниженной цене «Приват» заработал только в 2009—2010 годах более $1 млрд.

Аналогичная сумма была выведена из компании в 2015 году, когда «Укрнафта» отгрузила без денег «приватовским» фирмам 1 млн т нефти, и у тех же фирм закупила огромные объемы топлива, которое до сих пор не получили.

По словам главы «Укрнафты» и «Укртатнафты» Сергея Корецкого, фирмы «Привата» должны этим государственным компаниям не менее 100 млрд грн.

Даже война ничего не изменила. В конце апреля 2022 года был проведен аукцион по продаже сжиженного газа «Укрнафты», ресурс слили на «Приват» по заниженной стоимости. Убытки «Укрнафты» — 380 млн грн. В конце концов активы были национализированы за отказ платить налоги.

Скажите, зачем мучиться с сетью, инвестировать, рисковать, нанимать тысячи людей, одевать и обучать их, если, сидя в офисе, ты зарабатываешь деньги, которые этим заправкам никогда даже не снились?

Но когда основный источник дохода у «Привата» забрали, упадок был лишь вопросом времени. Наибольшими преимуществами были широкое покрытие и низкая цена, которая дотировалась за счет вышеприведенных доходов от эксплуатации государственных активов.

В то же время конкуренты, не имея заводов-пароходов, занимались усовершенствованием своих объектов и сервиса. Развернулась настоящая гонка «вооружений»: спешлти-кофе, бургеры из-под ножа, другие приятные для потребителя извращения. Выровнялась и цена, потому что «Приват» оказался в равных условиях в закупке топлива с остальным рынком. Кто поедет на старую заправку с туалетом в посадке, если рядом булочки с кленовым сиропом, чистота и топливо за такие же деньги?

Что дальше? В последний год были сообщения о попытках Михаила Кипермана (возглавляет нефтяной бизнес «Привата») перегруппироваться в новых условиях. Были разговоры о привлечении внешних управленцев, о передаче части или всей сети в управление. Были и предложения по рынку продать часть станций. Но ничего не взлетело.

Чем дольше будет продолжаться этот ужас без конца, тем более ужасным будет конец. Вернуться на рынок этим заправкам с каждым днем будет сложнее. Потребитель убегает, многие люди с неиспользованными талонами на руках, такое не забывается.

И если активы рано или поздно распределятся, то о «Привате», как игроке на этом рынке, можно забывать. Приватовцы оказались не в состоянии работать в условиях жесткой конкуренции, как и любой олигархический бизнес. Паразитирование на госактивах, монополия и доступ к регулированию тарифов — вот секреты успеха. А на рынке топлива нужно наклоняться за каждой копейкой и облизывать клиентов.

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Очень показательная и поучительная история. Сколько государственных денег ушло в карманы олигархов? Сколько бизнесов не родилось или загнулось из-за подавления их монополиями? Какая страна у нас была бы, если бы мы эффективно использовали государственные ресурсы и предприятия? Кто знает, может, мы бы и не оказались в той яме, где находимся сейчас.