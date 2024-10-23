Госдолг Украины в следующем году превысит 100% ВВП — МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что государственный долг Украины в 2025 году превысит 100% ВВП. Об этом передает Укринформ со ссылкой на МВФ.

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Рост госдолга

Согласно прогнозу МВФ, по итогам этого года государственный долг и гарантированный государством долг Украины составит — 95,6% ВВП.

Однако уже, начиная со следующего года, этот показатель будет превышать 100% ВВП, а именно 106,6% ВВП в 2025 году, 107,6% ВВП в 2026 году и 102,6% ВВП в 2027 году.

«Хотя экономика (Украина) продемонстрировала устойчивость, растут вызовы от ожидаемого зимнего дефицита электроэнергии, вызванного крупномасштабным повреждением мощностей генерации электроэнергии, ситуацию на рынке труда и продолжающейся войной», — заявили в МВФ.

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Отмечается, что риски чрезвычайно высоки из-за войны, уязвимости энергетического сектора и ожидания финансовой поддержки со стороны международных партнеров.

Напомним

Международный валютный фонд обращает внимание на существенный рост глобального госдолга в последние годы и прогнозирует, что эта тенденция сохранится, и он достигнет показателя 100% ВВП к концу нынешнего десятилетия.