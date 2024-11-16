Госдолг США впервые превысил $36 триллионов

Объем государственного долга США впервые в истории превысил $36 трлн. Это следует из данных на сайте US Debt Clock.org, где транслируется изменение американского госдолга в реальном времени. Официальные данные по размеру долга Министерство финансов США публикует с задержкой в несколько дней.

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Как изменился госдолг

За предыдущий год госдолг вырос примерно на $2,3 трлн, следует из данных американского Министерства финансов. Темпы роста государственного долга США ускорились. Отметку $34 трлн государственный долг США преодолел 3 января 2024-го, а уже 26 июля уровень американского госдолга превысил $35 трлн.

В середине июня бюджетное управление Конгресса США спрогнозировало, что общий государственный долг к 2034 году вырастет до $50,7 трлн, или 122% ВВП страны.



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Напомним

Ранее в США действовал потолок долга — это ограничение, налагаемое Конгрессом на сумму непогашенного государственного долга, который может иметь федеральное правительство.

После достижения потолка долга федеральное правительство не может увеличить сумму непогашенного долга, теряя возможность оплачивать счета и финансировать свои программы и услуги.

В июне 2023 года президент США Джо Байден приостановил действие лимита госдолга до 1 января 2025 года. Без приостановки действия лимита госдолга или его повышения Минфин США лишился бы возможности финансировать деятельность правительства. Проблему американского госдолга придется решать следующему президенту США. В стране 5 ноября прошли выборы, на которых большинство голосов набрал Дональд Трамп. Его инаугурация пройдет 20 января.

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В начале ноября Дональд Трамп заявлял, что США могут погасить свой государственный долг за счет криптовалюты. О задолженности США в рамках своей предвыборной кампании Трамп высказывается не первый раз. Ранее в августе он пообещал погасить госдолг своей страны, если станет президентом. «Я думаю, что у криптовалют большое будущее <…> Возможно, с их помощью мы окупим 35 триллионов долларов», — сказал он.

Крупнейшие держатели госдолга США по состоянию на август 2024 года: