Украинцы все активнее заходят на инвестиционный рынок с небольшими суммами, а снижение среднего чека может свидетельствовать о привлечении новых инвесторов, только начинающих формировать портфель. В то же время, доступность инвестиций не означает, что все предложения с небольшим порогом входа одинаково безопасны: розничному инвестору часто сложно оценить бизнес, юридическую структуру и реальную способность компании выплачивать доход.

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Во время конференции «Жить на проценты» представители финансовых компаний, инвестиционных фондов и рынка недвижимости обсудили, как меняется поведение инвесторов, какие инструменты доступны с небольшими суммами и почему диверсификация, прозрачность и проверка контрагентов важнее обещаний высокой доходности.

По словам участников дискуссии, тенденция к уменьшению инвестиционного чека заметна в их практике.

«Малый чек — это не стыдно… За малым чеком часто — не маленький клиент, а не уверенный клиент. Это клиент, который начинает свой путь», — считает эксперт по земельным инвестициям, автор проекта ГРУНТОВНО — Земельный Инвестиционный Фонд, Сергей Крамаренко.

Президент инвестиционной группы Univer Тарас Козак отметил, что средний чек в сегменте клиентов, которых компания относит в категорию tail, составляет около 40 тыс. грн. на одну операцию, но постепенно снижается.

На рынок приходят люди, ранее не инвестировавшие, и начинают с небольших сумм — иногда от 1000 грн. Такой подход позволяет попробовать инструмент, оценить его работу и постепенно увеличивать вложения.

В то же время, небольшие инвестиции могут быть не только способом протестировать рынок, но и инструментом диверсификации. Вместо того, чтобы вкладывать весь капитал в один проект, люди распределяют его между несколькими направлениями.

Участники дискуссии также увязывают активность инвесторов с ситуацией в стране. Ухудшение условий безопасности, обстрелы и неопределенность могут оказывать непосредственное влияние на готовность людей вкладывать средства, тогда как положительные сигналы относительно перспектив мира способны усиливать инвестиционный интерес.

176 млрд грн в ОВГЗ: украинцы активнее вкладывают в государственные облигации

Одним из наиболее доступных инструментов для инвесторов с небольшим чеком остаются облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По данным, приведенным Тарасом Козаком в ходе дискуссии, к моменту выступления объем инвестиций физических лиц в государственные облигации приближался к 176 млрд грн.

Цифра 176 млрд. грн. приведена спикером на момент проведения дискуссии. Для публикации ее следует сверить с актуальной статистикой депозитария НБУ.

В начале года этот показатель составил около 112 млрд. грн. Таким образом, по приведенной статистике, за год объем вложений физических лиц увеличился примерно на 64 млрд. грн., или около 57%.

Козак считает гривневые инструменты важным элементом портфеля украинского инвестора, особенно если основная цель — сохранение и постепенное увеличение покупательной способности сбережений.

«Основная задача инвестора — увеличить покупательную способность ваших денег. Не больше ноликов, не больше долларов, не больше евро, больше товаров и услуг, которые вы можете купить для своих сбережений», — пояснил он.

По его словам, гривневые ОВГЗ могут быть инструментом для консервативных инвесторов, не ожидающих чрезвычайно высоких доходов, но желающих получать доход, превышающий инфляцию. Он привел пример ставок около 15−16% годовых по ОВГЗ, которые, по его оценке, могли обеспечить прирост покупательной способности при инфляции на уровне примерно 12−12,5%.

Эти ставки и инфляционные параметры — пример, приведенный спикером во время дискуссии, а не актуальное универсальное предложение на рынке. Фактическая доходность зависит от срока, типа облигации, цены покупки и условий ее погашения.

Казак отмечает, что ОВГЗ не обязательно должны составлять весь портфель. Доля государственных облигаций зависит от целей, горизонта инвестирования и готовности принимать риск. В то же время, для украинского инвестора гривневые инструменты могут быть важной составляющей диверсификации.

Почему высокая доходность не всегда означает хорошую инвестицию

Отдельной темой дискуссии стали завышенные ожидания розничных инвесторов. Часть людей, заходящих на рынок с небольшими суммами, не хочет ждать годами и стремится быстро превратить небольшой капитал в значительный. Поэтому предложения с доходностью 10−15% могут казаться им недостаточно привлекательными, даже если они предполагают относительно понятную модель и умеренный риск.

