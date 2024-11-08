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8 ноября 2024, 13:47 Читати українською

НБУ прогнозирует, что тарифы на газ, отопление и горячую воду в следующем году останутся без изменений

Национальный банк ожидает, что в течение 2024−2025 годов действующие тарифы на газ, отопление и поставки горячей воды не будут пересматриваться. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за октябрь.

Национальный банк ожидает, что в течение 2024−2025 годов действующие тарифы на газ, отопление и поставки горячей воды не будут пересматриваться.
Фото: pixabay.com

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Однако, учитывая сложную ситуацию в энергетике, прогнозируется, что с 2026 года начнется постепенное приведение этих тарифов к их экономически обоснованным уровням.

«Неопределенность со сроками и величиной корректировки тарифов, прежде всего энергетических, является особым риском для прогноза инфляции. При быстром повышении стоимости энергоносителей или других тарифов в ЖКХ сформируется дополнительный вклад в показатель инфляции, также возникнут потребности в увеличении субсидий для населения», — говорится в отчете.

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В то же время длительная отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ приведет к более низкому уровню инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшить финансовое состояние государственных энергокомпаний.

Отмечается, что это будет усугублять риски нестабильности на энергетическом рынке, ухудшить инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет отложено на будущее.

Напомним

НБУ прогнозирует, что к концу 2024 года инфляция ускорится до 9,7%, но в следующем году она снизится до 6,9%, а в 2026 году — вернется к цели НБУ 5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
antonov3765
antonov3765
8 ноября 2024, 14:04
#
Ну значит как всегда возростут
+
0
potator
potator
8 ноября 2024, 14:28
#
Как же не вырастут если наш дворняжка тявкает на хозяев там, где они его от блох пытаются освободить
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