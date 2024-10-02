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2 октября 2024, 13:50 Читати українською

Первые аукционы «Земельного банка» принесли госбюджету более 35 миллионов

В Украине стартовали онлайн-аукционы «Земельного банка», где первые 16 торгов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель принесли более 35 миллионов гривен, которые поступят в государственный бюджет. Об этом сообщает Министерство экономики Украины .

В Украине стартовали онлайн-аукционы «Земельного банка», где первые 16 торгов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель принесли более 35 миллионов гривен, которые поступят в государственный бюджет.
Фото: depositphotos

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«Высокая конкуренция на первых аукционах „Земельного банка“ убедительно свидетельствует об успешном запуске проекта. В среднем на торгах соревновался 31 участник, а цена благодаря аукционам выросла в 8 раз», — отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В отраслевом ведомстве сообщили, что на торги было выставлено 16 земельных участков в Винницкой области общей площадью 1075 гектаров. За них соревновались 94 участника. Средняя стоимость субаренды составила 33 тыс. грн/га.

Читайте: В Украине провели первый аукцион по аренде госземли

Самые дорогие лоты

Самым дорогим лотом стал земельный участок в Калиновской городской территориальной общине площадью 262 гектара. Его финальная стоимость составила 8,5 миллиона гривен без НДС.

За право пользования ею соревновались 44 участника, а цена в ходе торгов выросла более чем в 7,5 раза. Победителем стало местное агропредприятие.

Самая большая конкуренция наблюдалась за земельный участок площадью 38 га в Калиновской городской территориальной общине. За право пользования ею соревновались 51 участник, и начальная цена субаренды выросла со 170 тысяч гривен до победной — 1,2 млн грн.

В общей сложности победителями торгов стали 10 участников. У них 20 рабочих дней на заключение договора субаренды и еще 5 дней на уплату стоимости актива по НДС. Общий экономический эффект от первых 16 аукционов может превысить 42,5 млн. гривен.

Читайте также: «Земельный банк»: Представлена интерактивная карта земельных участков, которые можно арендовать

Напомним

Площадь земельного участка варьируется от 1 до 4000 га. Каждый земельный участок выставляется на онлайн-аукцион отдельным лотом.

Стартовая цена на аукционе составляет 12% от нормативно-денежной оценки земли.

Победитель получит право аренды сроком до 14 лет для однолетних насаждений или до 25 лет для многолетних, уплатив субарендную плату на год вперед.

Фонд рассчитывает получить до 1 млрд. грн. от аренды первых 100 000 га, а после того, как ему передадут все 800 000 га государственных земель, сумма может возрасти до 8 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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