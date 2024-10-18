Может ли зарплатная карта уйти в минус, а банк — заблокировать счет за кредит от МФО

В сентябре читатели «Минфина» оставили 447 отзывов на работу банков, из которых 253 были засчитаны и отправлены на рассмотрение финучреждениям. С какими проблемами столкнулись наши читатели и что советуют юристы и банкиры, чтобы избежать их в будущем, расскажем в свежем обзоре Народного рейтинга банков.

Что изменилось за месяц

В сентябре в первой десятке лидеров произошли изменения. В частности, на 4-е место поднялся Юнекс Банк, а Глобус Банк, который в августе занимал эту позицию, переместился на ступеньку ниже. Местами поменялись также izibank и Альянс Банк. izibank сейчас занимает седьмую позицию, Альянс Банк поднялся на шестую.

Изменения произошли и во второй десятке. Так ПУМБ сразу опустился с 12-го на 14-е место. На этот раз на 12-й позиции оказался Правэкс Банк. На одну позицию улучшил свои показатели Универсал Банк, который в августе держался на 14 позиции, а по результатам прошлого месяца, поднялся на 13-ю.

Все банки в сентябре теряли рейтинговые баллы, за исключением Абанка: он набрал 0,2 п. Самое большое снижение произошло в Сенс Банке: он потерял 0,4 п. за месяц. Тройка лидеров не меняется уже несколько месяцев: Абанк (23,1), monobank (16,9) и Прокредит Банк (13,7). Незначительные колебания наблюдаются только в количестве баллов, которые эти финучреждения получают. Если Абанк вырос на 0,2 п., то остальные два лидера теряли рейтинговые баллы: показатель monobank уменьшился на 0,2 п., а Прокредит Банка — на 0,3 п.

В то же время monobank в сентябре стал единственным банком, у которого выросли средние отметки (+0,01 п.). Показатели Абанка и Укргазбанка уменьшились на такую же цифру, а данные по другим банкам не изменились. Тройка лидеров не изменилась и здесь: на первом месте Прокредит Банк (3,62), затем Альянс банк (3,33) и Абанк (3,06).

В прошлом месяце читатели «Минфина» оставили меньше проблемных отзывов, чем в августе (139 против 178), а банки решили 96 из них, против 106 улаженных проблем в августе.

Второй месяц подряд Абанк получает самое большое количество отзывов. В сентябре из всех засчитанных отзывов (253) на него пришлось 87, Приватбанку «прилетел» 51 отзыв, а monobank — 36. При этом проблемных в адрес Абанка засчитано 63 (улажено 51), Приватбанка — 30, из которых он решил 12, monobank — 18 и разрешенных конфликтов 21 (напомним, что банки решают проблемы по отзывам за предыдущие месяцы, поэтому итоговый показатель разрешенных проблем может превышать количество жалоб за месяц).

Как зарплатная карта ОТП Банка ушла в минус, а долг — коллекторам

Читатель «Минфина» Светлана Краснова рассказала, как перевела с зарплатной карты ОТП деньги на карту другого банка, а через полтора года получила сообщение о том, что ее договор с ОТП может быть передан коллекторам.

«В последний раз зарплата пришла на карту 04.2023. Поскольку срок действия карты был до 04.2023, перевела деньги на карту другого банка. Комиссия за перевод взимается с отправителя перевода, то есть списывается с его карты вместе с суммой самого перевода. Размер комиссии рассчитывается и отображается на экране автоматически перед переводом. Если не хватает денег, банк отказывает в операции.

Я неоднократно переводила деньги с карты на карту, потому была в курсе. Но выяснилось, что появился долг из-за снятия комиссии за перевод средств. Не понимаю как зарплата карта могла уйти в минус и начислялись проценты", — пишет читатель.

Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании «Максим Боярчуков и Партнеры» напоминает, что зарплатная карта — это разновидность дебетовой карты, которая используется для получения зарплаты и расчетов.

Для ее получения сотрудник предприятия должен открыть банковский счет, заключив договор с банком. Как правило, когда средства на счете заканчиваются, владелец карты не может совершить покупку. Но банки часто предлагают овердрафт — форму кредитования, которая позволяет снимать больше денег, чем есть на счету.

«Конечно, утверждать с определенной долей уверенности можно только после анализа документов, которые регулируют взаимоотношения между банком и клиентом, однако, судя по описанию ситуации, изложенной в запросе, отношения между клиенткой и банком предусматривали услугу овердрафта.

Осуществив перевод всех средств с зарплатной карты на счет в другом банке, клиентка воспользовалась услугой, за которую банк взимает плату. Поскольку после перечисления средств на счете ничего не осталось для взыскания банком комиссии за предоставленную услугу по переводу, в «игру» вступила услуга овердрафта.

Поскольку увольнение с места работы и перевод всех средств с зарплатной карты не тождественны прекращению взаимоотношений между банком и клиентом, банк продолжил предоставление услуг клиентке, например, услуга по обслуживанию счета (или других, на которые клиентка согласилась при заключении договора), плата за такие услуги тоже взималась за счет услуги овердрафта .

Более того, поскольку клиентка уволилась, то на зарплатную карту не поступали средства, из которых банк осуществил бы автоматическое погашение овердрафта, что, в свою очередь, привело к нарушению сроков возврата, применению штрафных санкций и накоплению задолженности", — резюмирует Максим Боярчуков.

Может ли банк отказать в предоставлении информации о долге

Светлана Краснова также пожаловалась, что банк не предоставил ей данные о задолженности.

«По моему требованию предоставить мне информацию о сумме моей задолженности перед банком на момент передачи и дате передачи в коллекторскую службу — был дан отказ. То есть я вообще не в курсе, что является вопиющим нарушением и злостным сокрытием фактов», — возмущается она.

В этом вопросе Максим Боярчуков ее поддерживает, поскольку «банк обязан предоставлять сведения об операциях и счетах клиентам или их представителям».

«Даже теоретически трудно смоделировать ситуацию, при которой у банка были бы законные основания не предоставить такую информацию в ответ на запрос. Даже если банк больше не считает вас своим клиентом и прекратил договорные отношения в одностороннем порядке, о таком прекращении он обязан сообщить. В данном случае, скорее всего, запрос был сделан ненадлежащим образом, что позволило банку его просто проигнорировать (считать таким, которого не было)», — предполагает юрист.

Он рекомендует вести официальную письменную коммуникацию с банком, в таком случае игнорирование банком полученного письменного запроса может стать основанием для подачи жалобы.

Карта — не счет, а отношения с банком не прекращаются сами по себе

Читатель также отметила, что по истечении срока действия зарплатной карты, у нее все еще были отношения с банком. «Почему на мое имя, сейчас на данный момент существует неизвестная мне карта, о которой я вообще ничего не знала?», — пишет она в отзыве.

Максим Боярчуков объясняет, что прекращение трудовых отношений между работником и работодателем не означает автоматического прекращения отношений между банком и бывшим работником.

«Банк продолжает предоставлять свои услуги до официального прекращения договорных правоотношений даже в случае, если клиент не осознает, что он эти услуги получает.

В данном случае принцип «незнание законов не освобождает от ответственности», работает против клиента банка, чем банки не гнушаются пользоваться. На законодательном уровне прописан порядок прекращения договорных правоотношений и то, что клиент банка не воспользовался своим правом на прекращение договорных правоотношений, а просто начал его игнорировать, не освобождает его от обязательств по осуществлению оплаты за услуги банка", — говорит он.

Кроме того, юрист обращает внимание на то, что закрытие карты и закрытие счета — это разные вещи. «До оформления документа о расторжении договора банк продолжает оказывать услуги и, соответственно, взимать за них плату», — добавляет он.

Он разделяет прекращение правоотношений с банком на 5 условных этапов:

Обращение в банк (например, с заявлением о расторжении договора). Рассмотрение заявления банком. Расторжение договора, что оформляется соответствующим документом. Выполнение обязательств по договору, которые возникают в связи с расторжением (возврат банком средств, погашение клиентом задолженности). Закрытие счетов.

Чтобы не попадать в ситуацию, которую описывает наша читатель, он советует придерживаться следующих пунктов:

Внимательно изучать условия договора и публичных предложений (правил предоставления услуг и т. д. ) банка, на которые клиент дает согласие подписанием договора.

) банка, на которые клиент дает согласие подписанием договора. Хотя бы минимально вести делопроизводство личных дел и хранить собственные экземпляры документов.

В случае нерешения вопроса при личном обращении к сотруднику банка, или же в случае его устного отказа, — осуществлять официальную переписку с банком.

Получить письменное подтверждение о закрытии карт и счетов во избежание возможных недоразумений в будущем.

«Справедливости ради, необходимо подчеркнуть, что никто не имеет законного права заставить человека заключить договор или согласиться выполнять условия, которые ему не нравятся, но давайте будем откровенны, в 95% случаев „мелкий шрифт“ читают юристы, которые его написали, или же юристы, совершающие действия по защите прав и интересов клиента. Как правило, в случае, если предприятие сотрудничает с определенным банком, работники этого предприятия также становятся клиентами банка и соглашаются на все условия получения банковских услуг», — подчеркивает он.

