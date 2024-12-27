В «Дие» возобновили процесс бронирования работников от мобилизации после массированной кибератаки на госреестры. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров и пресс-служба «Дии».
Бронирование в «Дие» снова работает
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В настоящее время еще недоступно бронирование для филиалов компаний и для конечных бенефициаров.
Как забронировать работников
- Зайдите в кабинет гражданина на портале «Дия».
- Выберите опцию Подать заявление.
- Укажите данные кандидатов для бронирования.
- Подтвердите, что заработная плата бронирующего работника соответствует нормам.
- Проверьте заявление и подпишите его.
- В течение трех дней получите ответ на электронную почту и личный кабинет.
«Фидбэк поступает отдельно за каждым работником в личный кабинет руководителя. Если ответ положительный — поступит работникам в приложение «Резерв+», — говорится в сообщении.
Напомним
«Минфин» писал, что Кабинет министров продлил в месяц действие бронирований от мобилизации, которые действовали по состоянию на 19 декабря.
19 декабря, российские хакеры совершили самую масштабную внешнюю кибератаку на госреестры Украины. После чего была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.
Позже вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила, что все данные сохранены и будут восстановлены.
Она также сказала, что в результате кибератаки утечки персональных данных из госреестров не подтверждено.
Стефанишин отметила, что, прежде всего, Минюст восстановит Единый реестр доверенностей, Единый реестр специальных бланков нотариальных документов и Наследственный реестр, что позволит обеспечить надлежащий учет данных и минимизировать негативное влияние вследствие потенциальных неправомерных нотариальных действий.
В дальнейшем в приоритете восстановления Государственный реестр актов гражданского состояния граждан, Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.
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