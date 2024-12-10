Министерство цифровой трансформации добавило в «Дию» два новых выпуска военных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), по традиции предоставив им имена оккупированных городов, поселков и территорий в Украине. Об этом в телеграм-канале написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В «Дию» добавили две новые военные облигации — «Угледар» и «Скадовск»
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Какие облигации появились
Военная облигация «Угледар» с номинальной ставкой 15,6% годовых и датой выплаты — 29 апреля 2026 года и облигация «Скадовск» — номинальная ставка 16,4% годовых, дата выплаты — 7 апреля 2027 года.
«Когда приобретаете военные облигации, помогаете обеспечить военных техникой, едой и медикаментами, а еще поддерживаете экономику страны. Каждая облигация будет отображаться в приложении и будет напоминать о вашей помощи государству», — написал Федоров.
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Как приобрести
- Зайдите в «Дию»
- Выберите Военные облигации на главном экране
- Выберите облигацию, партнера и количество
- Подпишите и оплатите в несколько кликов.
Напомним
Как писал «Минфин», в конце октября в «Дии» добавили военные облигации — «Дебальцево» и «Авдеевка».
Источник: Минфин
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