Впрочем, надеемся, нашим читателям известно, что они имеют право самостоятельно выбирать «зарплатный» банк, вне зависимости от того, в каких банках обслуживается компания, в которой они работают.

Почему Приват заставил своего клиента ждать обмена изношенных купюр 3 года

Наш читатель Василий Костянецкий написал о своем опыте обмена поврежденных купюр на сумму 30 евро и 200 долларов в Приватбанке.

«Ну решил сделать все по закону так сказать, ну я как пенсионер, который верит еще специалистам, решил что здесь ну ничего такого быть не может, ах как я ошибался. В кассе очень вежливо с меня взяли за эту услугу более 1000 гривен клятвенно пообещав несколько раз, что по времени это займет максимум 6 месяцев, а по ее опыту так и вообще 4−5 месяцев, я все сдал, оплатил, мне оформили 2 карты на год на евро и на доллары, пообещав, что на них поступит моя ранее сданная сумма в течение 6 месяцев», — пишет читатель.

Через полгода он, не получив денег, решил выяснить, что происходит. Выяснять пришлось в отделении, где автор отзыва узнал, что валютное инкассо до трех лет.

«Дальше еще веселее, виноват то оказывается я сам, я ничего не понимаю, я оплатил услугу, не получив ее, и чего-то требую деньги всего через 6 с половиной месяцев», — жалуется Василий Костянецкий.

Почему такие большие сроки

«Срок компенсации не изменялся с момента запуска услуги (до трех лет). Данные сроки озвучены банком-корреспондентом, и они вынесены в договор о кассовом обслуживании на сайте Приватбанка», — ответил нам на запрос пресс-секретарь банка Олег Серга. Он добавил, что тариф также остается действующим. Что касается больших сроков валютного инкассо, он объясняет, что банк не может на это влиять, это требования банка-корреспондента.

«Минфин» спросил юристов, как сейчас регулируется валютное инкассо. Юрист ЮK «Арес» Игорь Терещенко объяснил, что увеличение сроков инкассо связано с полномасштабной войной, которая значительно усложнила логистические связи.

Ранее поврежденная иностранная валюта транспортировалась за границу в основном с помощью самолетов. «Сейчас, по понятным причинам, этот путь недоступен. Значит, ожидать улучшения ситуации до завершения боевых действий не стоит», — добавляет он.

В разъяснении от 23.06.23 г. Нацбанк указал, что сроки выплаты клиентам возмещения за изношенные банкноты иностранных государств (возмещение непосредственно после приема банкнот от клиента или после получения возмещения от иностранного банка-корреспондента) устанавливаются банками самостоятельно.

«О целесообразности регулирования сроков операции со стороны НБУ — конечно, хотелось бы, чтобы регулятор более активно использовал свои полномочия и устанавливал сроки для проведения инкассо, чтобы людям не приходилось ждать проведения этой операции годами.

Однако понятно, почему Нацбанк занимает осторожную позицию: ведь, в случае установления предельных сроков проведения операции, может возникнуть ситуация, когда банки просто не смогут их придерживаться из-за недостатков в логистике", — говорит Игорь Терещенко.

Как клиент должен узнать об услуге и за что несет ответственность банк

Игорь Терещенко объясняет, что банк обязательно должен информировать клиента об условиях предоставления услуги и взимаемой комиссии за ее предоставление. Положение о структуре валютного рынка Украины, условиях и порядке торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины (Постановление Правления НБУ № 1 от 02.01.2019) предусматривает, что субъект рынка должен размещать в доступном обозримом клиентами месте, в частности, такую информацию:

выписка из приказа об установлении тарифов комиссионного вознаграждения за совершение операции по обмену наличных денег одной иностранной валюты на другую иностранную валюту,

операций с банковскими металлами, что подписывается руководителем банка, небанковского учреждения.

В соответствии с п. 170−5 Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине, финансисты должны размещать на видном клиентам месте следующую информацию:

выписка из приказа (распоряжения) об установленных тарифах на услуги по приему на инкассо банкнот иностранной валюты;

уведомление о признаках значительного износа/повреждения банкнот иностранной валюты, перечень которых указан в подпунктах 1, 2 пункта 170 раздела VII настоящей Инструкции;

уведомление о сроках выплаты клиентам возмещения за принятые на инкассо банкноты иностранной валюты.

«Значит, кроме того, что кассир должен быть осведомлен об условиях проведения операции, такая информация должна быть обязательно размещена в доступном для обозрения клиентами месте», — резюмирует юрист.

