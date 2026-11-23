В октябре 2026 года наиболее новых легковых автомобилей в Украине приобрели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Львовской и Харьковской областях. На эти пять региональных рынков пришлось 65% всех продаж новых легковых автомобилей. В то же время, в каждом из них спрос сократился по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Укравтопром».

В октябре 2026 года наиболее новых легковых автомобилей в Украине приобрели в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Львовской и Харьковской областях.

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Где покупали больше всего авто

Лидером по количеству приобретенных новых легковушек традиционно остался Киев. В октябре в столице зарегистрировали 1813 автомобилей, что на 25% меньше, чем за аналогичный месяц 2025 года.

В пятерку крупнейших региональных авторынков вошли:

Киев — 1813 авто, сокращение продаж на 25%.

Киевская область — 487 авто, падение на 36%.

Днепропетровская область — 353 авто, на 42% меньше, чем в прошлом.

Львовская область — 294 авто, сокращение на 27%.

Харьковская область — 253 авто, падение на 45%.

Наибольшее сокращение продаж среди пяти регионов зафиксировали в Харьковской области, где спрос упал почти вдвое. Наименьшее понижение наблюдалось в столице.

Итого в этих регионах за месяц приобрели 3200 новых легковых автомобилей. Более половины этого объема обеспечил Киев.

Какие модели выбирали покупатели

Вкусы автомобилистов в разных регионах отличались.

Самой популярной новой легковушкой в Киеве и Харьковской области стал Renault Duster.

В Киевской области наибольшим спросом пользовался Toyota Land Cruiser Prado, в то время как в Днепропетровской области лидером продаж стал Toyota RAV4.

Во Львовской области первое место занял Skoda Kodiaq.

Все пять региональных бестселлеров принадлежат к классу кроссоверов и внедорожников.

Что происходит с авторынком

Как ранее писал «Минфин», в октябре 2026 года украинцы приобрели около 4,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. По итогам десяти месяцев продажи составили 53,5 тыс. автомобилей, сократившись на 12% в годовом исчислении.

Сокращение спроса особенно заметно среди частных покупателей. По данным Минфина, в октябре продажи новых легковушек физическим лицам упали на 46%, тогда как корпоративный сегмент сократился на 16%. Это свидетельствует о значительно более глубоком спаде в розничном сегменте автомобильного рынка.

В то же время, географическая концентрация продаж остается высокой. Если по итогам января-сентября на Киев и четыре области приходилось 63% реализации новых легковых автомобилей, то в октябре их доля достигла 65%. Несмотря на всеобщее падение спроса, столица и крупнейшие областные рынки продолжают обеспечивать основной объем продаж