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1 декабря 2024, 11:09 Читати українською

«Тысяча Зеленского»: украинцы уже могут подаваться на выплату средств

С сегодняшнего дня, с 1 декабря, украинцы уже могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка». Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

С сегодняшнего дня, с 1 декабря, украинцы уже могут подаваться на выплату 1 000 грн по программе «Зимова єПідтримка».
Фото: НБУ

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Инициированная президентом Владимиром Зеленским, единовременная выплата направлена на поддержку украинских семей и украинских производителей.

Заявки на выплату будут приниматься в течение декабря 2024 — февраля 2025, а получить ее можно через:

  • Мобильное приложение «Дия»: с 1 декабря 2024 года.
  • Укрпочта: с 4 декабря 2024 года.
  • Банки-партнеры: с 10 декабря 2024 года.

На что можно потратить деньги

Средства можно будет потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарственных средств, книг, медицинские услуги, образование, билеты на транспорт и многие другие важные вещи и услуги.

Также деньги можно задонатить на ВСУ или потратить на благотворительность. Полученная сумма не подлежит налогообложению.

Как податься на выплату в «Дие»

  • Зайдите в приложение «Дия»
  • В «Сервисах» выберите «Зимова єПідтримка»
  • Нажмите «Подать новое заявление» и «Начать»
  • Выберите, для кого предназначена выплата, и нажмите «Далее»
  • Выберите счет для выплаты
  • Подтвердите, что вы находитесь в Украине, и нажмите «Отправить»
  • Дождитесь выплаты и распоряжайтесь денежными средствами.

Читайте также: Тысяча Зеленского: петиция об изменении программы набрала 25 тыс.

«Если у вас есть дети — подавайте за них заявление в любой удобный момент. Услуга доступна всем гражданам государства на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий», — отметили в «Дие».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
+45
Turbo Apricot
Turbo Apricot
1 декабря 2024, 11:52
#
Представники які стали владою завдяки 95 кварталу народні депутати який вивели за межі України Андрій Одарченко, Артем Дмитрук, Олександр Куницький постійно перебувають в Лондоні, Парижі, Варшаві, Монако також отримують 1000 гривень (вони до сих пір виплати зарплати/премій/надбавок/доплат отримують з бюджету України), син Баканова в СБУ і сам Баканов отримують 1000 гривень, держслужбовиця Ольга Піщанська яка за державний кошт щорічно отримує мільйони та перебуває у відрядженнях в п’ятизіркових готелях за рахунок бюджету України зі своїми радниками в помічниками отримують 1000 гривень ПОТУЖНО! відповідно до плану перемоги, плану стійкості, плану незламності, плану величності, плану ефективності, плану єдності
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 декабря 2024, 14:31
#
Я очень извиняюсь, а вот семья яценюка, наверно отказалась от «тысячи» и так же дети порошенко, отказались… А вот бывший «гиперлуп». гр омельян и его трое детей и конечно жена -отказались КОНКРЕТНО!!!
А «герой майдана» гр наем тоже отказался?. А гр южанина? на и вся их «гоп -компания»???
+
+45
Kharakternyk
Kharakternyk
1 декабря 2024, 12:01
#
Продатись за «кіло гречки» і жити далі, поважаючи себе і вимагаючи поваги до себе:)
+
+15
DonRuslan
DonRuslan
1 декабря 2024, 12:18
#
Акцентую увагу!
Навіть повії продаються дорожче))) Ми в 2019 році це зробили разом!!!

P. S. Нам казали буде доллар по 45 при Зеленському, буде війна!
+
+25
TattiReuven
TattiReuven
1 декабря 2024, 12:26
#
Для «переживающих» за беженцев в ЕС, 1000 получают только те, кто сейчас в Украине , через Дию проверяют местонахождение. Так что , все граждане Украины , но не все граждане)) Значит, налоги, коммуналку , на дроны и прочую хрень давай, даже если ты за границей, потому что ты гражданин Украины , но как 1000 ты не гражданин . Интересно, конечно. Наверное, и прочее, то есть дроны коммуналку и налоги пусть платят граждане, которые самые самые граждане, то есть в Украине сейчас. А мы непонятно кто…
+
+15
nitrolog
nitrolog
1 декабря 2024, 12:40
#
Як через Дію перевіряють місцеположення?
геолокацію ніхто не перевіряє))
по факту навіть з окупованих територій, сепари вселякі, вони теж отримають якщо мають Дію
+
0
TattiReuven
TattiReuven
1 декабря 2024, 12:52
#
Для nitrolog

Текст статьи читали? Или только заголовок?
+
+15
agfromua
agfromua
1 декабря 2024, 14:29
#
Не підіймайте паніку, а просто зайдіть в дію і поставте галочку напроти «підтверджую, що знаходжуся в Україні». Дружина в БГ так зробила на себе ї дитину. Комуналку в Україні платимо якщо що))
+
0
agsmith15
agsmith15
1 декабря 2024, 12:33
#
О, пошло добро.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 декабря 2024, 14:28
#
Мне не повезло. для меня от «моно» и НБУ «особые» требования …
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