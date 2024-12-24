27% опрошенных ФОП планируют закрыться в ближайшее время. Причина — повышение налогов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 декабря 2024, 10:02 Читати українською

27% опрошенных ФОП планируют закрыться в ближайшее время. Причина — повышение налогов

27% или 8621 опрошенных предпринимателей планируют закрытие в ближайшее время. 2297 или 7% планировали закрыться в этом году. Еще 20% или 6324 участников отметили, что планируют прекратить деятельность в следующем году. Об этом говорится в исследовании Опендатабота.

27% или 8621 опрошенных предпринимателей планируют закрытие в ближайшее время. 2297 или 7% планировали закрыться в этом году.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В чем причина

Более половины из тех, кто планирует закрытие — а именно 62% — приняли решение закрываться из-за повышения налогов. Еще 19% предпринимателей прекращают работу из-за проблем в бизнесе. Стоит отметить, что в настоящее время из-за масштабной атаки пророссийских хакеров на государственные реестры закрытие бизнеса либо очень затруднено, либо невозможно.

Больше всего опрошенных ФОП работает в ритейла (розничная торговля) — 24,6%, еще 21% — в ИТ.

Читайте: Гетманцев опроверг массовое закрытие ФОПов. Советует СМИ корректировать заголовки

С момента подписания закона о введении военного сбора для малого и среднего бизнеса на 1 новый ФОП приходится 2 закрытых. Так, 24497 предпринимателей прекратили работу за период с момента подписания Президентом закона и до 17 декабря.

За этот же период открылось в 2,2 раза меньше новых дел: 10 947. К сравнению, в соответствующий период в прошлом году на 4 новых ФОП приходилось только 1 закрывавшийся.

Как проводилось исследование

Опендатабот провел масштабный опрос украинских предпринимателей, чтобы узнать о планах малого и среднего бизнеса на ближайшее будущее. В исследовании приняли участие 31 694 респондента, которые отметили, что работают как ФОП.

Напомним

Как писал «Минфин», ранее Опендатабот заявил, что более 22 000 ФОП закрыли бизнес после подписания президентом Зеленским закона о повышении налогов. С начала года закрылось 254 288 предпринимателей. Больше всего закрытий зафиксировано в марте — 28 690.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+22
asdf2024
asdf2024
24 декабря 2024, 10:28
#
Да уж эта власть лучше путина уничтожает страну.С другой стороны мы её сам ивыбрали заслужили.Слава Зеленскому.
+
+90
san4os
san4os
24 декабря 2024, 10:47
#
Хватить гімно кидати на вентилятор! Все нормально. Якщо для ФОП сплата 800грн військового збору це вже серйозна причина щоб закриватися, то такий ФОП не приносить користі ні своїй сімї, ні державі. Хай закривається!

Середня з/п — біля 20тис. грн. Якщо ФОП заробляє чистими щомісяця цю середню з/п чи в рази більше, то йому не буде великої проблеми заплатити ці 800грн податку. А якщо це ФОП — здоровий мужик, який торгує на базарі батарейками на столі розміром 60×90см, і при цьому заробляє 12 тисяч грн в місяць і платить 302грн єдиного податку на першій групі - то хай закривається! І для нього і для держави та суспільства буде краще коли піде на завод працювати за з/п 20тис грн і вище…


+
0
invaderzim8
invaderzim8
24 декабря 2024, 11:34
#
Я зарабатываю больше 100к и ни копейки не собираюсь платить государству, я кроме своих родителей никому ничего не должен.
+
0
BobKickass
BobKickass
24 декабря 2024, 11:41
#
и ни копейки не собираюсь платить государству

А що у нас айті почали готівкою платити? =) Чи ваше «государство» вже не Україна?

Всіх нас обскубуть, скільки не будете верещати що не заплатите.
+
0
invaderzim8
invaderzim8
24 декабря 2024, 11:48
#
Регистрацию фоп в польше или армении с выводом в крипту никто не отменял, а способы доступны и с закрытыми границами в гулаге. вечно щипать не получится в 21 веке.
+
0
milon
milon
24 декабря 2024, 11:51
#
Ага и 10 млн которые выехали за время войны тоже, и те кто выедут после? На обскубку все меньше людей остается
+
+75
stariy07
stariy07
24 декабря 2024, 10:40
#
Нажаль інститут єдиного податку став інструментом не розвитку підприємництва, а УХИЛЕННЯ від оподаткування великого і середнього бізнесу !
+
0
TAN72
TAN72
24 декабря 2024, 11:07
#
Привыкли работать на себя и не платить налоги .
+
0
invaderzim8
invaderzim8
24 декабря 2024, 11:50
#
Феодальные сборы рабы не хотят платить, совсем распоясались
+
+15
Loginnnnn
Loginnnnn
24 декабря 2024, 11:43
#
Возврат обязательного ЕСВ 1760 грн повлияет на такое решение намного сильнее чем военный сбор, особенно на фоне невнятных новостей про пенсионную реформу.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает invaderzim8 и 24 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами