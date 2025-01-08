Рынок топлива станет испытанием для нового главы налоговой

В последний день прошлого года Кабмин назначил экс-главу Киевской ОВА Руслана Кравченко главой Государственной налоговой службы Украины. С какими вызовами в сфере торговли топливом ему придется столкнуться и как это направление продемонстрирует его общую эффективность, рассказал директор Консалтинговой группы А-95, эксперт по энергетике Сергей Куюн.

Новый год принес нового главу Государственной налоговой службы. Произошло все довольно быстро и радикально, благодаря чему даже напомнило определенную зачистку. Сразу после назначения Руслана Кравченко был уволен Евгений Сокур — формально первый заместитель главы ГНС, а по факту — основное действующее лицо с 2022 года.

Еще через два дня СБУ сообщила, что благодаря сотрудничеству с новым главой ГНС разоблачили как-то чиновника-взяточника. Сугубо процессуально провернуть такую операцию за 2−3 дня было невозможно, а значит, это, скорее, надо воспринимать как сигнал — у нового главы есть мощная поддержка от ОП.

Ну, хорошо, это можно только приветствовать и надеяться, что эта поддержка будет способствовать эффективности работы ГНС. А работы там хватит на всех.

Не знаю, как по остальным отраслям, но на рынке топлива предыдущей командой расставлены четкие флажки, что позволит оценивать работу новой ГНС.

Просто не будет, ведь «наследство» неплохое. За 11 месяцев 2024 года оптовые и розничные продавцы топлива уплатили 22,4 млрд грн, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Уплата операционных налогов (НДС, налога на прибыль, НДФЛ и ЕСВ) почти 50 крупнейшими сетями за девять месяцев 2024 года увеличилась до 9,3 млрд грн, что в полтора раза больше, чем в аналогичный период 2023-го (6,3 млрд). При этом зафиксированы показатели по каждой из 50 самых крупных сетей АЗС!

Но задача не только удержать, но и развивать этот темп. Потому что потенциал остается огромным. Особое внимание на аутсайдеров — БРСМ, МОТТО, VST, Avantage 7.

В первом случае вполне очевидно, что уклонение от уплаты не менее 100 млн налогов в месяц в течение уже трех лет полномасштабной войны — это исключительно коррупционная история, простирающаяся далеко за пределы ГНС.

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Посмотрим, осилит ли новый руководитель этот вызов? Поможет ли здесь упомянутая поддержка ОП? Пришлют ли оттуда успокоительные?