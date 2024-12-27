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27 декабря 2024, 9:32 Читати українською

Бронирование в «Дие» снова работает

В «Дие» возобновили процесс бронирования работников от мобилизации после массированной кибератаки на госреестры. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров и пресс-служба «Дии».

В «Дие» возобновили процесс бронирования работников от мобилизации после массированной кибератаки на госреестры.
Фото: if.gov.ua

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В настоящее время еще недоступно бронирование для филиалов компаний и для конечных бенефициаров.

Как забронировать работников

  • Зайдите в кабинет гражданина на портале «Дия».
  • Выберите опцию Подать заявление.
  • Укажите данные кандидатов для бронирования.
  • Подтвердите, что заработная плата бронирующего работника соответствует нормам.
  • Проверьте заявление и подпишите его.
  • В течение трех дней получите ответ на электронную почту и личный кабинет.

«Фидбэк поступает отдельно за каждым работником в личный кабинет руководителя. Если ответ положительный — поступит работникам в приложение «Резерв+», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет министров продлил в месяц действие бронирований от мобилизации, которые действовали по состоянию на 19 декабря.

19 декабря, российские хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. После чего была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

Позже вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила, что все данные сохранены и будут восстановлены.

Она также сказала, что в результате кибератаки утечки персональных данных из госреестров не подтверждено.

Стефанишин отметила, что, прежде всего, Минюст восстановит Единый реестр доверенностей, Единый реестр специальных бланков нотариальных документов и Наследственный реестр, что позволит обеспечить надлежащий учет данных и минимизировать негативное влияние вследствие потенциальных неправомерных нотариальных действий.

В дальнейшем в приоритете восстановления Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+69
Я_ __
Я_ __
27 декабря 2024, 9:48
#
Байдуже, сьогодні відновили, завтра відмінили, це бронювання як потужній плани найпотужнішого — до сраки))
+
+15
S1ax
S1ax
27 декабря 2024, 10:05
#
8 разів зупиняли, перевіряли бронь і відпускали,3 рази побажали гарного дня🤭
+
+15
Три літри
Три літри
27 декабря 2024, 10:12
#
Людина ця не в Україні, орієнтується на тік-токі.
+
+15
bosyak
bosyak
27 декабря 2024, 11:05
#
«унаслідок кібератаки витоку персональних даних із держреєстрів не підтверджено» — «не підтверджено» чи «не було»? Хто мав підтвердити? Той хто зробив атаку?
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