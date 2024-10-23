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23 октября 2024, 11:22 Читати українською

Приватбанк разрешил снимать наличные за границей без комиссии

Приватбанк запустил услугу снятия наличных денег на кассе за границей без дополнительных комиссий иностранных банков-эквайеров. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Приватбанк запустил услугу снятия наличных денег на кассе за границей без дополнительных комиссий иностранных банков-эквайеров.

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Теперь клиенты госбанка могут при необходимости снимать наличные деньги вместе с оплатой картой товаров за границей.

«Покупка с выдачей наличных стала очень популярным в Украине сервисом, который доступен во всех ведущих торговых сетях и им охотно пользуются жители большинства украинских городов. Теперь привычно получать наличные на кассе украинцы могут и за рубежом», — отметил член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Услуга доступна для держателей карт Mastercard. Совершая покупку в зарубежном магазине, нужно лишь спросить у кассира, доступна ли услуга в данной торговой точке.

На сегодняшний день клиенты банка чаще всего снимают наличные на кассе в Германии в сетях Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle и в Польше — в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka. Сервис также работает в других странах ЕС, Великобритании и Австралии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
23 октября 2024, 12:04
#
Там готівка майже не потрібна…
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