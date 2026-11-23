Украинцы все активнее инвестируют в государственные облигации, а прирост портфеля ОВГЗ уже превышает увеличение банковских депозитов . В то же время, Министерство финансов получило возможность сдерживать стоимость государственных заимствований, несмотря на высокие процентные ставки. Об этом рассказал управляющий активами группы ICU Владислав Свистунов на конференции «Жить на проценты», выступая с темой «Инвестиционный рынок Украины: дефицит капитала или дефицит возможностей?».

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Украинцы меняют рынок ОВГЗ

По словам Свистунова, государственные облигации постепенно становятся альтернативой банковским депозитам. На ОВГЗ приходится около пятой части совокупного объема этих двух инструментов в портфелях граждан.

В первые девять месяцев 2026 года украинцы увеличили вложения в государственные облигации примерно на 56 млрд грн. Этот показатель превысил прирост депозитов за аналогичный период.

По оценкам, приведенным во время конференции, прирост портфеля населения с начала года составил около 64 млрд грн.

В то же время, общий объем ОВГЗ в обращении увеличился лишь на 21 млрд грн.

Свистунов объяснил эту разницу тем, что граждане не только покупают новые выпуски облигаций, но и активно приобретают бумаги, ранее находившиеся в собственности других инвесторов, прежде всего банков.

По его словам, население фактически компенсировало сокращение портфелей банков и явилось одним из главных источников спроса на государственные ценные бумаги.

Почему Минфин не повышает ставки

Рост спроса на ОВГЗ позволяет Министерству финансов сдерживать доходность новых выпусков облигаций.

Свистунов обратил внимание, что даже при жесткой монетарной политике государство не спешит повышать ставки по гривневым заимствованиям.

По его мнению, это свидетельствует о нежелании Минфина привлекать слишком дорогой гривневый долг.

«Министерство финансов не хочет дорогого гривневого долга. Следовательно, оно считает, что 16% в гривне — это дорого», — отметил представитель ICU.

Он пояснил, что государство оценивает стоимость заимствований с учетом ожидаемой инфляции, девальвации и будущих бюджетных поступлений.

По его интерпретации, нежелание Минфина повышать ставки может свидетельствовать об ожидании более умеренного роста цен и курса доллара, чем предполагает текущая доходность гривневых облигаций.

Какая будет доходность ОВГЗ в 2027 году

По расчетам, представленным Свистуновым, инвестирование в гривневые ОВГЗ за последние 12 лет могло обеспечить более 6% среднегодовой доходности в долларовом эквиваленте.

Если исключить периоды наибольших экономических потрясений, в частности, военные шоки, этот показатель, по его оценке, превышал бы 10% годовых.

ICU также ожидает, что гривневые облигации могут оставаться привлекательными в 2027 году.

Прогноз ICU на 2027 год, озвученный на конференции

При таком сценарии номинальная доходность гривневых ОВГЗ будет превышать ожидаемое ослабление гривны. Это будет создавать потенциал для получения положительной доходности в долларовом эквиваленте.

Однако фактический результат зависит от курсовой динамики, цены приобретения облигаций и срока инвестирования.

Чего не хватает инвестиционному рынку

По мнению Свистунова, главная проблема украинского инвестиционного рынка состоит не в отсутствии денег, а в ограниченном выборе понятных финансовых инструментов.

Значительная часть сбережений граждан сосредоточена в нефинансовых активах, прежде всего, недвижимости и земли.

Для сравнения, в США, по приведенным им данным, примерно две трети активов домохозяйств приходятся на финансовые инструменты, в том числе акции, облигации и инвестиционные фонды.

В Украине постепенно расширяется выбор инвестиционных продуктов. Через фонды граждане могут вкладывать средства в землю, гостиницы, рестораны, энергетические проекты, корпоративные облигации и другие активы.

Однако сдерживающими факторами остаются недоверие к инвестиционным фондам, сложность оценки рисков и недопонимание механизмов их работы.

Свистунов рассказал, что ICU запустила дивидендный фонд корпоративных облигаций с минимальным порогом входа 100 грн. Компания рассчитывает обеспечивать доходность выше ОВГЗ и осуществлять ежемесячные дивидендные выплаты.

В то же время, такая доходность не гарантирована. Корпоративные облигации имеют риски эмитентов, которые отличаются от государственных ценных бумаг.

Рекордные вложения украинцев

Как ранее писал «Минфин», по состоянию на 2 ноября 2026 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц достиг исторического максимума — 173,1 млрд грн. За октябрь он увеличился на 5,6 млрд. грн., или 3,3%.

По данным аналитиков ICU, за десять месяцев 2026 года портфель ОВГЗ населения увеличился на 61 млрд грн. Этот прирост полностью компенсировал сокращение вложений банков почти на 34 млрд. грн.

В то же время, как отмечалось в обзоре конференции «Жить на проценты», опубликованном «Минфином», по данным исследования Kantar Ukraine, инвестициями интересуются 48% опрошенных украинцев. Дальнейший рост рынка будет зависеть не только от уровня доходности, но и доступности инструментов, доверия к финансовым учреждениям и готовности граждан брать на себя инвестиционные риски.

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