Уже инвестируете в стартапы? Пора перейти на следующий уровень!

ICLUB Академия запускает новый формат — Angel Sprint! Это двухнедельный онлайн-интенсив для тех, кто имеет опыт инвестирования и хочет научиться глубже анализировать стартапы, оценивать риски и принимать обоснованные инвестиционные решения.

Кому подойдет Angel Sprint?

Интенсив, созданный для тех, кто уже сделал несколько инвестиций в стартапы, инвестирует через ICLUB или другие синдикаты или имеет опыт в бизнесе и финансах. Программа поможет систематизировать знания, научиться самостоятельно оценивать перспективность сделок, находить потенциальные риски и принимать более обоснованные инвестиционные решения.

Что ждет участников?

За 4 живых онлайн-сессии участники разберут:

Метрики стартапов: какие показатели действительно важны и как замечать красные флажки.

Due diligence: как проверять команду, продукт, рынок и финансы компании?

Оценка и условия сделок: как оценить, насколько обоснована стоимость стартапа, и разобраться в условиях инвестирования.

А в финале — настоящий инвестиционный комитет! Участники проанализируют реальное соглашение ICLUB, обсудят аргументы за и против и примут собственное инвестиционное решение.

После интенсивности участники также получат доступ к ICLUB Academy Alumni Club — сообществу выпускников Академии, где продолжают анализировать сделки, встречаться с экспертами и обмениваться опытом.

Кроме того, стоимость обучения засчитывается в комиссию по управлению инвестициями (management fee) после одной инвестиции через ICLUB от $5 000.

Старт: 1 декабря 2026 года.

Формат: 2 недели, 4 живых онлайн-сессии по 2 часа.

Особая цена на участие действует до 24 ноября.

Детали программы и регистрация: