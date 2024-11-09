НБУ ухудшил прогноз относительно кадрового дефицита и возвращения беженцев

В третьем квартале 2024 года усилился отток работников за границу. Этот отток усиливает давление на предприятия из-за нехватки персонала. Причиной такого оттока явился рост миграции, обусловленный длительными летними отключениями электроэнергии. Об этом говорится в свежем инфляционном отчете Нацбанка.

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«Летом 2024 года реализовался риск большего оттока мигрантов за границу, чем ранее предполагалось, в результате очень сложной энергетической ситуации. Поэтому предположение относительно чистого оттока внешних мигрантов в 2024 году ухудшено по сравнению с предыдущими оценками (до около 500 тыс. человек)», — говорится в документе.

Нацбанк ссылается на данные ООН, согласно которым в течение третьего квартала количество украинцев, выехавших за границу, увеличилось почти на 200 тысяч, и этот процесс продолжился в начале четвертого квартала. По состоянию на середину октября общее количество украинских мигрантов достигло около 6,8 миллиона человек.

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По данным НБУ, риск дальнейшего роста миграции остается высоким, что может усугубить кадровый дефицит в стране. Из-за длительной продолжительности пребывания украинцев за границей их адаптация в странах-реципиентах растет, что содержит риски как для их возвращения, так и дополнительного выезда тех, кто сейчас находится в Украине, с целью объединения семей за границей.

Нацбанк оставил в силе прогноз о начале возвращения мигрантов в 2026 году, однако ухудшил ожидания по количеству возвращений. «Из-за адаптации на новом месте и постепенности нормализации экономических условий в Украине, оно будет меньше, чем ожидалось ранее — около 200 тыс. человек в год», — говорится в отчете.

Ранее «Минфин» сообщал, что по прогнозу НБУ тарифы на газ, отопление и горячую воду в следующем году останутся без изменений.