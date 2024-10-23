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23 октября 2024, 20:00 Читати українською

Госдолг превысит 100% ВВП, США готовы передать российские деньги: главное за среду

Госдолг Украины в следующем году превысит 100% ВВП — МВФ

Согласно прогнозу МВФ, по итогам этого года государственный долг и гарантированный государством долг Украины — 95,6% ВВП. Однако уже, начиная со следующего года, этот показатель будет превышать 100% ВВП, а именно 106,6% ВВП в 2025 году, 107,6% ВВП в 2026 году и 102,6% ВВП в 2027 году.

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Министр финансов США Джанет Йеллен официально объявила о планах Соединенных Штатов выделить Украине кредит на сумму около 20 миллиардов долларов.

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Источник: Минфин
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