Драка за ФОПов: как банки меняют условия по картам, кредитам, депозитам

Обслуживание физлиц-предпринимателей (ФОПов) в 2024 году стало приоритетом для многих банков, а некоторые развернули под них новые продукты даже раньше. Предприниматели наперебой получают новые предложения по эквайрингу, кассовому обслуживанию, депозитам и кредитам. По ряду позиций происходит реальное снижение расценок. Но при этом никто не обещает облегчить требования по финансовому мониторингу. «Минфин» расскажет о том, что предлагают финансисты мелкому бизнесу.

Почему банкиры сделали ставку на частных предпринимателей

Во время войны банкиры стараются ориентироваться на наиболее живучие сегменты бизнеса, и ФОПы именно из таких. Тем более, на фоне регулярного роста их численности. Кто-то объясняет большое количество ФОПов налоговой минимизацией крупного бизнеса: компании активно дробят его и переводят сотрудников в частные предприниматели, чтобы экономить на фонде оплаты труда. Кто-то считает это меньшим злом, в сравнении с полным уходом в тень. Однако клиентская база финансистов в лице ФОПов не прекращает расти.

За 8 месяцев 2024 года украинцы открыли 193,2 тыс. новых ФОПов, что лучше предвоенной динамики за аналогичный период 2021 года (186,1 тыс.), но немного меньше показателя 2023 года (193,5 тыс.). Такие данные привел Opendatabot в начале сентября.

Больше всего частных предпринимателей было зарегистрировано в Киеве (13,6% общего прироста), в Днепропетровской, Львовской областях. Чаще всего ФОП регистрировали в сегменте розничной торговли (27,5%), оптовой торговли и IT-секторе (по 7,6%). А из-за войны и мобилизации чаще всего предпринимателями становились женщины (60% всех зарегистрированных частных предпринимателей).

Госстат еще в первом квартале говорил, что общая численность ФОПов достигла 1,63 млн, и при таком темпе достаточно скоро может выйти на 2 млн бизнесменов.

Негативной стороной этого процесса является непрекращающееся закрытие бизнесов, а исследователи Opendatabot отмечали, что каждый третий ФОП закрывается в первый год работы. Хотя в августе многие отметили, что количество закрытых в течение месяца мелких бизнесов сократилось с 18,1 тыс. до 9,9 тыс.

«Интерес к ФОПам вырос по нескольким причинам. Во-первых, эта категория клиентов демонстрирует устойчивость и гибкость в условиях экономической неопределенности, что делает их надежными партнерами для банка.

Во-вторых, они активно используют финансовые инструменты для развития бизнеса, включая кредиты, овердрафты, эквайринг и расчетно-кассовые услуги. Это открывает новые возможности для банка в предоставлении комплексных услуг, которые не только упрощают предпринимательскую деятельность, но и создают дополнительную стоимость для клиентов", — объяснила «Минфину» заинтересованность финансистов директор управления развития микробизнеса АО «Кредобанк» Наталья Дудич.

В Ukrsibbank BNP Paribas Group рассказали, что наиболее активно финансовыми услугами пользуются две категории:

Самозанятые предприниматели и IT-шники (ФОПы без наемных работников). Сюда относят работников креативных профессий, юристов, бухгалтеров и др.

ФОП с количеством работников до 10 человек. Такие компании могут заниматься розничной торговлей, работать в сфере услуг, либо иметь другой небольшой бизнес. Им важно иметь инструменты для оплаты труда сотрудников и безналичного приема оплат.

«Само по себе наличие официальных наемных работников у ФОПа — явление не очень распространенное. Мы, конечно, понимаем, что де-факто такие работники существуют (постоянные, на сезон, разовые работы), однако, как правило, такие трудовые отношения не афишируются для оптимизации затрат», — уточнил руководитель МСБ в Абанке Александр Николенко.

Физлиц-предпринимателей относят в сегмент малого и среднего бизнеса, который включает в том числе и микросоставляющую. Ставку на них делают как небольшие, так и крупные системные банки.

