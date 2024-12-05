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5 декабря 2024, 18:01 Читати українською

«Тысяча Зеленского»: Часть украинцев автоматически получит деньги

Украина продолжает реализацию программы «Зимова єПідтримка». Граждане, получающие пенсии и субсидии через Укрпочту, автоматически получают 1 000 гривен в рамках программы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина продолжает реализацию программы «Зимова єПідтримка».
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Более 2 млн украинцев, в том числе получатели пенсии и субсидии через Укрпочту, автоматически получают 1 000 грн «Зимової єПідтримки», — отметил премьер.

По его словам, на получение средств через «Дию» уже подано более 5 млн заявок.

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Напомним

Как писал «Минфин», с 1 декабря, украинцы уже могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка».

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:

  • Мобильное приложение «Дия»: с 1 декабря 2024 года.
  • Укрпочта: с 4 декабря 2024 года.
  • Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 г.

На что можно потратить деньги

Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги.

Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.

Как податься на «Зимову єПідтримку» в «Дие»

  • Зайдите в приложение «Дия»
  • В «Сервисах» выберите «Зимова єПідтримка»
  • Нажмите «Подать новое заявление» и «Начать»
  • Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите «Далее»
  • Выберите счет для выплаты
  • Подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите «Отправить»
  • Дождитесь выплаты и распоряжайтесь денежными средствами.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TattiReuven
TattiReuven
5 декабря 2024, 18:14
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Спасибо. Оставьте себе) Заодно с картой национальный кешбэк закрыла ещё три приватовских карты и счета. Еле пробилась в приват 24, вчера прям аншлаг по закрытию карт и счетов . Гороховский постарался)
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