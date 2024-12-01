С сегодняшнего дня, с 1 декабря, украинцы уже могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка». Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Тысяча Зеленского»: украинцы уже могут подаваться на выплату средств
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Инициированная президентом Владимиром Зеленским, единовременная выплата направлена на поддержку украинских семей и украинских производителей.
Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:
- Мобильное приложение «Дия»: с 1 декабря 2024 года.
- Укрпочта: с 4 декабря 2024 года.
- Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 года.
На что можно потратить деньги
Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги.
Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.
Как податься на выплату в «Дие»
- Зайдите в приложение «Дия»
- В «Сервисах» выберите «Зимова єПідтримка»
- Нажмите «Подать новое заявление» и «Начать»
- Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите «Далее»
- Выберите счет для выплаты
- Подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите «Отправить»
- Дождитесь выплаты и распоряжайтесь денежными средствами.
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«Если у вас есть дети — подавайте за них заявление в любой удобный момент. Услуга доступна всем гражданам государства на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий», — отметили в «Дие».
Комментарии - 10
А «герой майдана» гр наем тоже отказался?. А гр южанина? на и вся их «гоп -компания»???
Навіть повії продаються дорожче))) Ми в 2019 році це зробили разом!!!
P. S. Нам казали буде доллар по 45 при Зеленському, буде війна!
геолокацію ніхто не перевіряє))
по факту навіть з окупованих територій, сепари вселякі, вони теж отримають якщо мають Дію
Текст статьи читали? Или только заголовок?