«Мы — банк предпринимателей, малый и микробизнес — это почти 95% всей нашей клиентской базы, основа/базис для выращивания клиентов и их бизнеса до среднего и корпоративного размеров. Почти 520 тыс. активных клиентов получают ежемесячно услуги и пользуются сервисами нашего банка. В 2024 году у нас открыто 123 тыс. новых счетов ФОПов, активная клиентская база увеличилась на 6%, и достигла 721 тыс.», — рассказал «Минфину» член правления, руководитель дирекции МСБ Приватбанка Евгений Заиграев.

Похожую картину нарисовали и в другом госбанке.

«Доля клиентов-ФОПов в структуре микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) у нас составляет 60%. Но это, скорее, связано не с фокус-приоритетами, а с ключевыми факторами: распространенность, ведение деятельности во всех регионах и типах населенных пунктов, отсутствие наемных работников (самозанятость)», — отметила нам Наталия Буткова-Витвицкая, член правления Ощадбанка, ответственная за ММСБ.

Александр Николенко сообщил, что Абанк обслуживает 48,2 тыс. счетов ФОПов. За прошлый год численность этого сегмента удвоилась, к сентябрю 2024 года доля активных клиентов-предпринимателей достигла 40% и, по плану, должна выйти на 50% к концу этого года.

Налоги, онлайн, карты: что ищут ФОПы в банках

Чем больше становится предпринимателей, тем шире у финансистов их поле для продаж.

«Самым большим спросом у физлиц-предпринимателей пользуются такие продукты, как эквайринг, обслуживание валютных контрактов, микрокредитование, корпоративная карта», — сообщили «Минфину» в ПУМБ.

Исследования Ощадбанка, например, показали, что порядка 77% их ФОПов обычно пользуются от 2 до 6 банковскими продуктами. И почти все опрошенные финансисты подтвердили, что на первом месте у предпринимателей стоит удобный и функциональный мобильный и интернет-банкинг.

Микро- и малый бизнес очень динамичный и подвижный, поэтому банки активно работают над совершенствованием своих диджитальных сервисов, без которых сложно заманить предпринимателей на обслуживание. Многие банки дают возможность открыть счет в удаленном режиме, и большинство ФОПов, которые обслуживаются у них год или дольше, ни разу не посещали отделения. Обслуживание происходит удаленно, а наибольшим спросом пользуются карточные сервисы и рассчетно-кассовое обслуживание.

Начальник центра управления продуктовыми и сервисными решениями для клиентских сегментов Ukrsibbank BNP Paribas Group Ольга Пинчук составила нам такую 5-ку наиболее популярных банковских услуг среди ФОПов:

Расчетно-кассовое обслуживание: комплекс услуг для удобного ведения финансовых операций, включая открытие счетов и платежи. Использование мобильного приложения для онлайн-управления счетами. Бизнес-карты: инструмент для ежедневных расходов, который позволяет контролировать расходы и получать дополнительные бонусы/кешбек. Торговый эквайринг: решение для приема безналичных платежей. Депозитные продукты — для хранения и приумножения временно свободных средств.

Кредитование многие выделяют в отдельную категорию. Так же, как и бюджетные платежи, которые предпринимателям очень важно не пропускать, контролировать и безошибочно проводить, чтобы не возникало вопросов у налоговых органов.

«Уплата налогов — для большинства сложный процесс, поэтому мы максимально упростили его для клиентов, и доступными инструментами активно пользуются. Имеется в виду управление лимитами по картам, выпуск бизнес-карт, QR-код с реквизитами платежа, обновление идентификации, получение справок, открытие дополнительных счетов, формирование отчетов по эквайрингу, переводы на личную карту», — отмечается в ответе Sense Bank для «Минфина».

В интернет- и мобильных банкингах финансисты в 2024 году открывали новые возможности и добавляли разные «плюшки».

