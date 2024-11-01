НБУ обязал банки сообщать об уклонении клиентов от уплаты налогов

Национальный банк предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого «дробления бизнеса». Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Применение таких механизмов может свидетельствовать о разработке и использовании схем с целью уклонения от уплаты налогов, заключающихся в искусственном распределении ведения бизнеса юридического лица через других хозяйствующих субъектов, в частности привлечение физических лиц-предпринимателей, имеющих право применять упрощенную систему налогообложения.

Об этом говорится в письме НБУ в банки, небанковские учреждения и банковские ассоциации.

Нацбанк направил банкам и небанковским учреждениям примеры и признаки, которые могут свидетельствовать о связях между юридическим лицом и ФЛП (Группа).

Как отметил регулятор в письме, если по результатам анализа установлена принадлежность клиентов к Группе, есть основания полагать, что деятельность субъекта хозяйствования может быть связана с уклонением от уплаты налогов, соответственно финансовые учреждения должны уведомить Госфинмониторинг о таких финансовых операциях (деятельность)., а также принять решение о дальнейших деловых отношениях с учетом выявленных рисков в порядке, определенном законодательством в сфере финансового мониторинга.

«Соблюдая эти рекомендации, банки и небанковские финансовые учреждения смогут усовершенствовать свои внутренние системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и повысить эффективность управления рисками», — говорится в сообщении Нацбанка.