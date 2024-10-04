Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ко второму чтению законопроект № 11416-д об увеличении налогов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
Комитет Рады поддержал законопроект о повышении налогов до второго чтения
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ко второму чтению законопроект № 11416-д об увеличении налогов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
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Повышение налогов
Новый пакет налогов предусматривает:
- увеличение военного сбора с 1,5 до 5%;
- внедрение военного сбора для ФЛП;
- установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;
- увеличение минимального налогового обязательства для земель;
- 25% налог на прибыль для финансовых компаний;
- освобождение кэшбека от налогообложения;
- переход на помесячную отчетность по НДФЛ;
- увеличение ренты на добычу щебня.
По словам Железняка, отсрочить вступление в силу закона на 1 ноября, а также частично заменить увеличение налогов на повышение НДС правительство отказалось.
Он также отметил, что рассмотрение законопроекта в парламенте ожидается уже на следующей неделе, а подписать его должны во второй половине октября. В то же время, часть норм вступит задним числом, с 1 октября.
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Напомним
17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д об увеличении налогов.
Комментарии - 13
это плата за уехавших, больше кричите про чемоданы, будет жить еще дороже … цены и налоги как в швейцарии, зарплаты как в африке.
хто вам так в голову насрав, що ви вирішили, що податки йдуть на ЗСУ?)) Це напевно через це, скільки платили податку і навіть окремо на військовий збір (так, 1,5% в розрізі країни, де в когось 20к зп, а в когось 420к зп — це багато), в ЗСУ овер багато воїнів вимушені забезпечувати себе всім, навіть одягом, а люди мають останнє донатити на дрони :)
Жодна норма і жоден закон не вступає «заднім числом», це буде пряме порушення Конституції, відтак неконституційні вимоги можна не виконувати і будь-який суд вам надасть таку ж відповідь.