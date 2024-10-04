С начала года правительство привлекло более 390 миллиардов от продажи ОВГЗ

В течение девяти месяцев 2024 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах более 391 млрд грн в эквиваленте: 280 516,6 млн грн, $1 967,1 млн и 754,9 млн евро . Об этом свидетельствуют данные депозитария НБУ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 143 270,9 млн грн, $1 476,6 млн и 918,3 млн евро.

В течение января — сентября 2024 заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 150 369,8 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в том числе в сентябре — на 45 170,1 млн грн в эквиваленте.

Роловер вложений в ОВГЗ (соотношение номинала проданных на аукционах и погашенных в соответствии с условиями их выпуска ценных бумаг) за январь-сентябрь составляет 148% во всех валютах по текущему официальному курсу.

Статистика с начала войны

Всего с начала полномасштабной войны до 30 сентября 2024 года правительство на первичных аукционах привлекло почти 1209 млрд грн в эквиваленте:

834 692,3 млн грн,

$7 584,4 млн,

2 468,0 млн евро.

За этот период на погашение по ОВГЗ направлено 572 642,7 млн грн, $7 612,3 млн и 2 168,9 млн евро.

Ставки по ОВГЗ

В сентябре 2024 года максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах, составляла:

в гривне 16,90% годовых,

в долларах США — 4,66% годовых,

в евро — 3,25% годовых.

Военные ОВГЗ

Ниже приведена подробная статистика Депозитария НБУ по состоянию на 1 октября 2024 года исключительно в отношении военных ОВГЗ, которые размещались на аукционах.

Наибольший объем этих ценных бумаг сконцентрирован банками — первичными дилерами. Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. По состоянию на 1 октября 2024 г. он составлял:

72 821,0 млн грн, или 34,6% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 сентября 68 779,7 млн. грн., или 33,3%);

$1 504,7 млн, или 53,1% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США (на 1 сентября — $1 556,9 млн, или 58,0%);

143,0 млн евро, или 25,4% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 августа — 103,1 млн евро, или 21,7%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 октября 2024 составил 141,4 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 58,1 млрд грн в эквиваленте на 1 октября 2023 года — рост более чем в 2,4 раза.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 октября 2024 составил 6 146,6 млн грн, $24,8 млн и 0,1 млн евро.

Министерство финансов в сентябре 2024 года погасило военные ОВГЗ на сумму $350 млн.