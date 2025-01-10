Нефть, как ключ к победе в войне

Цена на энергоносители может сыграть решающее значение в защите Украины от российской агрессии, и здесь мы можем надеяться на политику Трампа. О том, как коррелируются российские финансовые резервы и цена на нефть, в колонке, опубликованной delo.ua, рассказал сооснователь и управляющий партнер FinPoint Сергей Будкин.

Как нефть влияет на российские резервы

Многие вещи и события приобрели для меня совсем иное значение еще в феврале 2022 года, с началом полномасштабной войны россии против Украины. Последние новости о запрете президентом Байденом бурения нефти во многих районах континентального шельфа США являются лучшим примером этого. Четыре года назад я бы или прокрутил эту новость, как неактуальную для меня, или воспринял бы ее, как признак ответственного и долгосрочного подхода администрации Белого дома. Однако сегодня я считаю это чем-то, что может помешать интересам Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Цена на нефть, по всей видимости, является единственным решающим фактором, который может повлиять на войну в Украине в любом направлении. В 2024 году средняя цена на нефть марки Brent превышала $80 за баррель. В итоге золотовалютные резервы россии оставались в большинстве своем стабильными в течение года, колеблясь в пределах от $600 до $630 млрд и завершив год на уровне около $600 млрд, как и в начале.

За последние три года войны, похоже, есть определенное «магическое число»: Brent свыше $80 за баррель соответствует росту золотовалютных резервов россии, тогда как Brent ниже этой отметки указывает на уменьшение резервов Центрального банка россии. Следовательно, для Украины любые новости или события, которые могут негативно повлиять на цену на нефть, хорошие, а все, что может повысить цену или остановить тенденцию к снижению, плохое. Последние новости из Белого дома, по всей видимости, относятся ко второй категории.

Есть исторический прецедент, позволяющий оценить влияние изменения цен на нефть на золотовалютные резервы россии. В 2014—2015 годах цены на нефть упали с более чем $110 за баррель в июле 2014 года до примерно $40 за баррель в среднем за 2015 год (см. график ниже).

В то же время российские золотовалютные резервы снизились с примерно $480 млрд в июле 2014 года до примерно $360 млрд за тот же период, то есть сократились примерно на $160 млрд, по сравнению с пиковым значением чуть раньше.

Это частично объясняется агрессивной поддержкой российского рубля, которую оказывал тогда Центральный банк россии (и от которой он отказался в середине 2015 года, чтобы сохранить резервы), но это все же является хорошей иллюстрацией масштабов, на которые могут уменьшиться российские золотовалютные резервы при низких ценах на нефть. В текущих условиях эта ситуация еще больше усугубляется несбалансированным составом российских золотовалютных резервов.

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Ниже приведена таблица, иллюстрирующая состав российских золотовалютных резервов в начале вторжения в Украину и сейчас. Центральный банк россии прекратил публикацию данных о составе золотовалютных резервов вскоре после начала войны, но все еще публикует общую сумму резервов без детализации. Однако я сохранил таблицу с оригинальным распределением российских золотовалютных резервов за последнюю отчетную дату до февраля 2022 года и, основываясь на этом, составил следующую таблицу:

Левая колонка представляет вес разных валют в составе золотовалютных резервов, администрируемых Центральным банком россии по состоянию на последнюю дату отчетности перед полномасштабным вторжением в Украину (18.02.2022). Затем я рассчитал, что это означает в терминах единиц (тысячи тройских унций для золота и миллиарды соответствующих денежных единиц для других валют).

Правая часть таблицы представляет экстраполяцию, которую я сделал, основываясь на следующих предположениях:

Активы ЦБР в евро (EUR), долларах США (USD), фунтах стерлингов (GBP), иенах (JPY), канадских долларах (CAD), австралийских долларах (AUD) и сингапурских долларах (SGD) были заморожены, и количество денежных единиц на каждом из замороженных счетов осталось неизменным.

Все золото, о котором сообщило министерство финансов россии в своем пресс-релизе в октябре 2024 года, было отнесено к золотовалютным резервам ЦБР.

Очевидно, что это очень грубая экстраполяция, поскольку я подозреваю, что некоторые балансы ЦБР в западных юрисдикциях избежали ареста и были спасены ЦБР. Однако я просто ищу качественную картину, а не очень точный результат с четырьмя знаками после запятой. Основываясь на отчетах разных агентств о замороженных российских активах, я считаю эту картину качественно правильной.

Это означает, что доступные для россии валютные резервы сегодня состоят из двух классов активов:

Золотые запасы на сумму около $217 млрд.

Портфель разных валют на сумму около $35 млрд, который, скорее всего, состоит в основном из юаня (Renminbi).

Это не самый ликвидный ресурс для маневров и делает россию уязвимой к любым резким изменениям в цене на нефть. Текущая структура российского бюджета, где примерно 1/3 идет в той или иной форме на войну, также не придает российскому государству большой гибкости при снижении доходов от нефти.

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Как следствие, любое длительное снижение цен на нефть, вероятно, создаст значительное давление на бюджет россии и ограничит способность продолжать войну в Украине. И я надеюсь, что 2025 год принесет такое снижение, чтобы помочь Украине получить преимущество в экономической войне с россией. В конце концов, дальнейшая заморозка российских активов и повторение ситуации 2015 года оставят россию с очень небольшими резервами для продолжения финансирования войны.