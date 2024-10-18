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18 жовтня 2024, 16:18

«Національний кешбек»: Стало відомо, коли стартують перші виплати

З 22 по 31 жовтня українці отримають першу виплату «Національного кешбеку». 646 378 українцям держава перерахує сумарно 37,2 млн грн, накопичені за покупки в вересні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

З 22 по 31 жовтня українці отримають першу виплату «Національного кешбеку». 646 378 українцям держава перерахує сумарно 37,2 млн грн, накопичені за покупки в вересні.

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Витратити свій кешбек можна на послуги — комунальні, медичні, транспорт та інші. Або задонатити на Збройні Сили України чи придбати військові облігації.

Кошти будуть нараховані тим громадянам, які мали покупки українських товарів і сума кешбеку становила понад 2 грн за вересень. За результатами вересня таких споживачів виявилося 646 378. У інших або не було нарахувань або вони становили менш як 2 грн.

Умова виплати кешбеку

Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат в «Дії». Хто зробив це, отримає накопичений за вересень кешбек в жовтні. Хто не активував в «Дії» свою картку для виплат, а таких споживачів понад 300 тис. станом на кінець вересня, має це зробити. Кошти нікуди не зникнуть, будуть виплачені в листопаді.

Читайте також: У «Дії» тепер можна перевірити товар на участь у програмі «Національний кешбек»

Отриманий кешбек не буде оподатковуватись. Відповідний закон прийнятий Верховною Радою.

Виплата кешбеку відбувається щомісячно, зі 20 числа наступного місяця за попередній. Тобто в кінці жовтня споживачі отримають кешбек, накопичений за вересень, в кінці листопада — за жовтень.

Читайте також: Національний кешбек: як підключити та отримувати більше бонусів, ніж пропонує держава

Як отримувати кешбек

  • Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися такі банки: Приватбанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро.
  • Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.
  • Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.
  • У «Дії» в розділі Сервіси обрати картку «Національний кешбек» для виплат.

Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Максимальна сума виплат — 3 000 грн на місяць.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
18 жовтня 2024, 17:44
#
І знову популізм не*охів зашкалює…
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