С 1 января 2027 г. в Украине должна заработать Единая система нотариата. Она объединит основные нотариальные реестры в одной цифровой среде и обеспечит обмен данными с другими государственными информационными системами. Правительство утвердило соответствующие изменения постановлением № 1453 от 14 ноября 2026 года.

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Документ не предусматривает замены нотариуса на автоматизированную систему: решение о совершении нотариального действия по-прежнему будет принимать специалист. Основная цель реформы — объединить цифровую инфраструктуру нотариата и упростить доступ к необходимой информации.

Кроме того, нотариусы смогут более оперативно проверять документы, личность клиента и необходимые сведения из государственных реестров без отдельного поиска информации в разных системах.

Какие реестры объединят в новой системе

Единая система нотариата будет работать как интегрированная информационная среда. В ее состав войдут четыре основных реестра:

Единый реестр доверенностей — будет содержать сведения об удостоверенных доверенности, их дубликатах и прекращении их действия.

Наследственный реестр будет использоваться для работы с наследственными делами и соответствующими сведениями.

Единый реестр специальных бланков нотариальных документов позволит проверять учет и использование специальных бланков, на которых оформляют нотариальные документы.

Единый реестр нотариусов — будет содержать информацию о нотариусах.

Таким образом, вместо работы с отдельными регистрами нотариусы получат доступ к ним через единую систему. Она также обеспечит обмен информацией с другими государственными ресурсами.

Какие данные нотариусы смогут проверять автоматически

Одно из главных практических изменений — электронное взаимодействие с государственными реестрами. В частности, предусмотрен обмен данными по:

Единым государственным демографическим реестром;

Государственным реестром физических лиц — налогоплательщиков;

Единым государственным реестром юридических лиц, ФЛП и общественных формирований;

Единым реестром должников;

другими государственными информационными системами, реестрами и базами данных.

Это означает, что при удостоверении договора, оформлении доверенности, наследства или иного нотариального действия специалист сможет получать необходимые сведения непосредственно через Единую систему нотариата.

Например, при обращении клиента нотариус сможет проверить действительность документа, удостоверяющего личность, и получить необходимые сведения из государственных реестров. Для этого не нужно будет отдельно переходить к каждому информационному ресурсу.

В то же время доступ к данным не будет неограничен: каждый пользователь системы сможет работать только с той информацией и функциями, которые соответствуют его законным полномочиям.

Электронные запросы, документы и личные кабинеты

Постановление предусматривает не только объединение реестров, но дополнительные инструменты для работы с ними.

В частности, система должна обеспечивать:

отправка электронных запросов между пользователями и получение ответов;

обмен документами, в том числе сканированными копиями нотариальных документов;

внесение сведений в реестры;

загрузка и хранение сканированных документов в случаях, предусмотренных законодательством;

формирование статистической отчетности и аналитической информации;

поиск, обновление, архивирование и восстановление данных;

защита информации от несанкционированного доступа.

Для пользователей с специальными полномочиями предусмотрен электронный кабинет. Через него нотариусы, их помощники, работники нотариальных контор и другие категории пользователей смогут работать с функциями системы в соответствии со своими правами доступа.

Физические и юридические лица также смогут получать информацию через веб-интерфейс, но только в тех случаях и в том объеме, который разрешает законодательство. То есть запуск системы не означает, что граждане получат свободный доступ ко всем нотариальным записям или персональным данным.

Как изменится проверка доверенностей и нотариальных документов

Отдельные изменения касаются Единого реестра доверенностей. Через новую систему будут регистрировать доверенности, их дубликаты и прекращение их действия. Также регистраторы смогут выдавать выписки из реестра.

К работе с реестром будут привлекаться не только нотариусы, но и помощники частных нотариусов, консультанты государственных нотариальных контор и архивы, а также другие работники в пределах их полномочий.

Предусмотрен и отдельный механизм информирования лица, которого касаются сведения: при запросах других лиц относительно информации о нем из Единого реестра доверенностей система должна обеспечивать соответствующее уведомление при наличии технической возможности.

В то же время, для должностных лиц консульских учреждений и посольств Украины предусмотрен отдельный этап подключения к реестру доверенностей. Их планируют включить в список публичных регистраторов с 1 января 2028 года, но не ранее введения соответствующей технической возможности.

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Когда запустят систему и как будет проходить переход

Постановление определяет 1 января 2027 датой начала функционирования Единой системы нотариата и ее составляющих.

До 20 декабря 2026 нотариусы смогут добровольно присоединиться к тестированию программного обеспечения. Для них также планируют проводить обучающие вебинары и разъяснять работу по новой системе.

При тестировании нотариусы будут использовать новые цифровые инструменты параллельно с соответствующими реестрами. Внесенные в тестовом режиме сведения сохраняются только на период испытания, после чего их должны удалить до 1 января 2027 года.

Постановление № 1453 также отменяет правительственные решения № 619 от 30 мая 2024 г. и № 1055 от 27 августа 2025 г., которые касались предыдущего экспериментального проекта регистрации нотариальных действий в электронном реестре.

Для граждан главный ожидаемый результат — более быстрая проверка документов и сведений во время нотариальных процедур. В то же время, сама реформа не отменяет необходимости обращаться к нотариусу и не переводит все нотариальные услуги в онлайн-формат. Ее ключевое изменение — создание общей цифровой инфраструктуры, через которую нотариусы смогут работать с реестрами и государственными данными.

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