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4 октября 2024, 14:41 Читати українською

Комитет Рады поддержал законопроект о повышении налогов до второго чтения

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ко второму чтению законопроект № 11416-д об увеличении налогов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ко второму чтению законопроект № 11416-д об увеличении налогов.
Фото: pixabay.com

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Повышение налогов

Новый пакет налогов предусматривает:

  • увеличение военного сбора с 1,5 до 5%;
  • внедрение военного сбора для ФЛП;
  • установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%;
  • увеличение минимального налогового обязательства для земель;
  • 25% налог на прибыль для финансовых компаний;
  • освобождение кэшбека от налогообложения;
  • переход на помесячную отчетность по НДФЛ;
  • увеличение ренты на добычу щебня.

По словам Железняка, отсрочить вступление в силу закона на 1 ноября, а также частично заменить увеличение налогов на повышение НДС правительство отказалось.

Он также отметил, что рассмотрение законопроекта в парламенте ожидается уже на следующей неделе, а подписать его должны во второй половине октября. В то же время, часть норм вступит задним числом, с 1 октября.

Читайте: Покупательная способность украинцев упадет на 20% после повышения налогов, — Южанина

Напомним

17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д об увеличении налогов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 13

+
+53
HooToo
HooToo
4 октября 2024, 14:51
#
Вже прислали лист в якому відправляють у відпустку за свій рахунок. Але по факту працюєш, просто тепер будуть не 50% платити в конверті, а 100.
+
0
BatonUA
BatonUA
4 октября 2024, 15:01
#
Працюючому в тилу, пару сотень на ЗСУ шкода… Херой
+
0
Riojas
Riojas
4 октября 2024, 15:07
#
Как к нам, так и мы
+
+39
HooToo
HooToo
4 октября 2024, 15:12
#
При чому тут херой? так поплавило що не вловив контекст?
+
+30
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
4 октября 2024, 15:41
#
Мне обойдется в пару сотен только не гривен.

это плата за уехавших, больше кричите про чемоданы, будет жить еще дороже … цены и налоги как в швейцарии, зарплаты как в африке.
+
0
Я_ __
Я_ __
4 октября 2024, 16:17
#
BatonUA

хто вам так в голову насрав, що ви вирішили, що податки йдуть на ЗСУ?)) Це напевно через це, скільки платили податку і навіть окремо на військовий збір (так, 1,5% в розрізі країни, де в когось 20к зп, а в когось 420к зп — це багато), в ЗСУ овер багато воїнів вимушені забезпечувати себе всім, навіть одягом, а люди мають останнє донатити на дрони :)
+
+9
Tido oss
Tido oss
4 октября 2024, 15:14
#
Наши воини воюют за то чтоб их семьям душили налогами
+
0
Я_ __
Я_ __
4 октября 2024, 16:15
#
Ну чому, ще купі казнокрадів у Верховні зраді України, Кабінеті казнокрадів України та Офісу КИМ ЧЕН ЗЕ треба майбахи оновити, коханок звозити на Мальдіви, котедж новий можна другій коханці подарувати, тут ще красти і краст…ой, воювати і воювати :)
+
+30
Я_ __
Я_ __
4 октября 2024, 15:22
#
Водночас частина норм вступить заднім числом, з 1 жовтня.

Жодна норма і жоден закон не вступає «заднім числом», це буде пряме порушення Конституції, відтак неконституційні вимоги можна не виконувати і будь-який суд вам надасть таку ж відповідь.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
4 октября 2024, 15:40
#
Вам же сказали «конституция на паузе» :-)
+
0
Я_ __
Я_ __
4 октября 2024, 16:14
#
Краще б вони зп свою «на паузу» поставили))
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
4 октября 2024, 15:39
#
Плата за уехавших , больше кричите про чемоданы , меньше налогов , оставшиеся должны разделить между собой …
+
0
Taras35
Taras35
4 октября 2024, 16:10
#
Ну податки під час війни піднімати зрозуміло раз з видатками не дуже оптимізується і «кудись дівається». Цікаво просто звідки такі прибутки в банків і нащо їх обкладати 50% податком якщо більшість банків державні і це на самих себе податок? Банк немає своїх грошей — залучає депозит під 8% і позичає під скільки? якщо має надприбутки під час війни?
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