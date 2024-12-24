27% опрошенных ФОП планируют закрыться в ближайшее время. Причина — повышение налогов

27% или 8621 опрошенных предпринимателей планируют закрытие в ближайшее время. 2297 или 7% планировали закрыться в этом году. Еще 20% или 6324 участников отметили, что планируют прекратить деятельность в следующем году. Об этом говорится в исследовании Опендатабота.

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В чем причина

Более половины из тех, кто планирует закрытие — а именно 62% — приняли решение закрываться из-за повышения налогов. Еще 19% предпринимателей прекращают работу из-за проблем в бизнесе. Стоит отметить, что в настоящее время из-за масштабной атаки пророссийских хакеров на государственные реестры закрытие бизнеса либо очень затруднено, либо невозможно.

Больше всего опрошенных ФОП работает в ритейла (розничная торговля) — 24,6%, еще 21% — в ИТ.

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С момента подписания закона о введении военного сбора для малого и среднего бизнеса на 1 новый ФОП приходится 2 закрытых. Так, 24497 предпринимателей прекратили работу за период с момента подписания Президентом закона и до 17 декабря.

За этот же период открылось в 2,2 раза меньше новых дел: 10 947. К сравнению, в соответствующий период в прошлом году на 4 новых ФОП приходилось только 1 закрывавшийся.

Как проводилось исследование

Опендатабот провел масштабный опрос украинских предпринимателей, чтобы узнать о планах малого и среднего бизнеса на ближайшее будущее. В исследовании приняли участие 31 694 респондента, которые отметили, что работают как ФОП.

Напомним

Как писал «Минфин», ранее Опендатабот заявил, что более 22 000 ФОП закрыли бизнес после подписания президентом Зеленским закона о повышении налогов. С начала года закрылось 254 288 предпринимателей. Больше всего закрытий зафиксировано в марте — 28 690.