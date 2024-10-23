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23 октября 2024, 15:39 Читати українською

Госдолг Украины в следующем году превысит 100% ВВП — МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что государственный долг Украины в 2025 году превысит 100% ВВП. Об этом передает Укринформ со ссылкой на МВФ.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что государственный долг Украины в 2025 году превысит 100% ВВП.

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Рост госдолга

Согласно прогнозу МВФ, по итогам этого года государственный долг и гарантированный государством долг Украины составит — 95,6% ВВП.

Однако уже, начиная со следующего года, этот показатель будет превышать 100% ВВП, а именно 106,6% ВВП в 2025 году, 107,6% ВВП в 2026 году и 102,6% ВВП в 2027 году.

«Хотя экономика (Украина) продемонстрировала устойчивость, растут вызовы от ожидаемого зимнего дефицита электроэнергии, вызванного крупномасштабным повреждением мощностей генерации электроэнергии, ситуацию на рынке труда и продолжающейся войной», — заявили в МВФ.

Читайте: МВФ подтвердил глобальный рост ВВП, а также существенное снижение инфляции

Отмечается, что риски чрезвычайно высоки из-за войны, уязвимости энергетического сектора и ожидания финансовой поддержки со стороны международных партнеров.

Напомним

Международный валютный фонд обращает внимание на существенный рост глобального госдолга в последние годы и прогнозирует, что эта тенденция сохранится, и он достигнет показателя 100% ВВП к концу нынешнего десятилетия.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+114
Я_ __
Я_ __
23 октября 2024, 15:41
#
Що це значить? Правильно! Треба терміново ще раз підвищити зарплати казнокрадам, ой, депутатам, а населенню ще підвищити податки. АВЕ ПОТУЖНОМУ КИМ ЧЕН ЗЕ!
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
23 октября 2024, 15:57
#
Прокурорам нужно повысить снова. Они инвалиды там все, у них на лекарства знаете сколько уходит?!
+
0
Я_ __
Я_ __
23 октября 2024, 15:43
#
«Проте вже, починаючи з наступного року, цей показник перевищуватиме 100% ВВП, а саме, 106,6% ВВП у 2025 році, 107,6% ВВП у 2026 році та 102,6% ВВП у 2027 році.»

В 2027 році напевно помилку якусь допустили, там напевно має бути 109% вже, бо не зрозуміло в честь чого раптом почався низхідний тренд :)
+
0
asdf2024
asdf2024
23 октября 2024, 17:05
#
Это Потужность или Надпотужность ?
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