С начала года правительство привлекло более 390 миллиардов от продажи ОВГЗ
Правительство привлекло 390 млрд от ОВГЗ, первые аукционы Земельного банка, ограничения на p2p-переводы: главное за неделю
В течение девяти месяцев 2024 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах более 391 млрд грн в эквиваленте: 280 516,6 млн грн, $1 967,1 млн и 754,9 млн евро. Об этом свидетельствуют данные депозитария НБУ.
Профицит текущего счета платежного баланса в августе составил $3,2 млрд
Профицит текущего счета платежного баланса в августе составил 3,2 млрд долларов (в августе 2023 дефицит составил 2,4 млрд долларов).
Первые аукционы «Земельного банка» принесли госбюджету более 35 миллионов
В Украине стартовали онлайн-аукционы «Земельного банка», где первые 16 торгов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель принесли более 35 миллионов гривен, которые поступят в государственный бюджет.
Комитет Совета поддержал законопроект о повышении налогов до второго чтения
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ко второму чтению законопроект № 11416-д об увеличении налогов.
Ограничение на p2p-переводы вступило в силу: в Привате объяснили, кто не подпадает под лимит
С 1 октября Приватбанк не будет включать лимит на карточные переводы для волонтеров, зарегистрированных в банке, и клиентов с подтвержденными источниками доходов. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
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