Дефицит рабочей силы остается самой большой проблемой украинского бизнеса. В октябре 2026 года на нехватку работников жаловались 63% предприятий, а 59% назвали препятствием опасные условия работы. В то же время почти вдвое возросла доля компаний, страдающих перебоями с электро-, водо- и теплоснабжением. Об этом свидетельствуют результаты 54 ежемесячного опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД), проведенного среди 467 предприятий.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что больше всего мешает бизнесу

По словам старшего научного сотрудника ИЭД Евгения Ангела, дефицит кадров остается главным препятствием для бизнеса, хотя доля таких ответов сократилась с 67% в сентябре до 63% в октябре.

Ситуация с поиском персонала не изменилась. Доля предприятий, которым стало сложнее находить квалифицированных работников, снизилась с 58,9% до 57,4%, а неквалифицированных — с 38,5% до 35,8%.

В то же время, бизнес несколько улучшил кадровые ожидания. Доля компаний, которые планируют увеличить количество работников в ближайшие три-четыре месяца, выросла с 1,7% до 4,8%. Доля предприятий, планирующих сокращение персонала, уменьшилась с 8,4% до 5,5%.

По словам исполнительного директора ИЭД Оксаны Кузяков, проблема имеет региональные особенности. За пределами Киевской области особенно остро ощущается нехватка квалифицированных специалистов, в столице больше сложностей с поиском неквалифицированного персонала, а на Днепропетровщине не хватает работников обеих категорий.

Обстрелы и отключения усиливают давление

Вторым наибольшим препятствием для предприятий остается опасность работы. В октябре на нее указали 59% опрошенных — столько же, как и в сентябре.

По словам Ангела, это один из самых высоких показателей за все время проведения исследования. Больше всего было только в октябре 2024 года — 62%.

Более 80% опрошенных предприятий в Винницкой, Киевской, Черкасской, Одесской, Житомирской, Запорожской, Ровенской и Днепропетровской областях считают опасные условия значительным препятствием для деятельности.

При этом крупные компании чаще сообщают о рисках безопасности. Среди микропредприятий соответствующую проблему назвали почти 40% респондентов, среди средних компаний — более 60%, а среди крупных — более 70%.

Заметно ухудшилась ситуация с энергоснабжением. Доля предприятий, которые жалуются на перебои с электро-, водо- или теплоснабжением, выросла с 12 до 21%. В рейтинге препятствий эта проблема поднялась с восьмого на шестое место.

По данным ИЭД, в сентябре из-за отключения электроэнергии предприятия потеряли в среднем 4% рабочего времени. Временно приостанавливать деятельность были вынуждены 41% опрошенных компаний.

Наибольшие потери рабочего времени из-за отключения зафиксировали в Сумской области — 15%, Одесской — 12% и Черниговской — 11%. В лёгкой и пищевой промышленности этот показатель составлял по 5%.

В то же время 38% предприятий сообщили, что могут работать непрерывно даже при отключениях благодаря собственным решениям по энергетической автономности.

Отдельной проблемой остаются воздушные тревоги. В сентябре больше всего рабочего времени из-за них потеряли предприятия Харьковской области — 24%. В Запорожской области потери составили 20%, Полтавской — 18%, Одесской — 16%. Средний показатель по стране — 8%.

Как бизнес оценивает правительство

Оценки экономической политики правительства остаются в основном нейтральными. В октябре доля таких ответов выросла с 61 до 63%.

Положительно экономическую политику оценили всего 4% предприятий — столько же, сколько в сентябре. Доля отрицательных оценок сократилась с 28% до 25%.

По словам Ангела, с лета 2023 негативные оценки стабильно преобладают положительные, несмотря на отдельные ежемесячные колебания.

Деловая активность слабеет

Как ранее писал Минфин, в октябре 2026 года индекс возобновления деловой активности в Украине снизился до минус 0,24 против минус 0,21 в сентябре. Это самый низкий уровень за три года. По оценке ИЭД, ухудшение связано, прежде всего, с усилением российских атак на гражданскую инфраструктуру и предприятия.

В то же время, ситуация с кадрами остается сложной уже несколько месяцев. Как сообщал «Минфин», в сентябре дефицит работников отмечали 67% предприятий, а опасность работы — 59%. По сравнению с августом доля компаний, которые жаловались на риски безопасности, выросла на 11 процентных пунктов.

Дополнительные расходы бизнеса создают необходимость обеспечивать автономное электропитание. По результатам опроса Европейской бизнес ассоциации, обнародованного 20 ноября, 87% компаний заявили, что перебои с электроэнергией повлияли на их операционную деятельность. Это отдельное исследование, подтверждающее масштаб проблемы для предприятий.

Сочетание дефицита работников, рисков безопасности и энергетических перебоев ограничивает возможности предприятий увеличивать производство. Даже при наличии заказов компании вынуждены тратить дополнительные средства на резервное питание, логистику и организацию персонала.