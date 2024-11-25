Продажа заправок Shell и другие изменения на топливном рынке: как они отразятся на ценниках АЗС

В середине ноября Укрнафта сообщила о покупке 51%-ой доли сети АЗС Shell в Украине. Это далеко не единственные изменения на внутреннем топливном рынке. «Минфин» разбирался, как они повлияют на цены на наших заправках.

Отечественный топливный рынок заходит на очередной «крутой вираж». Во-первых, ускоряется укрупнение топливного бизнеса. «Кроме большой сделки между государственной компанией „Укрнафта“ и международной сетью Shell, на продажу выставлено немало небольших региональных заправочных комплексов», — рассказал «Минфину» основатель группы компаний «Прайм» (импорт и продажа топлива) Дмитрий Леушкин.

По его мнению, уже в следующем году в Украине может остаться не больше пяти крупных сетей АЗС, а остальные вынуждены будут или продаться, или закрыться. Оставшиеся смогут диктовать рынку свои условия.

Во-вторых, в Украине продолжают падать продажи топлива. «По итогам этого года, будет минус 10%, с начала войны — минус 20−30%. Чем меньше проливы, тем выше себестоимость, и, следовательно, ценник», — поясняет Леушкин.

В-третьих, уже в январе 2025 года стартует очередной этап увеличения топливных акцизов. Это значит, что цены на бензин и дизель вырастут еще на 1,52 грн за литр, что может еще больше обвалить спрос.

Впрочем, есть варианты. К примеру, если рухнут котировки на нефть (а это входит в планы нового президента США Трампа и ряда стран ОПЕК), украинские автолюбители могут и не заметить «акцизной наценки».

Сделка по Shell: как в Украине рождается «топливный монстр»

Государственная «Укрнафта» планирует купить долю Shell на нашем рынке. Речь идет о 51% сети АЗС Shell, а это порядка 120 заправок. Остальные 49% весной этого года были национализированы и переданы Фонду госимущества.

Причина национализации — российский след в компании «Альянс Холдинг», которая до недавнего времени владела украинской сетью заправок под брендом Shell. Ранее партнером Shell Netherlands по бизнесу в Украине был россиянин Эдуард Худайнатов, который после начала войны оказался в санкционных списках. С октября прошлого года Минфин пытался национализировать 49% сети АЗС, хотя на тот момент Худанайтов уже надежно «замел следы» — Shell довела свою долю в украинской дочке до 97,4%.

Поэтому начались разбирательства в судах. Поначалу ситуация развивалась на пользу Shell — в начале этого года Высший антикоррупционный суд не позволил национализировать сеть.

Но весной 2024 года Апелляционная палата ВАКС все же разрешила национализировать 49% сети заправок Shell, после чего они перешли в распоряжение Фонда госимущества. Остальную долю — 51% — компания Shell выставила на продажу.

Стоимость сделки не разглашается. До войны сеть АЗС Shell оценивали в более чем $90 млн. 51% — это более $45 млн. Понятно, что сейчас ценник ниже, кроме того, по данным источников на топливном рынке, в процессе торга Shell дала неплохую скидку. По экспертным оценкам, речь идет примерно о $20−25 млн.

Эта покупка позволит «Укрнафте» увеличить свою сеть до 665 АЗС и стать самым крупным в стране игроком по количеству заправок.

Важно, что речь идет о «хороших» активах. 34 из 118 заправок Shell расположены в Киеве и Киевской области — а это самый большой сегмент национального топливного рынка. На этот регион приходится до 10% всех продаж автомобильного топлива в стране.

Напомним: первый «большой куш» «Укрнафте» достался после того, как государству отошла большая часть топливной империи Коломойского — более 400 АЗС под разными брендами. Но качество сети было, мягко говоря, посредственным.

«70% — это одиночные колонки, „бочки“ с кассами-киосками. Плюс — разбросаны по периферии, далеким селам, размещенные на небольших земельных участках, не позволяющих расширить и модернизировать АЗС», — говорит руководитель консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн.

Позже «Укрнафта» получила также около сотни АЗС Glusko, которые были национализированы из-за российских собственников.

Но самый ценный актив для «Укрнафты» — это, несомненно, заправки Shell. Это, так сказать, «вишенка на торте».

«Помимо хорошего месторасположения и качественных станций, преимущество еще и в том, что они позиционируются в премиальном сегменте, где госкомпания до этого не работала. То есть появляется шанс заполучить новую аудиторию и нарастить продажи», — пояснил «Минфину» Леушкин.

Еще в прошлом году, после передачи «Укрнафте» сети Glusko, на рынке начали говорить о том, что государство создает «топливного монстра» и проводить параллели с польской Orlen. Та, в частности, отличилась тем, что в период предвыборной кампании держала ценники на топливо, что не позволило повысить их и частным АЗС (хотя объективные причины для подорожания были).

После покупки Shell доля государственной «Укрнафты» вырастет. По оценкам Сергея Куюна, сейчас через колонки «Укрнафты» проливается порядка 8,5% всего реализуемого в рознице топлива. После сделки по Shell эта цифра может вырасти еще на 2−3%.

«Укрнафта» активно растет. Если в 2021 году продажи через одну АЗС составляли 2 тысячи литров в сутки, то сейчас — 3 тысячи, и объемы и дальше увеличиваются", — добавил Куюн.

Кроме того, эксперты допускают, что госкомпании может отойти «вторая часть» сети Shell — 49%, переданных ФГИ. Есть также несколько спорных активов в Харьковской и Полтавской области, за которыми тянется российский шлейф. То есть в перспективе «Укрнафта» сможет еще больше нарастить свою долю на рынке. Что вполне позволит ей в нужные моменты задавать выгодные государству тренды по топливу, к примеру, держать или даже снижать цены на него.

