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9 октября 2024, 10:10 Читати українською

Венгрия заблокировала 35 млрд евро для Украины до выборов в США

Венгрия отложила окончательное решение о предоставлении Украине кредита ЕС на 35 млрд евро в рамках инициативы G7 на $50 млрд до президентских выборов в США. Об этом заявил министр финансов Венгрии Михали Варга, пишет Reuters.

Венгрия отложила окончательное решение о предоставлении Украине кредита ЕС на 35 млрд евро в рамках инициативы G7 на $50 млрд до президентских выборов в США.
Фото: Getty Images

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Что известно

Варга заявил, что план Еврокомиссии привлечь кредит на 35 млрд евро для Украины предусматривает ключевое изменение режима санкций против россии. И если для одобрения займа требуется квалифицированное большинство стран ЕС, то для изменения режима санкций требуется единогласие.

«Мы считаем, что этот вопрос — продление российских санкций — должен быть решен после выборов в США. Это позиция Венгрии», — заявил Варга.

По его словам, два кандидата в президенты США — Камала Харрис и Дональд Трамп — отстаивают разные подходы по отношению к россии, поэтому ЕС должен строить свои следующие шаги в зависимости от того, кого выберет американский народ.

«Мы должны увидеть, в каком направлении будущая администрация США будет (решать) этот вопрос. Вы видите президентские выборы и кандидатскую кампанию: есть два совершенно разных пути решения этой проблемы. Один — в сторону мира. И (второй) — продолжение войны», — сказал министр.

Варга подчеркнул, что его коллеги имели «прекрасный разговор» относительно займа в 35 млрд евро, но «конечно, мы должны подождать до ноября».

Читайте: Украина должна получить 35 миллиардов евро нового кредита ЕС до конца года — Еврокомиссия

Напомним

20 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о намерении выделить Украине кредит от ЕС в размере 35 млрд евро в рамках согласованного G7 плана кредитования на $50 млрд с использованием замороженных активов россии.

Новый кредит от Евросоюза объемом 35 млрд евро будет предоставлен в виде программы макрофинансовой помощи (Macro-Financial Assistance — MFA) на 2024−2025 годы и будет погашаться путем доходов от замороженных активов россии в ЕС. Таким образом, ожидается, что все средства по программе MFA Украина получит на безвозвратной основе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+15
Tido oss
Tido oss
9 октября 2024, 10:12
#
Как они смеют ми уже для мвф подняли налоги всьо зделали ради кридита в долг народу
+
0
Rubi0
Rubi0
9 октября 2024, 11:09
#
100 статей на минфине написали про эти 35 млрд евро и куда они пойдут, а тут такой поворот…
+
0
Я_ __
Я_ __
9 октября 2024, 10:47
#
І фото таке придуркувате обрали, от фото відображає повністю ставлення угорщини до війни в Україні, ідеально)))
+
0
Я_ __
Я_ __
9 октября 2024, 10:49
#
«„Ми вважаємо, що це питання — продовження російських санкцій — має бути вирішене після виборів у США. Це позиція Угорщини“, — заявив Варга.»

Напевно, було б добре, щоб військово-політичне керівництво України відростило яйця і у відповідь сказали б щось на кшталт того, що Україна також вважає, що транзит російської нафти та газу до країн ЄС, можна буде обговорити після виборів у США.

Бо наші дурні взагалі ніяк не користуються цим, а сліпо накачують по суті грошима орків, за транзитну газ та нафту.
+
0
kievpol
kievpol
9 октября 2024, 11:17
#
Ау, який кредит у 35 млрд євро??? Може досить!!! Ці кредити беруться тільки для фінансування репресивної машини з ТЦК та полюції, ну і звісно на розпил своїм покемонам.
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