Венгрия заблокировала 35 млрд евро для Украины до выборов в США

Венгрия отложила окончательное решение о предоставлении Украине кредита ЕС на 35 млрд евро в рамках инициативы G7 на $50 млрд до президентских выборов в США. Об этом заявил министр финансов Венгрии Михали Варга, пишет Reuters .

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Что известно

Варга заявил, что план Еврокомиссии привлечь кредит на 35 млрд евро для Украины предусматривает ключевое изменение режима санкций против россии. И если для одобрения займа требуется квалифицированное большинство стран ЕС, то для изменения режима санкций требуется единогласие.

«Мы считаем, что этот вопрос — продление российских санкций — должен быть решен после выборов в США. Это позиция Венгрии», — заявил Варга.

По его словам, два кандидата в президенты США — Камала Харрис и Дональд Трамп — отстаивают разные подходы по отношению к россии, поэтому ЕС должен строить свои следующие шаги в зависимости от того, кого выберет американский народ.

«Мы должны увидеть, в каком направлении будущая администрация США будет (решать) этот вопрос. Вы видите президентские выборы и кандидатскую кампанию: есть два совершенно разных пути решения этой проблемы. Один — в сторону мира. И (второй) — продолжение войны», — сказал министр.

Варга подчеркнул, что его коллеги имели «прекрасный разговор» относительно займа в 35 млрд евро, но «конечно, мы должны подождать до ноября».

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Напомним

20 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о намерении выделить Украине кредит от ЕС в размере 35 млрд евро в рамках согласованного G7 плана кредитования на $50 млрд с использованием замороженных активов россии.

Новый кредит от Евросоюза объемом 35 млрд евро будет предоставлен в виде программы макрофинансовой помощи (Macro-Financial Assistance — MFA) на 2024−2025 годы и будет погашаться путем доходов от замороженных активов россии в ЕС. Таким образом, ожидается, что все средства по программе MFA Украина получит на безвозвратной основе.