«Увеличена продолжительность торговой сессии для продажи валюты: для ФОП, желающих осуществить продажу валюты в эквиваленте суммы до 20 тыс. долларов включительно. С сентября 2024 года круглосуточная торговая сессия доступна только для ФОП в web- и mob-версиях „Приват24 для бизнеса“. Внедрена электронная банковская доверенность для дистанционного делегирования полномочий доверенному лицу», — перечислил новые возможности Евгений Заиграев.

В Sense Bank сообщили о внедрении в своем мобильном приложении переводов (платежей) при помощи QR-кода, самостоятельного отзыва платежа, а также услуги по заказу наличных и формированию электронной доверенности для получения денег в кассе.

«Для сегмента торговли была предоставлена ​​возможность вносить выручку через сеть терминалов EasyPay, к концу года подключится сеть City24», — рассказал о нововведениях Александр Николенко из Абанка.

Новые услуги и цены

Многие банки делают ставку на привлечение клиентов из торговой сферы, потому планируют запуски платежных сервисов по технологии Tap to phone, в том числе Абанк и Ukrsibbank. Она позволяет торговцам принимать у покупателей карточные платежи без покупки дорогостоящих POS-терминалов. Достаточно загрузить в мобильный специальную банковскую программу, привязанную к счету бизнеса, и можно привычным прикосновением пластика к телефону (как и с POS) получать оплаты картами сразу на свой ФОП-счет.

«Одним из наиболее ожидаемых новшеств станет приложение торгового эквайринга e-Terminal. Это решение позволит предпринимателям принимать платежи с помощью смартфона Android вместо традиционных POS-терминалов. Такой подход не только снижает затраты на покупку оборудования, но и делает процесс приема платежей мобильным и удобным», — подчеркнула Ольга Пинчук.

Первым технологию запустил и обкатал Приватбанк, который внедрил ее для Android в декабре 2021 года, и финансисты смогли оценить ее востребованность.

Будут изменения и по части расценок. Евгений Заиграев анонсировал для «Минфина» ряд тарифных изменений в государственном Приватбанке по некоторым пакетам услуг еще до конца 2024 года.

А в других структурах рассказали о новых проектах и интеграциях.

«2025 год будет посвящен в первую очередь совершенствованию процессов предоставления и обслуживания действующей линейки продуктов и взаимодействия с ними в режиме онлайн. Дополнительно планируется продвижение сервиса интернет-эквайринга, депозитов и начисления процентов на остаток на счетах, а также интеграция с платежной системой Payoneer», — сообщил Александр Николенко.

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Как изменились депозиты и кредитные программы

Если говорить о депозитах для ФОПов, то немногие банки в этом году делали интересные предложения. По мере снижения учетной ставки Нацбанка, они опускали свои доходности в среднем на 1−1,2% годовых. Это не нравилось предпринимателям, особенно на фоне роста инфляции до 8,6% в 2024 году и девальвации гривны с момента отказа от фиксированного курса 36,6 грн/$ до 41,19 грн/$ на начало этой недели.

«Депозитный портфель ФОП уменьшился на 23,78 млн грн, в основном из-за оттока средств по срочным депозитам. На 1 октября депоставки для этой категории вкладчиков у нас были на уровне 10,5% годовых — по 3-месячным вкладам, 12% — по 9-месячным и 12,5% — по вложениям от 9 месяцев до 5 лет. Тогда как на начало 2024 года доходности были на 1,5% годовых выше», — объяснила «Минфину» ситуацию директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксана Шульга.

Она также уточнила, что, одновременно со снижением депозитных ставок, опустилась и стоимость кредитов для ФОПов — в среднем на 1% годовых. Например, по 5-летней программе по покупке автомобилей — с 6,99−14,99% до 6,49−13,99% годовых (в зависимости от размера аванса).

Шульга перечислила такие кредитные продукты, запущенные в 2024 году:

На покупку авто, техники, оборудования по более выгодным процентным ставкам, в т. ч. по программе «Доступные кредиты 5−7−9%».

Финансовый лизинг на покупку сельскохозяйственной техники, коммерческого и грузового транспорта, оборудования.

В рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%» на покупку энергоэффективного и энергогенерирующего оборудования.

