«Тысяча Зеленского»: украинцы уже могут подаваться на выплату средств

С сегодняшнего дня, с 1 декабря, украинцы уже могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка». Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Инициированная президентом Владимиром Зеленским, единовременная выплата направлена на поддержку украинских семей и украинских производителей.

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:

Мобильное приложение «Дия»: с 1 декабря 2024 года.

Укрпочта: с 4 декабря 2024 года.

Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 года.

На что можно потратить деньги

Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги.

Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.

Как податься на выплату в «Дие»

Зайдите в приложение «Дия»

В «Сервисах» выберите «Зимова єПідтримка»

Нажмите «Подать новое заявление» и «Начать»

Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите «Далее»

Выберите счет для выплаты

Подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите «Отправить»

Дождитесь выплаты и распоряжайтесь денежными средствами.

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«Если у вас есть дети — подавайте за них заявление в любой удобный момент. Услуга доступна всем гражданам государства на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий», — отметили в «Дие».