Если такое наглядное информирование в отделении отсутствует, то это нарушение, говорит юрист.

«Такие нарушения влекут административную ответственность за непредоставление, несвоевременное предоставление потребителю информации об условиях предоставления финансовой услуги (статья 156−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях)», — добавляет Игорь Терещенко.​

Он объясняет, что полномочия по привлечению лиц к ответственности есть у НБУ. Штраф для должностных лиц, физических лиц-предпринимателей составляет от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1 700 грн).

«Кроме того, НБУ в своем разъяснении от 20 июня 2023 года указал, что в случаях нарушения законодательства во время проведения операции инкассо, в зависимости от уровня совершенного правонарушения, с соблюдением принципа адекватности, будет применять меры воздействия, которые предусматривают максимальный размер штрафа: к банкам — в размере до 400 тыс. грн, и планируется его увеличение за существенные нарушения; к небанковским финансовым учреждениям — в размере до 5% от размера собственного капитала учреждений», — объясняет юрист.

Читайте также: Народный рейтинг банков в августе | В банках уже выстраиваются очереди из владельцев заблокированных карт: что с этим делать

На что еще жаловались в сентябре

Почему ФОП обиделся на курс, по которому Кредобанк продал его валюту

Читатель под ником maestro5 поделился опытом проведения валютных операций через Кредобанк.

«Моя заявка на продажу валюты, как ФОП, была обработана 25.09.2024 по курсу 41.16. Минимальная цена покупки на межбанке за 25.09.2024 — 41.18, как можно было продать за 41.16? Я так понимаю, что банк купил эту валюту себе, по своему собственному курсу, да еще взял с меня комиссию за данную операцию — отлично! Спасибо, что не по курсу 8 грн./долл. продали!», — написал он.

Мы спросили банк, как такая ситуация могла возникнуть, но там ответили, что ждут уточнения данных от клиента. «Мы предложили клиенту уточнить свои данные для решения проблемы, но он их не предоставил, поэтому выяснить, что именно было причиной конкретно у этого клиента, нам не удалось», — объяснили в банке.

Впрочем, добавили, что курсообразование по операциям по покупке иностранной валюты физическим лицам-предпринимателям и юридическим лицам на межбанковском рынке регламентировано Постановлением Национального банка Украины № 18 от 24.02.2022 г.

«Соответственно, покупка/продажа валюты проходят по курсу, который действует на межбанковском валютном рынке», — подчеркнули в финучреждении.

Для тех ФОП, у которых еще нет опыта купли/продажи валюты, банк объяснил алгоритм этой процедуры.

«Для купли-продажи валюты физлицу-предпринимателю необходимо подать соответствующую заявку. В Кредобанке это можно сделать как онлайн, так и в отделении банка.

Для того чтобы валюта была продана/куплена по курсу текущего дня, заявку на куплю/продажу необходимо подать до 12:00. Если заявка была подана после 12:00, она будет реализована на следующий банковский день, соответственно, курс купли/продажи может быть как выше, так и ниже", — объясняют в банке.

«Допускаем, что именно это и произошло с указанным клиентом. Другая версия — клиент ориентировался не на официальные данные по курсу межбанка, а на данные Интернет-ресурсов, которые носят исключительно информационный характер, не подтверждены реальными соглашениями и не в полной мере отражают реальную картину на межбанковском валютном рынке», — говорят в Кредобанке.

Как Сенс Банк не закрыл клиентке кредит из-за смены правил

Читатель Татьяна Кокина написала, что у нее была задолженность перед Сенс Банком, которая выросла в 2,5 раза с 2022 года. Банк предложил ей реструктуризацию, на которую она согласилась и заключила договор.

«Выплатила деньги на месяц раньше, не нарушая условий, еще в июле. Банк не дает мне справку о выплате долга. А наоборот начал начислять еще долг. Сегодня я заказала справку о закрытии кредита снова и мне отвечают, что в банке идет какое-то изменение правил на этот счет. Что нужно ждать еще до ноября или декабря», — волнуется читатель.

«АО «Сенс Банк» приостановило выполнение своей части обязательств по прощению части вашей задолженности.

Причина такого решения — необходимость, в соответствии с требованиями законодательства, завершить изменения некоторых внутренних процессов в части унификации и усовершенствования работы банка, а также адаптироваться к требованиям, которые предъявляются к государственному банку.

Приносим извинения за временные неудобства и ожидаем, что рассмотрение вашего запроса о прощении состоится в ноябре-декабре этого года (2024)", — пишут представители банка.

