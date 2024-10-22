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22 октября 2024, 13:52 Читати українською

Илон Маск предупредил США об угрозе банкротства

Миллиардер Илон Маск заявил о скором банкротстве своей страны в том случае, если Америка не сократит государственные расходы. Об этом он написал в Х в ответ на публикацию пользователя, в которой была представлена информация о числе процентных платежей по госдолгу США.

Миллиардер Илон Маск заявил о скором банкротстве своей страны в том случае, если Америка не сократит государственные расходы.
Фото: depositphotos

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Бизнесмен подчеркнул, что все налоговые поступления могут быть отданы за госдолг, в этом случае казна окажется пустой.

Госдолг США

Управление конгресса США по бюджету прогнозирует, что к 2034 г. госдолг вырастет до $50,7 трлн. Такой показатель равен 122% ВВП США, при этом не исключен риск повышения показателя.

Читайте: При Трампе госдолг США может вырасти вдвое — FT

Госдолг США вырос с $28 трлн в 2021 г. до $34,5 трлн в 2024 г.

Напомним

В настоящее время государственный долг США составляет 99% от валового внутреннего продукта (ВВП) США. Согласно прогнозам этот показатель увеличится до 125% в течение следующих десяти лет, если не будет изменений в законодательстве. При Гаррис он вырастет на 8% до 133% ВВП, а при Трампе — на 17% до 142% ВВП.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Я_ __
Я_ __
22 октября 2024, 13:58
#
А що або хто заважає США додрукувати ще трильйони доларів?

Типу, МВФ? Та США явно класти на МВФ, США друкують світову валюту, під час ковіду вкинули кілька трильйонів надрукованих в економіку, що зараз заважатиме?))
+
0
potator
potator
22 октября 2024, 14:17
#
И только сеня яценюк знает как поднять страну с колен когда бюджет уехал на камазе
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