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7 октября 2024, 14:38 Читати українською

При Трампе госдолг США может вырасти вдвое — FT

Экономические планы Дональда Трампа, согласно новому анализу Комитета ответственного федерального бюджета, могут привести к росту федерального долга почти вдвое больше, чем если бы президентом стала Камала Гаррис. Об этом пишет газета Financial Times, передает ЭП.

Экономические планы Дональда Трампа, согласно новому анализу Комитета ответственного федерального бюджета, могут привести к росту федерального долга почти вдвое больше, чем если бы президентом стала Камала Гаррис.

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Долг

К 2035 году федеральный долг может возрасти на $7,5 трлн, если Трамп победит на выборах и выполнит свои обещания по снижению налогов для физических лиц и бизнеса, введению высоких тарифов на импортные товары и депортации миллионов иммигрантов.

Платформа Гаррис, которая включает расширение налоговых льгот для малого бизнеса, улучшение доступа к недорогой детской опеке и жилью, но повышение корпоративных налогов приведет к росту долга на $3,5 трлн за тот же период.

«Следующий президент столкнется со значительными финансовыми вызовами: рекордный уровень долга, большие структурные дефициты, растущие процентные выплаты и вероятное банкротство важных фондов», говорится в отчете CRFB. Также предупреждается о замедлении экономического роста и ослаблении национальной безопасности из-за большого государственного долга.

Что обещает Трамп

Анализ CRFB показывает, насколько Трамп отказался от традиционной республиканской осторожности по долгу, который кандидаты часто продвигали во время предвыборных кампаний. Помимо продления налоговых сокращений, введенных в 2017 году, Трамп обещает новые налоговые скидки.

Эти планы включают снижение налога на прибыль для корпораций и сокращение налогов на доходы от сверхурочной работы, чаевых и пенсий. Также он хочет отменить ограничения на вычет налогов на уровне штатов и местных органов, что не нравится состоятельным пригородам.

По оценкам CRFB, только эти налоговые сокращения могут увеличить долг на $9 трлн, но общие тарифы и другие сборы могут сократить этот рост почти на $3 трлн.

Планы Гаррис

В планах Гаррис наибольшие расходы связаны с налоговыми льготами для домохозяйств с доходом менее 400 тысяч долларов и семей с маленькими детьми.

Эти меры могут увеличить долг более чем на $4 трлн, но частично это будет компенсировано увеличением корпоративного налога, который принесет около $1 трлн. Гаррис предлагает увеличить налог на капитальные доходы с 20 до 28%, что является менее существенным повышением, чем предлагал президент Джо Байден.

Учитывая неопределенность результатов выборов, какие политики и как будет развиваться экономическая ситуация, результаты для долга могут существенно отличаться, отмечает CRFB. В лучшем случае план Гаррис не увеличит дефицит, а в худшем — прибавит $8,1 трлн. У Трампа этот показатель будет колебаться от $1,45 трлн до более чем $15 трлн.

В настоящее время государственный долг США составляет 99% от валового внутреннего продукта (ВВП) США. Согласно прогнозам этот показатель увеличится до 125% в течение следующих десяти лет, если не будет изменений в законодательстве. При Гаррис он вырастет на 8% до 133% ВВП, а при Трампе — на 17% до 142% ВВП.

Источник: Минфин
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