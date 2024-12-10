Новые лимиты на переводы, инфляция ускорилась: главное за вторник

10 декабря в Национальном банке Украины прошел пресс-брифинг с участием руководителей Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), Ассоциации украинских банков (АУБ), Приватбанка, Сбербанка, Райффайзен Банка и Универсал Банка, посвященный подписанию Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Годовая инфляция в Украине ускорилась до 11,2% — Госстат

Годовая инфляция в Украине ускорилась до 11,2%. В ноябре 2024 года инфляция на потребительском рынке ускорилась до 1,9% по сравнению с 1,8% в октябре.

В «Дии» добавили две новые военные облигации — «Угледар» и «Скадовск»

Министерство цифровой трансформации добавило в «Действия» два новых выпуска военных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), по традиции предоставив им имена оккупированных городов, поселков и территорий в Украине.

В Украине возобновят выплату компенсаций за уничтоженное жилье

Украина получила 30 млн. евро от Банка развития Совета Европы (CEB) на продление программы компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье. Средства направлены на оплату более 800 жилищных сертификатов.