Почему в Украине падают продажи топлива и что будет с «лишними» АЗС

Сделка по Shell — далеко не единственная на топливном рынке. Весной этого года рынок активно обсуждал слияние сетей «Параллель» и Motto. Дмитрий Леушкин не так давно сам продал свою сеть АЗС Prime (покупателем стал бизнесмен, занимающийся оптовыми поставками нефтепродуктов).

«Продал, и очень рад. Топливный рынок постепенно укрупняется, скоро на нем не останется места даже средним, не говоря уже о мелких компаниях», — говорит Леушкин.

По его словам, еще, по крайней мере, несколько небольших региональных сетей ищут покупателей. Речь идет о заправочных комплексах в Запорожской, Харьковской, Львовской областях. Ценники разные. К примеру, во Львове за один заправочный комплекс собственник хочет миллион долларов, тогда как в Запорожской области в разы дешевле можно купить уже сеть. «Все зависит от месторасположения, земельного участка, объекта недвижимости и др.», — пояснил Леушкин.

Одна из главных причин «распродажи» АЗС — сокращение продаж топлива.

«Потребление топлива снижается. С начала войны оно упало на 20−30%, за последний год — на 10%. Объяснение простое — экономика, мягко говоря, не растет, стройки сворачиваются, плюс, на фоне массовой мобилизации украинские мужчины резко ограничили свои маршруты и стараются лишний раз не выезжать», — отмечает Леушкин.

Сергей Куюн утверждает, что продажи бензина и дизеля упадут, по итогам этого года, не так катастрофично — всего на 1%. А реализация дизеля за счет массового включения генераторов даже немного вырастет.

Но, по мнению Леушкина, в статистике не всегда учитывают долю серого рынка, который был очень активен еще несколько лет назад, и занимал порядка 20−30% рынка, а сейчас его практически нет или же доля очень незначительная.

Если динамика падения спроса останется прежней, пойдут «минуса» и у АЗС, работающих по-белому. Но ситуация может ухудшиться. Уже сейчас многие транспортные компании начинают распродавать грузовики, так как упало количество заказов и нет водителей.

Уже в следующем году украинский топливный рынок кардинально переформатируется.

«Останется не больше пяти крупных АЗС, остальные будут вынуждены либо продаться, либо закрыться. Тут получается замкнутый круг: чем меньше проливы, тем выше себестоимость, и, соответственно, ценник на заправке. Выиграет тот, кто сможет по максимуму сконцентрировать объемы на своих АЗС и дать потребителям самую большую скидку. Ну, а уже после того, как крупные сети установят полный контроль на рынке, они смогут диктовать свои условия по ценам», — говорит Леушкин.

Куюн также не исключает «чистки рынка», отмечая, что в Украине очень высокая, по сравнению с ЕС, концентрация заправок. «К примеру, есть участки, где на отрезке в два километра расположено 8 АЗС. Понятно, что нормальная бизнес-модель, предусматривающая уплату всех налогов, в таких условиях вряд ли окажется жизнеспособной», — поясняет он.

Что будет с ценами на топливо

Руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев говорит, что потребление топлива в немалой степени снижается и на фоне растущих цен.

Летом этого года в Украине повысили акцизы на все виды автомобильного топлива — бензин, дизель и газ. Увеличение акцизного сбора разбили на несколько этапов. Первый был в сентябре (тогда ценники выросли минимум на 1−1,5 грн). Второй этап стартует в январе 2025 года.

По словам Куюна, ценники на дизель и бензин могут вырасти на 1,5−2 грн за литр. Подорожание начнется не сразу, так как, готовясь к новой акцизной планке, поставщики импортируют в страну дополнительные объемы топлива. Ценники на АЗС станут переписывать с февраля.

Но все эти расчеты по грядущему подорожанию пока весьма условные.

Дело в том, что на розничный ценник влияет стоимость нефтепродуктов, а также валютный курс (снижение или повышение курса на 1 гривну дает примерно 60 копеек разницы в цене на литре топлива). Цены на нефтепродукты привязаны к котировкам на нефть, а по ним — полная неопределенность. Трамп уже пообещал залить американский рынок дешевой нефтью, после чего котировки на биржах упали на 2%.

«Кроме того, все ждут решения стран ОПЭК по увеличению добычи», — говорит Леушкин. ОПЭК ранее планировал начать увеличение добычи с декабря, но затем отложил его на месяц.

В целом же есть прогнозы, что уже к маю 2025 года мировые котировки на нефть могут обвалиться до 50, и даже 40 долларов за баррель (сейчас — свыше 74 долларов). И, если удешевление «черного золота» будет таким заметным, то, понятно, что рухнут ценники и на бензин, и на дизель.

Плюс, в Украине падает курс евро, к которому привязаны топливные акцизы.

Поэтому для большинства автовладельцев запланированное повышение топлива может пройти незамеченным.

Это не касается тех, кто заправляется автогазом.

По данным агентства «Нефтерынок», ценники на газ на украинских заправках достигли 35 грн за литр, а на некоторых АЗС — 37 грн. После повышения акциза в январе стоимость газа составит 40 грн за литр. Главная причина — резкое повышение акциза на автомобильный газ, который в январе вырастет сразу на 17% (со 148 до 173 евро за тысячу литров). И это при том, что в сентябре из-за повышения акцизов газ уже подорожал почти на 6,5 грн за литр.

Автогаз продает цена, поэтому, по мере его подорожания, многие водители отказываются от этого вида топлива и переходят на бензин. Очередная волна такого перехода будет наблюдаться в январе-феврале следующего года. Это может рекордно обвалить продажи автогаза, но активизировать реализацию бензина.