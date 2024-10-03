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3 октября 2024, 11:33 Читати українською

Профицит текущего счета платежного баланса в августе составил $3,2 млрд.

Профицит текущего счета платежного баланса в августе составил 3,2 млрд долларов (в августе 2023 дефицит составил 2,4 млрд долларов). Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Профицит текущего счета платежного баланса в августе составил 3,2 млрд долларов (в августе 2023 дефицит составил 2,4 млрд долларов).
Фото: depositphotos

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Формирование профицита

Профицит текущего счета сформировался благодаря сокращению отрицательного сальдо торговли товарами за счет более высоких темпов роста экспорта товаров, чем их импорта, а также получению грантовой помощи от международных партнеров.

Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит текущего счета составил 2,3 млрд. долларов (в августе 2023 года — 2.0 млрд. долларов).

За восемь месяцев 2024 года дефицит текущего счета составил 8,6 млрд долларов (за восемь месяцев 2023 — 5,1 млрд долларов).

Без учета реинвестированных доходов и грантов от международных партнеров дефицит составил 12,8 млрд. долларов (за восемь месяцев 2023 года — 10,9 млрд. долларов).

Экспорт товаров увеличился на 25% (в июле 2024 г. вырос на 28,9%), а их импорт увеличился на 2,1% (в июле 2024 г. вырос на 13,9%).

По сравнению с предыдущим месяцем экспорт увеличился на 8,8%, импорт сократился на 5,2%.

Объемы экспорта товаров составили 3,2 млрд долларов.

Экспорт вырос прежде всего за счет продовольственных товаров (на 22,8% по сравнению с июлем увеличился на 8,4%) благодаря экспорту зерновых культур (вырос в 1,7 раза) и семян масличных (в 1,7 раза, хотя экспорт масла и жиров сократился на 39,8%).

Объемы импорта товаров составили 5,7 млрд. долларов.

Энергетический импорт вырос на 42,9% (к июлю вырос на 8,2%) в основном за счет роста импорта электроэнергии и нефтепродуктов.

Неэнергетический импорт сократился на 3,3% (к июлю сократился на 7,5%).

Платежный баланс в августе сведен с существенным профицитом в 4,9 млрд долларов (в августе 2023 года дефицит составил 1,2 млрд долларов).

Чистое погашение обязательств перед МВФ составило 131 млн долларов (в августе 2023 года 132 млн долларов).

По состоянию на 1 сентября 2024 г. объем международных резервов составил 42,3 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 5,4 месяца.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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parseval
parseval
3 октября 2024, 11:55
#
Мало прем. машин купляють, треба більше.
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