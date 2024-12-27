Бронирование в «Дие» снова работает

В «Дие» возобновили процесс бронирования работников от мобилизации после массированной кибератаки на госреестры. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров и пресс-служба «Дии».

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В настоящее время еще недоступно бронирование для филиалов компаний и для конечных бенефициаров.

Как забронировать работников

Зайдите в кабинет гражданина на портале «Дия».

Выберите опцию Подать заявление.

Укажите данные кандидатов для бронирования.

Подтвердите, что заработная плата бронирующего работника соответствует нормам.

Проверьте заявление и подпишите его.

В течение трех дней получите ответ на электронную почту и личный кабинет.

«Фидбэк поступает отдельно за каждым работником в личный кабинет руководителя. Если ответ положительный — поступит работникам в приложение «Резерв+», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет министров продлил в месяц действие бронирований от мобилизации, которые действовали по состоянию на 19 декабря.

19 декабря, российские хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. После чего была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

Позже вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила, что все данные сохранены и будут восстановлены.

Она также сказала, что в результате кибератаки утечки персональных данных из госреестров не подтверждено.

Стефанишин отметила, что, прежде всего, Минюст восстановит Единый реестр доверенностей, Единый реестр специальных бланков нотариальных документов и Наследственный реестр, что позволит обеспечить надлежащий учет данных и минимизировать негативное влияние вследствие потенциальных неправомерных нотариальных действий.

В дальнейшем в приоритете восстановления Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.