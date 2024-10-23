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23 октября 2024, 17:01 Читати українською

Банкиры прогнозируют существенный рост теневого сектора бизнеса после повышения налогов

Увеличение налогообложения в Украине будет выталкивать бизнес в тень. Об этом рассказали участники круглого стола «Зима близко: готов ли бизнес к энергетическим вызовам и новой налоговой реальности», сообщает Finclub.

Увеличение налогообложения в Украине будет выталкивать бизнес в тень.
Фото: AI

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«Бизнес будет вынужден уходить в тень. Это касается и бизнеса, и населения. Все равно будет перетекать в кэш. Все серые темы, которые были в 1990-х годах, отработанные за десятки лет, снова начнут вылезать на поверхность. И бизнес будет вынужден это делать, если он хочет выжить», — прогнозирует директор департамента организации продаж корпоративным клиентам ТАСкомбанка Олег Федоренко.

Он также уверен, что увеличение налогов приведет к стремительному росту инфляции.

«Компании будут закладывать эти налоги в стоимость товаров. Вторая переменная — это ухудшение и без того плохого инвестиционного климата. Налоги не способствуют тому, чтобы инвесторы заводили в страну средства», — отметил Федоренко.

Исполнительный директор направления управления сетью Кредобанка Оксана Стецькив напомнила, что власти ожидают получить 140 млрд грн дополнительных бюджетных средств.

«Наш бизнес умеет быстро адаптироваться к переменам. Военный сбор повлияет на потребителей и повлияет на инфляционные процессы. Наибольшие изменения будут касаться ФЛП первой, второй и четвертой группы, которые являются, собственно, малым бизнесом. Эти изменения ударят весомо по самой слабой части бизнеса», — заявила она.

Текущее увеличение налогов ориентировано на тех, кто платит эти налоги, что повлияет и на кредитование, говорит начальник управления корпоративных продаж ОТП Банка Валерий Терно.

«Банки ориентируются на официальную отчетность. Предприниматель может уйти в тень еще больше, не показывать доходность, свести к минимуму объем налоговой нагрузки. Вторая сторона этой медали заключается в том, что работающий с ней банк не сможет дать достаточный объем оборотных средств, потому что по официальным показателям он не будет видеть возможность обслуживания этого долга. Что будет приводить к формированию дополнительных резервов со стороны банков и неинтересу такого финансирования», — рассказал о рисках Терно.

Но он ожидает, что бизнес сможет адаптироваться, даже если в 2025 году власти увеличат НДС.

«Если это дальше увеличит обложение НДС, это коснется каждого, каждый день. Но никто не закроется. Бизнес будет зарабатывать меньше, но продолжит работать», — ожидает банкир.

Напомним

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11416-д о повышении налогов.

15 октября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал налоговый законопроект № 11416-д и отправил в Офис президента.

Законопроект предусматривает:

  • увеличение до 5% военного сбора для ФЛП и других категорий.
  • Авансовые взносы на АЗС.
  • 1% на всех форм ФЛП 3-й группы.
  • 25% прибыли на финучреждения.
  • 50% налога на прибыль банков в 2024 году.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
asdf2024
asdf2024
23 октября 2024, 17:06
#
Зеуческу это не волнует особо.
+
+45
Mini Mi
Mini Mi
23 октября 2024, 17:21
#
Какая неожиданность. Об этом все люди с интеллектом больше чем у ракушки сразу сказали и только зелёные и их боты ждут миллиарды поступлений.
+
0
Три літри
Три літри
23 октября 2024, 17:31
#
А які податки бізнесу суттєво підвищили? Щось не пригадаю.
+
0
Riojas
Riojas
23 октября 2024, 18:15
#
Если вдруг кто не в курсе, у нас стартует региональная программа «Діалог влади з бізнесом». Наверное там можно уточнить этот вопрос, вместе с бронированием, дефицитом кадров и прочим))
+
0
bonv
bonv
23 октября 2024, 18:20
#
Гірше ж точно не буде — слуги типу народу.
+
0
bonv
bonv
23 октября 2024, 18:21
#
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
Скільки буде за підсумками 2024 року?
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