О похожей ситуации в августе писала и другая читатель «Минфина» — Оксана Глазкова. В мае она воспользовалась акционной услугой от Сенс Банка «Упрощение долга», которая предусматривала «прощение долга при оплате 50% суммы задолженности».

«Внесение средств было через кассу отделения. А дальше начался цирк на дроте. Пришло сообщение, что я успешно выполнила 1 шаг, на „горячей“ линии подтвердили упрощение и сказали обратиться за справкой после 10 числа следующего месяца. И вот уже три месяца после 10 числа мне рассказывают о том, что прощение состоялось, просто справка не готова, а сегодня заявили, что никакого прощения не произошло, по поводу справки — у нас задержка», — писала читатель, проблему которой банк, кстати, уже решил.

Отказывать в предоставлении справок о списании или закрытии долга банк не имеет права, говорит Илья Колесник. Таких прав у банка нет, «поскольку человек выполнил условия договора и нормы Г К Украины о возврате средств, полученных взаймы. Внутренние „процессы“ банка не могут противоречить и быть выше закона, и ставить человека в невыгодное для него положение», — объясняет юрист.

Он советует, в случае согласования с банком условий прощения кредита, просить у банка заверенное должным образом дополнительное соглашение к кредитному договору или гарантийное письмо, которое прописывает сроки и сумму выполнения обязательства, а также свидетельствует о гарантии банка закрыть кредит в случае внесения указанного платежа.

«На основании данных документов вы вправе потребовать от банка после погашения задолженности предоставить заверенную надлежащим образом справку об отсутствии претензий. В случае, если банк отказывается это делать, это прямое основание для обращения в суд», — говорит Илья Колесник.

Действительно ли Абанк блокирует карты за кредит от МФО

Читатель Матвей Белошицкий оставил отзыв на нашем сайте, в котором сообщил, что его карта была заблокирована банком из-за зачисления на нее заемных денег от одного из МФО, что банк расценил как «неподтвержденный платеж».

Читатель пишет, что брал эти средства в МФО из-за того, что у него нет кредитного лимита в банке, а ему нужно было оплатить коммунальные платежи. Сейчас из-за блокировки он вынужден взять другой микрозаем, чтобы оплатить коммуналку и гасить проценты по первому кредиту.

«Любые аргументы банком игнорируются, решение вопроса банк намеренно затягивает. Тем самым банк намеренно создал мне, как клиенту, условия попадания в долговую яму: поскольку я получил кредитные средства от МФО, которыми не могу воспользоваться, но в то же время по ним начисляется процент;

я вынужден взять ЕЩЕ ОДИН микрозайм для оплаты коммунальных платежей и обслуживать уже ДВА кредита с процентной ставкой 365% годовых — и я, теоретически, совсем не уверен, что смогу вовремя оплатить их и не попасть в просрочку", — жалуется читатель.

Впрочем, есть один нюанс, который автор отзыва указал только в комментариях. А именно — то, что на карту были зачисления от онлайн-казино. Читатель считает эти средства легальными, поскольку из них были уплачены налоги. Однако подход у банков другой. Во всем мире операции по гемблингу считаются высокорисковыми, поскольку считается, что гемблинг — это об отмывании средств.

О том, что заблокировать средства из-за зачисления от МФО банк не мог, говорят и юристы. Помощник адвоката ЮК «Приходько и партнеры» Илья Колесник говорит, что такая блокировка невозможна, поскольку платеж поступил от определенного юридического лица, зарегистрированного, в соответствии с действующим законодательством Украины, а значит, банк не может отследить этот платеж и, соответственно, основания для блокировки карты отсутствуют.

«Данная блокировка могла быть вызвана гемблинг-поступлением, поскольку такие платежи не всегда могут отслеживаться регулятором и банками из-за их неустановленного происхождения, следовательно, являются теневыми, по их мнению. В таком случае банк, ссылаясь на внутреннее распоряжение, блокирует карточку и проводит служебное расследование на предмет того, откуда поступил платеж, после чего снимает блокировку с карты», — объясняет юрист.

Платежи, которые автор отзыва получает якобы от юридического лица, могут быть зачислениями от физлиц-предпринимателей, известных, как дропы.

«27 августа 2024 года НБУ, как регулятор рынка финансовых услуг, урегулировал позицию по неподтвержденным банковским платежам, а именно установил лимит в 150 тыс. грн в месяц для переводов физических лиц „с карты на карту“, запрет начал действовать с 1 октября 2024 года. По словам НБУ, введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности, с использованием счетов „дропов“, которые являются распространенным механизмом функционирования теневой экономики», — напоминает Илья Колесник.

Чтобы не получить блокировку, он советует: