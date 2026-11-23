По итогам января-сентября 2026 года китайские автопроизводители опередили японских конкурентов по доле продаж новых автомобилей в 39 из 93 исследованных стран. Зарубежные продажи китайских компаний выросли на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4,34 млн автомобилей. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на исследование Mobility Global.

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Где китайские авто опередили японские

В первые девять месяцев года китайские производители вышли вперед на 14 новых для них рынках, из которых восемь расположены в Европе.

Одним из самых больших достижений стало опережение японских брендов в Германии — крупнейшем автомобильном рынке Европы.

В Германии доля китайских автопроизводителей увеличилась на 2 процентных пункта — до 6%. В то же время доля японских компаний сократилась до 5%.

В Италии китайские бренды заняли уже 12% рынка, нарастив свое присутствие на 6 процентных пункта. Значительный вклад в этот рост внесла компания Leapmotor, продажи электромобилей которой в стране увеличились в 11 раз.

За пределами Европы заметный рост продемонстрировала Бразилия. Доля китайских автомобилей там достигла 19%, увеличившись на 10 процентных пунктов. В частности, это способствовало расширению присутствия BYD и развитию местного производства.

Почему японские бренды теряют позиции

Одной из причин роста китайских автопроизводителей является повышение спроса на электромобили и гибриды. Китайские компании активно расширяют модельные ряды и предлагают автомобили по конкурентным ценам.

В то же время, высокие мировые цены на нефть стимулируют часть покупателей отказываться от традиционных бензиновых автомобилей.

Конкуренция ужесточается даже в Юго-Восточной Азии, где японские производители десятилетиями сохраняли сильные позиции.

За девять месяцев доля японских брендов в регионе сократилась на 6 процентных пунктов — до 54%. Китайские компании увеличили свое присутствие на 7 процентных пунктов — до 18%.

Несмотря на это, японские автопроизводители продолжают опережать китайские в 54 из 93 исследованных стран, в том числе на рынках США и Индии.

Китай усиливает экспансию

Как ранее писал «Минфин», по итогам третьего квартала 2026 года китайские автопроизводители впервые опередили японских по части европейского авторынка в течение полного квартала.

В июле-сентябре китайские бренды обеспечили 12,7% регистраций новых автомобилей в Европе, тогда как японские получили 11,9%. В сентябре доля китайских марок достигла 14,5%, а количество регистраций выросло на 104% в годовом исчислении.

Китайские компании также активно развивают производство в Европе. В частности, BYD строит завод в Венгрии, Chery работает над производственным проектом в Испании, а Leapmotor развивает выпуск автомобилей в сотрудничестве со Stellantis.

Локализация производства может помочь китайским брендам снизить зависимость от импорта готовых автомобилей и частично смягчить влияние европейских пошлин. Для японских производителей усиление конкуренции означает не только риск сокращения продаж, но и возможное снижение загрузки заводов, доходности и доходов от сервисного обслуживания и продаж запчастей.