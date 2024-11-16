Объем государственного долга США впервые в истории превысил $36 трлн. Это следует из данных на сайте US Debt Clock.org, где транслируется изменение американского госдолга в реальном времени. Официальные данные по размеру долга Министерство финансов США публикует с задержкой в несколько дней.
Госдолг США впервые превысил $36 триллионов
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Как изменился госдолг
За предыдущий год госдолг вырос примерно на $2,3 трлн, следует из данных американского Министерства финансов. Темпы роста государственного долга США ускорились. Отметку $34 трлн государственный долг США преодолел 3 января 2024-го, а уже 26 июля уровень американского госдолга превысил $35 трлн.
В середине июня бюджетное управление Конгресса США спрогнозировало, что общий государственный долг к 2034 году вырастет до $50,7 трлн, или 122% ВВП страны.
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Напомним
Ранее в США действовал потолок долга — это ограничение, налагаемое Конгрессом на сумму непогашенного государственного долга, который может иметь федеральное правительство.
После достижения потолка долга федеральное правительство не может увеличить сумму непогашенного долга, теряя возможность оплачивать счета и финансировать свои программы и услуги.
В июне 2023 года президент США Джо Байден приостановил действие лимита госдолга до 1 января 2025 года. Без приостановки действия лимита госдолга или его повышения Минфин США лишился бы возможности финансировать деятельность правительства. Проблему американского госдолга придется решать следующему президенту США. В стране 5 ноября прошли выборы, на которых большинство голосов набрал Дональд Трамп. Его инаугурация пройдет 20 января.
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В начале ноября Дональд Трамп заявлял, что США могут погасить свой государственный долг за счет криптовалюты. О задолженности США в рамках своей предвыборной кампании Трамп высказывается не первый раз. Ранее в августе он пообещал погасить госдолг своей страны, если станет президентом. «Я думаю, что у криптовалют большое будущее <…> Возможно, с их помощью мы окупим 35 триллионов долларов», — сказал он.
Крупнейшие держатели госдолга США по состоянию на август 2024 года:
- Япония — $1,129 трлн, или 13,28% от общей суммы долга;
- Китай — $774,6 млрд, или 9,11%;
- Великобритания — $743,9 млрд, или 8,75%;
- Каймановы острова — $419,5 млрд, или 4,93%;
- Люксембург — $402 млрд, или 4,73%.
Комментарии - 2
Чи $774,6 млрд, як може бути 9,11%? І так далі.
Напишіть куди прислати калькулятор:)
Насправді США заборгували «своїй» друкарні, тобто фрс.
Чи $774,6 млрд, як може бути 9,11%? І так далі.
Видимо, посчитали %% от внешнего госдолга, а внутренний не учитывают.
А 36 трильёнов — это общий госдолг.