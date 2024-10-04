Правительство привлекло 390 млрд от ОВГЗ, первые аукционы Земельного банка, ограничения на p2p-переводы: главное за неделю

В течение девяти месяцев 2024 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах более 391 млрд грн в эквиваленте: 280 516,6 млн грн, $1 967,1 млн и 754,9 млн евро. Об этом свидетельствуют данные депозитария НБУ.

Профицит текущего счета платежного баланса в августе составил $3,2 млрд

Профицит текущего счета платежного баланса в августе составил 3,2 млрд долларов (в августе 2023 дефицит составил 2,4 млрд долларов).

Первые аукционы «Земельного банка» принесли госбюджету более 35 миллионов

В Украине стартовали онлайн-аукционы «Земельного банка», где первые 16 торгов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель принесли более 35 миллионов гривен, которые поступят в государственный бюджет.

Комитет Совета поддержал законопроект о повышении налогов до второго чтения

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ко второму чтению законопроект № 11416-д об увеличении налогов.

Ограничение на p2p-переводы вступило в силу: в Привате объяснили, кто не подпадает под лимит