Ограничение на p2p-переводы вступило в силу: в Привате объяснили, кто не подпадает под лимит

С 1 октября Приватбанк не будет включать лимит на карточные переводы для волонтеров, зарегистрированных в банке, и клиентов с подтвержденными источниками доходов. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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Что сказали в Привате

Также банк заранее проинформирует клиентов, когда они достигают 50% своего лимита переводов и предоставит рекомендации для управления лимитом или пользования переводами на IBAN-счет получателя.

Почти 99% клиентов Приватбанка осуществляют переводы в объемах установленного НБУ лимита в 150 000 грн на переводы между физическими лицами.

Предыстория

Напомним, что лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.

Лимит не действует также в случае перевода средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке, и на переводы юридических лиц.

Операции по реквизитам IBAN не ограничиваются.

НБУ считает, что лимит не коснется 98% клиентов банков.

Почему вводят ограничения

По мнению регулятора, это поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов «дропов», которые являются распространенным механизмом для теневой экономики.

«Дропы» — это люди, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Эти счета используются как транзитные для перевода и отмывания незаконных средств.

Анализ НБУ свидетельствует, что через карты «дропов» может проходить около 200 млрд грн в год.