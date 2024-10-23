Госдолг превысит 100% ВВП, США готовы передать российские деньги: главное за среду

Согласно прогнозу МВФ, по итогам этого года государственный долг и гарантированный государством долг Украины — 95,6% ВВП. Однако уже, начиная со следующего года, этот показатель будет превышать 100% ВВП, а именно 106,6% ВВП в 2025 году, 107,6% ВВП в 2026 году и 102,6% ВВП в 2027 году.

Приватбанк разрешил снимать наличные деньги за границей без комиссии

Приватбанк запустил услугу снятия наличных денег на кассе за границей без дополнительных комиссий иностранных банков-эквайеров.

США на 99% готовы передать Украине $20 млрд российских денег — министр финансов

Министр финансов США Джанет Йеллен официально объявила о планах Соединенных Штатов выделить Украине кредит на сумму около 20 миллиардов долларов.

В госбюджет Украины поступил транш от МВФ объемом около $1,1 млрд

Сегодня в Госбюджет Украины поступил транш объемом около $1,1 млрд (834,9 млн СДР) в результате успешного пятого пересмотра программы EFF.

Украина пообещала МВФ повысить требования к уставным капиталам банков до 5 млн евро: в зоне риска уже 10 структур

Национальный банк до конца января 2025 г. подготовит изменение к действующему законодательству (законопроекту) для ужесточения требования к минимальному размеру акционерного (уставного) капитала украинских банков до 5 млн евро .