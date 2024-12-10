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10 декабря 2024, 10:48 Читати українською

В «Дию» добавили две новые военные облигации — «Угледар» и «Скадовск»

Министерство цифровой трансформации добавило в «Дию» два новых выпуска военных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), по традиции предоставив им имена оккупированных городов, поселков и территорий в Украине. Об этом в телеграм-канале написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министерство цифровой трансформации добавило в «Дию» два новых выпуска военных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), по традиции предоставив им имена оккупированных городов, поселков и территорий в Украине.

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Какие облигации появились

Военная облигация «Угледар» с номинальной ставкой 15,6% годовых и датой выплаты — 29 апреля 2026 года и облигация «Скадовск» — номинальная ставка 16,4% годовых, дата выплаты — 7 апреля 2027 года.

«Когда приобретаете военные облигации, помогаете обеспечить военных техникой, едой и медикаментами, а еще поддерживаете экономику страны. Каждая облигация будет отображаться в приложении и будет напоминать о вашей помощи государству», — написал Федоров.

Читайте: В «Дии» появились четыре новых военных облигации

Как приобрести

  • Зайдите в «Дию»
  • Выберите Военные облигации на главном экране
  • Выберите облигацию, партнера и количество
  • Подпишите и оплатите в несколько кликов.

Напомним

Как писал «Минфин», в конце октября в «Дии» добавили военные облигации — «Дебальцево» и «Авдеевка».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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godvinik
godvinik
10 декабря 2024, 11:45
#
А де облігація Севастополь?
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