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23 октября 2024, 9:44 Читати українською

США на 99% готовы передать Украине $20 млрд российских денег — министр финансов

Министр финансов США Джанет Йеллен официально объявила о планах Соединенных Штатов выделить Украине кредит на сумму около 20 миллиардов долларов. Эти средства станут частью более широкого пакета поддержки, о котором договорились страны Большой семерки, передает DW.

Министр финансов США Джанет Йеллен официально объявила о планах Соединенных Штатов выделить Украине кредит на сумму около 20 миллиардов долларов.
Фото: depositphotos

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Что известно

Такое заявление Йеллен сделала на пресс-конференции в Вашингтоне 22 октября, во время открытия ежегодного собрания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

По ее словам, эти средства будут частью общей помощи на 50 миллиардов долларов, которая будет покрываться за счет процентных доходов от замороженных российских активов.

Читайте: США предоставит Украине до $20 миллиардов в рамках кредита от G7 из замороженных активов России — Financial Times

Йеллен добавила, что правительства G7 еще работают над окончательными договоренностями по этому пакету. «Мы уже на 99% готовы, осталось только согласовать несколько мелких деталей», — объяснила она.

Особое внимание министерша обратила на то, что источником финансирования этой помощи не станут американские налогоплательщики.

«Фактически россия платит за поддержку Украины», — подчеркнула она. Ожидается, что окончательное соглашение будет достигнуто к концу недели.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что США готовы предоставить Украине до $20 миллиардов в рамках кредита от Большой семерки, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных активов России. Но окончательного решения тогда еще не было.

Читайте: Британия предоставляет Украине кредит в $2,93 миллиарда за счет замороженных активов РФ

22 октября Европарламент поддержал предложение о предоставлении Украине займа Евросоюза в размере 35 млрд евро. Речь идет о $50 млрд (более 45 млрд евро) кредита G7 с использованием доходов от замороженных российских активов. При этом известно, что финальная сумма, которую ЕС предоставит Украине в качестве ссуды, может быть меньше — в зависимости от того, какие взносы сделают другие страны G7.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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asdf2024
asdf2024
23 октября 2024, 11:13
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Кредит очередной. Значит надо будет отдать. Какая разница из чьих это денег. Рашку приплели для потужности и переможности в новину.
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