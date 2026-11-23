В Нидерландах готовят новые правила пребывания украинцев после завершения временной защиты ЕС, которая действует до 4 марта 2028 года . Тем, кто не планирует возвращаться в Украину, но не имеет оснований для другого вида на жительство , могут предложить специальный переходный документ сроком на три года. В то же время, отдельные выплаты для украинцев планируют отменить, медицинское страхование перевести на общие правила, а жителей центров временного проживания постепенно переселять в арендуемое или собственное жилье.

Нидерланды планируют отменить специальные выплаты украинцам: что изменится после 2028 года. Фото: Pexels

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В Нидерландах изменят правила для украинцев после 2028 года: что будет с выплатами, жильем и страховкой

В Нидерландах готовятся новые правила пребывания украинцев после завершения временной защиты ЕС. Правительство рассматривает три варианта: возвращение в Украину, оформление обычного вида на жительство или получение специального документа еще на три года.

В то же время, изменится и система поддержки. Специальные выплаты для украинцев планируют упразднить, а медицинское страхование перевести на общие правила. Об этом рассказал Эрик Клавер, представитель программной дирекции по украинцам (PD Oek) при Министерстве юстиции и безопасности Нидерландов.

Временная защита ЕС в настоящее время действует до 4 марта 2028 года. Нидерландские власти хотят заранее определить, что будет с украинцами после этой даты. В частности, правительство стремится избежать ситуации, когда тысячам людей придется подавать заявления в приют и годами ждать решения миграционной службы.

Какие варианты пребывания предлагают украинцам

Первый вариант — добровольное возвращение в Украину. Тем, кто решит уехать, Нидерланды планируют помогать с дорогой домой. В частности, могут купить билет в Польшу, откуда люди смогут продолжить путь самостоятельно.

Второй вариант — получение обычного вида на жительство. Речь идет о разрешениях на работу, обучение или пребывание на основании воссоединения семьи.

Однако с трудоустройством есть проблема. По словам Клавера, большинство украинцев в Нидерландах работают, но из-за невысоких зарплат не отвечают стандартным требованиям к трудовым мигрантам из стран вне ЕС. Поэтому власти рассматривают возможность смягчить условия получения рабочих разрешений.

Третий вариант — специальный переходный документ (transitiedocument) сроком на три года. Его планируют предложить украинцам, не желающим возвращаться домой, но не имеющим оснований для другого вида на жительство.

По словам Клавера, для получения документа нужно будет отозвать заявление в убежище и не представлять угрозы общественному порядку.

После трехлетнего периода человек сможет вернуться в Украину или оформить другое разрешение на проживание, например рабочее или учебное.

Что будет с выплатами и медицинским страхованием

После завершения временной защиты специальные выплаты leefgeld для украинцев будут отменены.

Вместо них те, у кого не будет достаточного дохода для самостоятельного обеспечения, смогут претендовать на bijstand — обычную социальную помощь, которую получают и граждане Нидерландов. В то же время она будет назначаться по общим правилам, а не автоматически.

Изменится и медицинское страхование. Украинцы перейдут из специальной страховой системы на общую. Это значит, что им придется самостоятельно оформлять страховку и уплачивать взносы.

Придется ли украинцам покидать центры проживания

Правительство рассчитывает, что после перехода на новый статус украинцы будут постепенно переезжать из центров временного размещения в арендуемое или собственное жилье.

Однако найти квартиру будет непросто, особенно людям с невысокими доходами. Власти признают эту проблему, поэтому центры проживания не планируют закрывать сразу после завершения временной защиты.

В то же время украинцы с переходным документом не будут иметь преимущества при получении социального жилья. Переселения планируют организовать постепенно, чтобы у людей было время найти другое жилье.

Когда заработают новые правила

Пока это только план правительства, а не окончательно утвержденные правила. Законодательные предложения должны пройти общественные консультации, рассмотрение Государственного совета и голосование в парламенте Нидерландов.

Следовательно, украинцам готовят переход от специального режима временной защиты к общим правилам проживания, трудоустройства и социального обеспечения. Трехлетний документ должен дать дополнительное время для адаптации, однако окончательные условия еще могут измениться.

Как изменяются правила для украинцев в других странах Европы

Пересмотр условий социальной поддержки украинцев проходит не только в Нидерландах.

Например, в швейцарском кантоне Граубюнден предлагают оставить украинским беженцам социальную помощь на 20% ниже выплат для местных жителей. Это правило хотят сохранить даже после получения вида на жительство категории B.

По информации Minfin, законопроект планируется рассмотреть в декабре 2026 года. Если его примут, изменения могут вступить в силу с 1 марта 2027 года. Они будут касаться примерно 960 человек. Важно, что речь идет только об одном кантоне, а не о всей Швейцарии.

Другая ситуация в Польше, где ужесточились проверки иностранных работников. В ходе операции 12−13 октября 2026 года пограничники провели более 1400 проверок и задержали более 80 иностранцев. Среди проверенных было около 530 граждан Украины.

В частности, польские службы проверяют, соответствует ли фактическая работа условиям, указанным в документах. Нарушения могут привести к штрафам, потере законных оснований для пребывания и решению о возвращении из страны.