«Очень много действительно инвесторов, которые действительно хотят проинвестировать с малым чеком. И когда они слышат, например, годовую доходность, прибыльную ставку 10%, для них это мала, для них это малый процент… К сожалению, я считаю, что здесь проблема в завышенных обещаниях владельцев разных проектов, девелоперов, обещающих высокую, высокую ставку», — сообщил Сергей Крамаренко.

Соучредитель и управляющий партнер сообщества УкрИнвестКлуб Дмитрий Карпиловский также обратил внимание на проблему завышенных обещаний, которые могут формировать ожидания инвесторов.

По его словам, если человек стремится получить значительно более высокую доходность, он должен понимать, что это обычно предполагает больший риск. Проблема состоит в том, что у инвестора с небольшим чеком часто нет достаточной компетенции, чтобы самостоятельно оценить риски конкретного бизнеса, юридическую структуру предложения или возможность возврата средств.

Поэтому эксперт советует не ориентироваться только на процент, обещанный компанией, а выяснять, за счет чего формируется доход, насколько реалистичная бизнес-модель и какие механизмы защиты предусмотрены для инвестора.

Земля, недвижимость и инвестиционные фонды: доступно с небольшим чеком

На рынке постепенно появляются разные форматы коллективного инвестирования, позволяющие вкладывать средства в активы, недоступные для самостоятельного приобретения с небольшим бюджетом.

Среди таких направлений участники дискуссии назвали:

Землю. Инвестор может вкладывать средства в земельные активы через инвестиционные структуры или сертификаты. Доход может формироваться за счет арендных платежей и конфигурации стоимости земли. В то же время следует оценивать юридическую структуру, условия выхода и реальное обеспечение инвестиции.

Гостиничная недвижимость. Коллективные форматы позволяют получить доступ к инвестициям в гостиничные объекты, не покупая весь комплекс или отдельный номер за полную стоимость. Однако инвестор не всегда получает прямое право собственности на конкретный объект.

Энергетику. Инвестиции в энергетические проекты могут предусматривать участие в общих структурах или кооперативах. Участники дискуссии обратили внимание на то, что юридическая форма таких инвестиций может быть непонятна розничному инвестору.

Инвестиционные фонды. Они позволяют объединять капитал и вкладывать его в разные активы. Преимуществом может быть доступ к более широкому набору инструментов, однако инвестору следует понимать структуру фонда, его расходы, стратегию и риски.

Корпоративные облигации. Это возможность занимать деньги компаниям, получая процентный доход. Однако в отличие от государственных облигаций корпоративные бумаги несут кредитный риск эмитента, а выплата дохода и возврат средств зависят от его финансового состояния.

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Что проверить перед инвестицией с небольшим чеком

Участники дискуссии сошлись на том, что доступность инвестиций не должна означать упрощение оценки рисков. Даже если человек вкладывает 1000 грн, он должен понимать, что происходит с его средствами.

Перед инвестицией следует выяснить:

Юридическую форму: что именно покупает инвестор — ценная бумага, доля в компании, право требования, пай или другой инструмент.

Бизнес-модель: за счет чего формируется доход и есть ли реальный источник выплат.

Обеспечение: привязана ли инвестиция к конкретному активу, есть ли залогы, гарантии или другие механизмы защиты.

Историю выплат: выполнял ли эмитент свои обязательства, можно ли подтвердить фактические результаты, а не только прогнозируемую доходность.

Условия выхода: можно ли продать актив, вернуть средства, переуступить право требования или использовать альтернативный механизм.

Риски: что произойдет, если проект не реализуется, бизнес столкнется с проблемами или рыночная стоимость актива упадет.

Дмитрий Карпиловский советует начинать не с выбора инструмента, а с обучения и анализа рынка.

«Проинвестируйте время, прежде чем проинвестируете средства, тогда все получится», — подытожил он.

Куда может двигаться украинский рынок инвестиций

Участники дискуссии ожидают развития фондового рынка, корпоративных облигаций, инвестиционных фондов, а также коллективных моделей вложения в землю, энергетику, недвижимость и другие отрасли.

Перспективной может быть диверсификация по типам активов, секторам и срокам. В то же время представители земельного и недвижимого направлений отмечают важность понятной бизнес-модели и реального актива, лежащего в основе инвестиции.

Главным вызовом остается не только увеличение количества инвестиционных продуктов с небольшим порогом входа, но и повышение финансовой грамотности. Без этого доступ к новым инструментам может увеличить не только возможности инвесторов, но и риск потерь.