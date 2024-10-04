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4 октября 2024, 13:14 Читати українською

С начала года правительство привлекло более 390 миллиардов от продажи ОВГЗ

В течение девяти месяцев 2024 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах более 391 млрд грн в эквиваленте: 280 516,6 млн грн, $1 967,1 млн и 754,9 млн евро. Об этом свидетельствуют данные депозитария НБУ.

В течение девяти месяцев 2024 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах более 391 млрд грн в эквиваленте: 280 516,6 млн грн, $1 967,1 млн и 754,9 млн евро.
Фото: НБУ

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На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 143 270,9 млн грн, $1 476,6 млн и 918,3 млн евро.

В течение января — сентября 2024 заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 150 369,8 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в том числе в сентябре — на 45 170,1 млн грн в эквиваленте.

Роловер вложений в ОВГЗ (соотношение номинала проданных на аукционах и погашенных в соответствии с условиями их выпуска ценных бумаг) за январь-сентябрь составляет 148% во всех валютах по текущему официальному курсу.

Статистика с начала войны

Всего с начала полномасштабной войны до 30 сентября 2024 года правительство на первичных аукционах привлекло почти 1209 млрд грн в эквиваленте:

  • 834 692,3 млн грн,
  • $7 584,4 млн,
  • 2 468,0 млн евро.

За этот период на погашение по ОВГЗ направлено 572 642,7 млн грн, $7 612,3 млн и 2 168,9 млн евро.

Ставки по ОВГЗ

В сентябре 2024 года максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах, составляла:

  • в гривне 16,90% годовых,
  • в долларах США — 4,66% годовых,
  • в евро — 3,25% годовых.

Военные ОВГЗ

Ниже приведена подробная статистика Депозитария НБУ по состоянию на 1 октября 2024 года исключительно в отношении военных ОВГЗ, которые размещались на аукционах.

Наибольший объем этих ценных бумаг сконцентрирован банками — первичными дилерами. Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. По состоянию на 1 октября 2024 г. он составлял:

  • 72 821,0 млн грн, или 34,6% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 сентября 68 779,7 млн. грн., или 33,3%);
  • $1 504,7 млн, или 53,1% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США (на 1 сентября — $1 556,9 млн, или 58,0%);
  • 143,0 млн евро, или 25,4% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 августа — 103,1 млн евро, или 21,7%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 октября 2024 составил 141,4 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 58,1 млрд грн в эквиваленте на 1 октября 2023 года — рост более чем в 2,4 раза.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 октября 2024 составил 6 146,6 млн грн, $24,8 млн и 0,1 млн евро.

Министерство финансов в сентябре 2024 года погасило военные ОВГЗ на сумму $350 млн.

Академия Минфин: Инвестирование в ОВГЗ

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+14
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
4 октября 2024, 14:21
#
Повертати будуть ось цим: https://st.violity.com/auction/big/auctions/10/97/91/3/109791383.jpg
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0
Anatoll France
Anatoll France
4 октября 2024, 16:11
#
Доки у тебе є органи — повертати будуть грошима! ахахахахха.
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