Финансирование энергосервисных компаний (в том числе и ФОП) по правительственной «5−7−9%», администрируемой Фондом развития предпринимательства.

Ощадбанк рассказал о запуске проекта поддержки ветеранского предпринимательства («Бизнес 4.5.0»), который предусматривает создание платформы для льготного финансирования и обслуживания счета. Он дает возможность ветеранам и их семьям получать без обеспечения кредит до 2 млн грн.

«Планируется финансирование инвестиционных проектов с поддержкой международных партнеров. Программы оказывают социально-экономический эффект, ведь предполагают сохранение и прирост рабочих мест, возобновление бизнеса, его энергонезависимость, создание национального продукта и т. д. », — добавила Наталия Буткова-Витвицкая.

Оксана Шульга объяснила, что самый большой доход банки получают именно от кредитования ФОПов, где основные направления — это торговля, транспорт/логистика и медицина. У этих сегментов стабильный оборот и постоянный поток платежей.

«Самой большой проблемой в обслуживании ФОП для банка является нестабильность доходов (сезонность), которая может быть связана со сферой работы предпринимателей (сфера услуг или сельского хозяйства). Это может повлиять на процесс кредитования, поскольку существует угроза неплатежей по кредитам. Еще могут возникать сложности из-за отсутствия залога или отрицательной кредитной истории», — уточнила Шульга.

Финансисты стараются решать эту проблему за счет отсрочек кредитных платежей, овердрафтов и индивидуальных графиков погашений.

Финмониторинг и другие неприятности

Другая, не менее серьезная проблема для многих ФОПов — это финансовый мониторинг, к которому сложно привыкнуть и подстроится многим предпринимателям.

«Иногда у ФОП возникают проблемы с финмониторингом, поскольку банки обязаны строго соблюдать требования законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML) и процедур „Знай своего клиента“ (KYC). Эти требования включают в себя проверку источников доходов, мониторинг транзакций и проверку их соответствия законодательству», — подтвердила Ольга Пинчук из Ukrsibbank BNP Paribas Group и выделила главные последствия для бизнеса:

Блокировка или задержка платежей — банк может заблокировать подозрительные транзакции для проверки их законности. Это может касаться операций на большие суммы.

Запросы по источнику происхождения средств — ФОПы получают от банка запросы на подачу дополнительных документов для подтверждения законности полученных доходов, например, контракты, накладные или налоговые бумаги.

«Для ФОПов, в отличие от юридических лиц, не характерна проблема раскрытия структуры собственности и бенефициарных собственников, которая иногда возникает в обслуживании компаний. Тем не менее часто имеют место случаи, требующие объяснений.

Например, если физлицо-предприниматель только зарегистрировался или осуществляется операция, нехарактерная для его деятельности, не соответствует зарегистрированным КВЭДам или имеет неопределенную деловую цель. Иногда возникает вопрос о сумме платежа, нехарактерной для определенной сложной финансовой операции, соответствующей пороговому значению для мониторинга", — привела пример Наталия Буткова-Витвицкая из Ощадбанка.

Александр Николенко заверил, что настоящие проблемы с финансовым мониторингом возникают только у тех ФОПов, которые стараются скрыть от банка реальную суть своих финансовых операций по счетам.

Евгений Заиграев из Приватбанка посоветовал предпринимателям два шага для преодоления сложностей с финмониторингом:

Во-первых, при открытии счета и во время актуализации данных предоставлять качественную информацию о своем бизнесе. Не только переписать КВЭД из выписки Единого госреестра, а более полно рассказать о себе: бизнес, планы, расчеты для того, чтобы дальнейшая деятельность со счетом была понятна банку.

Во-вторых, при запросе дополнительной информации понимать, что они происходят в рамках действующего законодательства и не являются прихотью банка, а мерой для внедрения международных критериев AML и реализации программы KYC. А потому свободно предоставлять банку нужную информацию.

Финансисты обещают оперативно разблокировать счета и возобновлять полноценное обслуживание в случае полной открытости ФОПа.