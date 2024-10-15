Гетманцев объяснил, почему всю страну заставили платить налоги задним числом

10 октября Верховная Рада приняла закон о повышении налогов, а 15-го его уже подписал спикер. Этот закон существенно изменяет налоговую нагрузку на граждан и бизнес в Украине. Что именно изменится, и какие аргументы есть у власти, ЭП рассказал глава налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев . «Минфин» публикует краткие тезисы.

Военный сбор и ФОПы

Все мы платим 1,5% военного сбора с нашего дохода, но новый закон повышает его до 5%. Это не популярное решение, но иного выхода нет. Война требует значительных средств и их нужно искать внутри страны.

Для физических лиц-предпринимателей (ФОП) предусмотрена фиксированная ставка: первая, вторая и четвертая группы будут платить 800 гривен в месяц, а третья группа — дополнительный 1% с дохода.

У ФОП квартальная отчетность. За четвертый квартал они подадут ее в начале следующего года, и уже тогда будут платить новый налог.

Относительно айтишников: мне кажется, что эта дискуссия полностью решена на уровне закона о «Дия. Сити». Там ясно отмечается, что особенности налогообложения правового режима «Дия.Сити» гарантируются государством в течение 25 лет. Военный сбор там не упомянут ни словом, ни запятой. Более того, в самом законе отмечается, что если вопрос касается национальной безопасности, обороны и других подобных целей, то эти гарантии на них не распространяются.

Налог на сверхприбыли банков

Отдельный важный аспект закона — это налог на сверхприбыли банков. 2024 год является самым прибыльным для банковской системы Украины за всю историю. Но откуда эта прибыль? Банки не запустили инновационные продукты и не увеличили кредитование экономики. Они просто зарабатывают на депозитных сертификатах Национального банка, что является аномалией для военного времени.

Поэтому введен налог в 50% на их сверхприбыли. Это справедливый и обоснованный шаг, который позволит направить часть этих доходов в поддержку государства и армии. Ведь во время войны зарабатывать больше, чем в мирное время — это не та ситуация, которую можно считать нормальной.

Читайте также: Драка за ФОПов: как банки меняют условия по картам, кредитам, депозитам

Авансовые взносы для АЗС и другие изменения

Закон предусматривает авансовые взносы для автозаправочных станций (АЗС) и повышение ставок для небанковских финансовых учреждений с 2025 года. Мы также решили проблему с применением регистраторов расчетных операций (РРО) для игорных заведений, что позволит устранить манипуляции в судах.

Кроме того, мы повысили ренту на щебень и другие полезные ископаемые. Эти ставки не менялись годами, и пора пересмотреть их, чтобы отразить реальную ценность этих ресурсов для государства.

Ретроспективное налогообложение или «заднее число»

Вопрос о ретроспективном повышении налогов вызывает споры. Но мы оказались перед дилеммой: либо вводить закон с ноября и поднимать ставки еще больше, либо запустить его с 1 октября, выбрав меньшее из двух зол.

Решение было трудным, но единственно возможным в нынешних условиях. И хотя это нарушение принципа обратной силы закона, мы должны признать, что в условиях войны нам часто приходится принимать непопулярные, но правильные решения.

Мы понимаем, что процесс принятия налоговых изменений затянулся. Если бы этот закон был подан в Верховную Раду раньше, мы могли бы избежать ретроспективного налогообложения. Это было бы честнее и правильнее. Но сейчас мы имеем дело с ситуацией, где каждый день важен для финансирования наших вооруженных сил.