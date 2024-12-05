«Тысяча Зеленского»: Часть украинцев автоматически получит деньги

Украина продолжает реализацию программы «Зимова єПідтримка». Граждане, получающие пенсии и субсидии через Укрпочту, автоматически получают 1 000 гривен в рамках программы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Более 2 млн украинцев, в том числе получатели пенсии и субсидии через Укрпочту, автоматически получают 1 000 грн «Зимової єПідтримки», — отметил премьер.

По его словам, на получение средств через «Дию» уже подано более 5 млн заявок.

Читайте также: «Тысяча Зеленского»: помощь оформленную за границей придется вернуть

Напомним

Как писал «Минфин», с 1 декабря, украинцы уже могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка».

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:

Мобильное приложение «Дия»: с 1 декабря 2024 года.

Укрпочта: с 4 декабря 2024 года.

Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 г.

На что можно потратить деньги

Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги.

Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.

Как податься на «Зимову єПідтримку» в «Дие»

Зайдите в приложение «Дия»

В «Сервисах» выберите «Зимова єПідтримка»

Нажмите «Подать новое заявление» и «Начать»

Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите «Далее»

Выберите счет для выплаты

Подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите «Отправить»

Дождитесь выплаты и распоряжайтесь денежными средствами.

Читайте также: Тысяча Зеленского: петиция об изменении программы набрала 25 тысяч