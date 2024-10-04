Комитет Рады поддержал законопроект о повышении налогов до второго чтения

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ко второму чтению законопроект № 11416-д об увеличении налогов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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Повышение налогов

Новый пакет налогов предусматривает:

увеличение военного сбора с 1,5 до 5%;

внедрение военного сбора для ФЛП;

установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;

увеличение минимального налогового обязательства для земель;

25% налог на прибыль для финансовых компаний;

освобождение кэшбека от налогообложения;

переход на помесячную отчетность по НДФЛ;

увеличение ренты на добычу щебня.

По словам Железняка, отсрочить вступление в силу закона на 1 ноября, а также частично заменить увеличение налогов на повышение НДС правительство отказалось.

Он также отметил, что рассмотрение законопроекта в парламенте ожидается уже на следующей неделе, а подписать его должны во второй половине октября. В то же время, часть норм вступит задним числом, с 1 октября.

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Напомним

17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д об увеличении налогов.