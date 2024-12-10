В Украине возобновят выплату компенсаций за уничтоженное жилье

Украина получила 30 млн евро от Банка развития Совета Европы (CEB) на продление программы компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье. Средства направлены на оплату более 800 жилищных сертификатов. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Как отмечается, в июне этого года между Украиной и Банком развития Совета Европы было подписано кредитное соглашение на 100 млн евро во время Конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference).

«Украина получила второй транш в объеме 30 млн евро, направленных на оплату более 800 жилищных сертификатов. Банк развития Совета Европы по результатам распределения первого транша в объеме 70 млн евро выделил следующее финансирование в соответствии с условиями соглашения», — сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

Читайте: Украина получит $100 млн от Банка Развития Совета Европы на компенсацию за уничтоженное жилье

В рамках проекта «HOME: Компенсация за уничтоженное жилье» владельцы жилищных сертификатов, полученных по государственной программе компенсаций, смогут приобрести новые дома вместо уничтоженных российской агрессией.

Приоритетное право на компенсацию по программе имеют участники боевых действий, возвращающиеся и нуждающиеся в восстановлении защитники и защитницы, лица с инвалидностью и многодетные семьи.

«Средства уже зачислены на текущий счет „Укрпочты“. В настоящее время владельцы жилищных сертификатов получают уведомления в приложении „Дия“ или в личном кабинете на портале „Дия“ о бронировании средств. Далее выбирают жилье и обращаются к нотариусу для оформления договора купли-продажи в течение 30 дней», — объяснила заместитель министра Наталья Козловская.

На сегодняшний день в Государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества внесено более 240 тыс. объектов недвижимости

Более 1800 человек, чье жилье было уничтожено, реализовали свое право на компенсацию с использованием жилищного сертификата и приобрели жилье.

Напомним

На программу «єВідновлення» в бюджете на 2025 год предусматривают 4 миллиарда гривен. Большую часть финансирования направят на жилищные сертификаты. В общем, средства по программе будут распределены следующим образом:

3 миллиарда гривен направят на жилищные сертификаты для тех, кто потерял свое жилье из-за войны,

1 миллиарда гривен выделят на компенсации за поврежденное в результате войны имущество.

По информации Шуляк, с начала реализации программы «єВідновлення», то есть с мая 2023 года, выплатили компенсации на общую сумму 15,9 миллиарда гривен, из них: