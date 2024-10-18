«Национальный кэшбек»: Стало известно, когда стартуют первые выплаты

С 22 по 31 октября украинцы получат первую выплату Национального Кэшбека. 646378 украинцам государство перечислит суммарно 37,2 млн грн, накопленные за покупки в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Потратить свой кэшбек можно на услуги — коммунальные, медицинские, транспорт и другие. Или задонатить на Вооруженных силах Украины или приобрести военные облигации.

Денежные средства будут начислены тем гражданам, которые имели покупки украинских товаров и сумма кэшбека составляла более 2 грн за сентябрь. По результатам сентября таких потребителей оказалось 646 378. У других или не было начислений или они составляли менее 2 грн.

Условие выплаты кэшбека

Условием выплаты кэшбека является активация карты для выплат в «Дие». Кто сделал это, получит накопленный за сентябрь кэшбек в октябре. Кто не активировал в «Дие» свою карту для выплат, а таких потребителей более 300 тыс. по состоянию на конец сентября должен это сделать. Средства никуда не исчезнут, будут выплачены в ноябре.

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Полученный кэшбек не будет облагаться налогом. Соответствующий закон принят Верховной Радой.

Выплата кэшбека производится ежемесячно, с 20 числа следующего месяца за предыдущий. То есть в конце октября потребители получат кэшбек, накопленный за сентябрь, в конце ноября — за октябрь.

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Как получать кэшбек

Подать заявку через сайт или мобильное приложение банка, участвующего в программе, или обратиться в отделение. В программу присоединились следующие банки: Приватбанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Сбербанк, Аккордбанк и Банк Кредит Днепр.

Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы.

Открыть физическую или виртуальную карточку, куда будет начисляться кэшбек.

В «Дие» в разделе Сервисы выбрать карту «Национальный кэшбек» для выплат.

Кешбек в размере 10% стоимости начисляется за покупку товаров украинских производителей, включенных в программу. Максимальная сумма выплат — 3 000 грн в месяц.